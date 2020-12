We wtorek w Wielkiej Brytanii rusza powszechne szczepienia na koronawirusa. Początkowo odbywać się będzie w 50 szpitalach. To dla Brytyjczyków ważny moment. Liczba osób, które zmarły na Wyspach po zakażeniu koronawirusem, przekroczyła bowiem 60 tysięcy.

Początkowo szczepienia będą prowadzone w 50 szpitalach / ANDY RAIN / PAP/EPA

Szczepienia przebiegać będą stopniowo. Najpierw objęci zostaną nimi pracownicy służby zdrowia, personel domów opieki i hospitalizowani pacjenci, którzy przekroczyli 80. rok życia. Szczepionkę otrzymają także ludzie w tym samym przedziale wiekowym, którzy przychodzą na zabiegi ambulatoryjne.

Pierwszy kontyngent to 800 tys. opakowań, które zakupiono w Belgii. Zostały przewiezione do centralnego magazynu w nieoznakowanych ciężarówkach, a następnie stamtąd do szpitali, które dysponują odpowiednimi chłodniami. Preparaty muszą być przechowywane w temperaturze przynajmniej -70 stopni Celsjusza. Podwyższenie jej o 10 stopni może spowodować zniszczenie produktu.

Ostateczna walka z Covid-19

Zamrożone pudła ze szczepionką koncernu Pfizer są już w szpitalach. Każde zostało szczegółowo sprawdzone przez techników laboratoryjnych pod względem bezpieczeństwa transportu i jakości produktu. W późniejszym terminie trafią do tworzonych ośrodków pozaszpitalnych.



Osoby, które zostaną zaszczepione, otrzymają specjalną kartę z nazwą szczepionki i numerem seryjnym opakowania. Będzie na niej także data przyjęcia pierwszej dawki oraz planowanego podania drugiej dawki.

Przeważająca większość ludzi ze szczytu listy priorytetowej zostanie zaszczepiona dopiero w przyszłym roku. Cała procedura potrwa przynajmniej 6 miesięcy. Jak podkreśla część komentatorów, to psychologicznie ważny symbol - ostateczna walka z koronawirusem rozpocznie się na Wyspach już jutro.