Zgony związane z Covid-19 na całym świecie przekroczyły w piątek 5 milionów - według danych Reutera. Wzrost liczby zgonów powoduje wariant Delta atakujący głównie niezaszczepionych.

Według Our World in Data ponad połowa mieszkańców świata nie otrzymała jeszcze co najmniej jednej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

Prawie ponad rok zajęło, aby liczba zgonów na Covid-19 osiągnęła 2,5 miliona, podczas gdy kolejne 2,5 miliona zgonów odnotowano w ciągu 236 dni, zgodnie z analizą Reutera.



Ponad połowa wszystkich zgonów na świecie zgłoszonych średnio w ciągu siedmiu dni miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Brazylii, Meksyku i Indiach.



W ciągu ostatniego tygodnia globalnie odnotowywano średnio 8 000 zgonów dziennie, co odpowiada pięciu zgonom na minutę.

Czwarta fala zakażeń w Polsce

Europa zmaga się z czwarta falą zakażeń koronawirusem. Przed kolejnym wzrostem zakażeń ostrzega także polskie Ministerstwo Zdrowia.

"Wszystkie prognozy, które mamy, wskazują, że apogeum fali nastąpi w listopadzie, ale niewykluczone jest przesunięcie na grudzień " - ocenił w rozmowie z "Polska Times" minister zdrowia Adam Niedzielski. "Jeśli chodzi o to, gdzie nastąpi szczyt zakażeń, to musimy brać pod uwagę różne scenariusze, ponieważ ośrodki, z którymi współpracujemy, pokazują nam takie zróżnicowanie, że to równie dobrze może być 10 tys., jak i nawet 40 tys. zakażeń" - dodał.

Na pytanie, czy jest możliwy scenariusz, że wróci twardy lockdown, szef resortu zdrowia odpowiedział, że nie może przekreślać żadnego scenariusza. "Scenariusz, który przewiduje wdrożenie najostrzejszych środków, oczywiście jest prawdopodobny, ale jego prawdopodobieństwo oceniłbym obecnie na granicy błędu statystycznego" - podkreślił.