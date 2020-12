Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 749 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 470 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 102 096 zakażonych. Nie żyje 21 630 spośród nich. Będzie zmiana w warunkach naboru do programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Narodowy Fundusz Zdrowia zmi enia zasady po uwagach, że większość małych ośrodków zdrowia nie będzie mogła przystąpić do programu i szczepić chętnych. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

20:09 Zielona Góra

W uruchomionym w poniedziałek szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze leczonych jest 17 pacjentów, w tym 9 na łóżkach respiratorowych. To osoby z różnych miejscowości woj. lubuskiego - poinformował dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.





19:40 Włochy

Mamy nadzieję, że wyrzeczenia podczas Bożego Narodzenia będą ostatnimi - powiedział w czwartek komisarz włoskiego rządu do spraw pandemii Domenico Arcuri. Wyraził nadzieję, że szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się jednocześnie w całej UE.



19:03 Niedzielski o szczepionkach

Rząd zakontraktował blisko 62 mln szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, co zabezpiecza wszystkie potrzeby - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef resortu zdrowia akcentował, że wszystkie decyzje o luzowaniu obostrzeń muszą być decyzjami rozważnymi. Chodzi o to - jak wyjaśniał - by nie powtórzyć np. doświadczeń Czechów, którzy luzując obostrzenia, z lidera walki z pandemią stali się liderem w liczbie zachorowań w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

18:30 Polska

"Sytuacja jest teraz lepsza niż trzy, cztery tygodnie temu, ale to nie znaczy, że jesteśmy w pełni bezpieczni" - powiedział w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. "Nad całym światem wisi widmo trzeciej fali pandemii" - zaznaczył.









18:00 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 20 964 nowe zakażenia koronawirusem, co jest największą liczbą od trzech tygodni, a także zarejestrowano 516 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował brytyjski rząd.



17:50

887 osób zmarło na Covid-19 ostatniej doby we Włoszech, potwierdzono też 16 999 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Oznacza to wzrost w kraju liczby zgonów i kolejnych przypadków w porównaniu z poprzednim dniem.



W środę zarejestrowano 499 zgonów i 12 tysięcy nowych infekcji SARS-CoV-2.



W ciągu ostatniego dnia wykonano we Włoszech ponad 171 tysięcy testów. Wynik pozytywny dało 9,9 proc. z nich.



Bilans zmarłych od początku pandemii wynosi w kraju 62 626.



17:25

Firmy Pfizer i BioNTech oraz Moderna przedstawiły "bardzo solidne" dane dotyczące opracowanych przez nie szczepionek na Covid-19, będące dobrą podstawą do oceny ich skuteczności - powiedziała w czwartek dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke.



"Mamy zestaw danych ponad 30 tys. osób, które były badane podczas testów klinicznych. Daje nam to bardzo solidny zbiór danych, na podstawie których mamy podjąć decyzję, dotyczącą zarówno bezpieczeństwa, jak i skuteczności (szczepionek)" - oznajmiła Cooke podczas spotkania komisji Parlamentu Europejskiego w Brukseli.



Oczekuje się, że EMA zakończy ewaluację szczepionki opracowanej wspólnie przez Pfizera i BioNTech do 29 grudnia, a szczepionki Moderny "najpóźniej" do 12 stycznia.



Cooke powiedziała, że daty zatwierdzenia leków mogą ulec zmianie, jeśli wymagać tego będzie proces oceny szczepionek.

17:20 Lublin

Szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19 w Lublinie będzie gotowy 19 grudnia - zapowiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka. Szpital powstaje w halach Targów Lublin. Początkowo ma być uruchomione 56 łóżek zakaźnych i 10 z respiratorami.





16:50 MZ o szczepieniach

Ministerstwo Zdrowia zaplanowało, że szczepić przeciwko Covid-19 będą mogły osoby mające prawo wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej, lub wykonujące zawód ratownika medycznego, a także higienistki szkolne, jeżeli mają odpowiednie kwalifikacje.



Szczepienie zawsze poprzedzać będzie kwalifikacja lekarska.



16:30 Kielce

Trwa rekrutacja do pracy w szpitalu tymczasowym, który powstał w Targach Kielce. Zgłosiło się blisko 700 osób, w tym 45 lekarzy, 250 pielęgniarek i pielęgniarzy i 77 ratowników medycznych.



Budowa szpitala tymczasowego w Targach Kielce zakończyła się w ubiegłym tygodniu, ale na razie szpital będzie placówką pasywną. Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz powiedział, że zostanie otwarty w razie gwałtownego wzrostu zakażeń w regionie.

16:11 Niemcy

Władze Berlina planują znaczne ograniczenia w handlu detalicznym i w szkołach, aby powstrzymać pandemię koronawirusa.



Również w czwartek za całkowitą blokadą Niemiec od Bożego Narodzenia do 10 stycznia opowiedział się premier Bawarii Markus Soeder. Po prostu zamknijmy wszystko (...). Mielibyśmy niecałe trzy tygodnie, w których moglibyśmy po prostu zredukować kontakty. Lepszego czasu niż czas między świętami Bożego Narodzenia a 10 stycznia nie znajdziemy w całym roku - powiedział Soeder w programie telewizji ZDF.





16:00

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.



Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został umieszczony na etapie komisji prawniczej.







15:55 Kujawsko-Pomorskie

Szpital tymczasowy w Ciechocinku zostanie otwarty w najbliższych dniach - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Placówka powstaje na bazie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.



15:23 Portugalia

Co najmniej połowę populacji 10-milionowej Portugalii zaszczepią przeciw Covid-19 do początku lata 2021 roku służby medyczne tego kraju - wynika z oświadczenia ministerstwa zdrowia w Lizbonie.



15:05 Szwajcaria

Z powodu koronawirusa śpiewanie w żłobkach w Szwajcarii zostało zabronione. Klaskanie zamiast śpiewania - tak wygląda codzienność po nałożeniu surowych ograniczeń. Nie wszyscy wykazują zrozumienie dla tego środka ochrony - pisze dziennik "Neue Zuercher Zeitung".

14:33 Opole

Nadal prowadzony jest nabór personelu medycznego do szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym przy ulicy Wrocławskiej w Opolu.



Jak poinformował Mirosław Ochyra, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, który prowadzi szpital tymczasowy w CWK, do placówki przywożony jest sukcesywnie sprzęt medyczny konieczny do przyjęcia pierwszych pacjentów. Docelowo placówka jest przewidziana na 150 szpitalnych łóżek. Nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w szpitalu.





14:00 Watykan

Pasterka pod przewodnictwem papieża Franciszka w bazylice Świętego Piotra w wieczór wigilijny rozpocznie się o godz. 19.30, czyli dwie godziny wcześniej niż zwykle. Tę zmianę z powodu pandemii Covid-19 Watykan ogłosił w kalendarzu papieskich uroczystości.



13:30 Korea Południowa

Trwająca w Korei Płd. trzecia fala pandemii koronawirusa będzie większa niż poprzednie i będzie się utrzymywała przez długi czas - oceniły krajowe służby medyczne, które po raz drugi z rzędu zgłosiły blisko 700 infekcji wykrytych w ciągu doby.





13:11 Niemcy

Premier Bawarii, Markus Soeder chce podjęcia po świętach Bożego Narodzenia bardziej rygorystycznych działań ogólnokrajowych w walce z pandemią Covid-19. Nawołuje do "całkowitej blokady" w RFN. Szef Niemieckiego Towarzystwa Szpitalnego również jest za "twardym" lockdownem - informuje w portal BR24.



Soeder opowiada się za całkowitą blokadą Niemiec od Bożego Narodzenia do 10 stycznia.

12:47 Czechy

Czeski rząd przedłużył obowiązywanie stanu wyjątkowego i związane z nim restrykcje do 23 grudnia. W Czechach wzrasta liczba zakażonych, a wskaźnik transmisji "R" wzrósł do 1,1.



W ciągu ostatniej doby w Czechach stwierdzono 6402 nowe zakażenia SARS-CoV-2, najwięcej od 19 listopada. Laboratoria wykonały w środę 22 951 testów na koronawirusa i 27,89 proc. z nich miało wynik pozytywny. To najwyższy odsetek od 7 listopada. Według ostatnich danych w szpitalach jest 4326 pacjentów, w stanie ciężkim jest 545 z nich.

12:39 Zmiana wytycznych do programu szczepień

Będzie zmiana w warunkach naboru do programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady po uwagach, że większość małych ośrodków zdrowia nie będzie mogła przystąpić do programu i szczepić chętnych.



12:19 Testy dla nauczycieli

Dopuszczamy w tej chwili możliwość badań przesiewowych u nauczycieli przed ich powrotem do szkół. Rozważamy trzy metody - mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.



12:15 Urodziny Radia Maryja w pandemii

Prokuratura rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu zajmie się wyjaśnieniem, czy nie doszło do złamania przepisów epidemicznych podczas sobotnich obchodów rocznicy powstania Radia Maryja - ustalił dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek. Doniesienie w tej sprawie złożyła do prokuratury Toruń Centrum Zachód Joanna Scheuring-Wielgus.



11:12 Rosja

27 927 nowych infekcji koronawirusem potwierdzono w Rosji w ciągu minionej doby. Zmarły kolejne 562 osoby - podał sztab operacyjny do walki z pandemią. Czwartkowa dzienna liczba zakażeń jest o 1737 wyższa niż w środę.

Od początku epidemii w Rosji potwierdzono ponad 2,56 mln zakażeń, a zmarło ogółem 45 280 osób.

10:53 Testy na koronawirusa

Ostatniej doby wykonano ponad 38,4 tys. testów na koronawirusa.



10:30 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 749 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 470 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 102 096 zakażonych. Nie żyje 21 630 spośród nich.



10:10 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 19 131 spośród 38 186 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 775 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 346 tych urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 219 992 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 11 389 osób.

09:43 Japonia

Władze Tokio zgłosiły w czwartek 602 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. W całej Japonii wykryto dzień wcześniej 2810 infekcji, a liczba chorych na Covid-19 w ciężkim stanie przekroczyła 500 - podała agencja Kyodo.



Japonia mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii. W ostatnich tygodniach notowane są rekordowe przyrosty infekcji, co eksperci łączą z jesiennym ochłodzeniem, które zmusza wielu mieszkańców do pozostawania w zamkniętych pomieszczeniach bez dobrej wentylacji.

08:44 Ukraina

Na Ukrainie wykryto w środę 13 371 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 266 zainfekowanych koronawirusem, a 13 903 osoby wyzdrowiały - poinformował ukraiński resort ochrony zdrowia. W związku z Covid-19 hospitalizowano rekordową liczbę pacjentów - 2993.



W środę przeprowadzono ok. 67 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 41 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - rekordowych ok. 1,9 tys. przypadków. Środa była trzecim dniem z rzędu z liczbą wyzdrowień wyższą od liczby zakażeń.



Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 na Ukrainie wykryto dotąd u 858 714 osób. Od marca zmarło 14 470 zakażonych, a 465 021 osób uznano za ozdrowieńców.

08:18 Białoruś

Od 20 grudnia Białoruś wprowadza czasowy zakaz wyjazdu z kraju przez granicę lądową - poinformował portal Tut.by, powołując się na decyzję rządu z 7 grudnia. Oficjalny powód to zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.



07:10 Straż Graniczna

W ostatnich tygodniach na infolinię Straży Granicznej dzwoni tysiące osób. Większość z nich to pracujący za granicą Polacy, którzy nie wiedzą, czy po powrocie na święta do kraju będą musieli odbyć obowiązkową kwarantannę. W listopadzie zanotowano 11 tys. połączeń z pytaniami dotyczącymi wjazdu.

"Przypominamy, że obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej nie dotyczy obywateli Polski, ale także cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod ich stałą opieką" - mówi Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Zaznacza również, że na granicach wewnętrznych nie są prowadzone kontrole graniczne. Podkreśla jednocześnie, że na polskich granicach będących zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, cały czas obowiązują obostrzenia związane z walką z pandemią Covid-19.

07:07 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 23 679 zakażeń koronawirusem i zmarło 440 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Niemczech przekroczyła 20 tys. Od początku epidemii w Niemczech wykryto 1 242 203 zakażenia koronawirusem.

Nowych przypadków jest o prawie 3 tys. więcej niż dzień wcześniej, a liczba aktywnych zachorowań wzrosła o ponad 3,2 tys. i wynosi 299,7 tys.

Jak ocenia RKI, sytuacja w Niemczech pogarsza się od 4 grudnia, odkąd średnia liczba nowych przypadków zaczęła rosnąć. Rośnie także liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii; do środy wynosiła ona 4278.

Najgorsza sytuacja panuje w graniczącej z Polską Saksonii, gdzie od przyszłego poniedziałku wprowadzony zostanie pełny lockdown, włącznie z zamknięciem szkół i większości sklepów.

06:58 Ekspert o szczepionkach

Szczepionki RNA przeciw SARS-CoV-2, opracowane przez koncerny Pfizer i Moderna, wykorzystują nowoczesną technologię i nie powinniśmy się ich bać - mówił PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu. "Ważne, by wiedzę o nich przekazywać w sposób dostępny" - dodał.



06:37 Słowacja

Słowacja wprowadza nowe obostrzenia. Od przyszłego tygodnia zamknięte będą sklepy, a goście hotelowi i narciarze będą musieli mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Z kolei po świętach testy mają być obowiązkowe w zakładach pracy powyżej 500 osób.



06:36 PIMS

Tylko w ciągu 10 dni przyjęliśmy do szpitala 20 pacjentów z PIMS - to zupełnie nowa jednostka chorobowa, której musimy się nauczyć - mówi prof. Krzysztof Zeman, szef Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. PIMS-TS (paediatric inflammatory multisystem syndrome - temporally associated with SARS-CoV-2) to wieloukładowy zespół zapalny występujący u dzieci w następstwie zakażenia koronawirusem. U niektórych pacjentów może doprowadzić do bardzo ciężkich powikłań.



05:30 Cypr

Rząd cypryjski poinformował, że z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem przedłuża do końca roku obostrzenia mające na celu powstrzymanie jego rozprzestrzeniania. Od piątku na wyspie zostaną zamknięte centra handlowe, kina, restauracje i kościoły.



Od poniedziałku uniwersytety i szkoły wyższe przejdą na tryb zdalnego nauczania.



Na wyspie do 31 grudnia między 21.00 a 5.00 będzie obowiązywać godzina policyjna, a w domach prywatnych może przebywać maksymalnie 10 osób, włączając w to małoletnie dzieci.

Wczoraj w Republice Cypryjskiej zanotowano 363 nowe zakażenia koronawirusem oraz dwa zgony.

Ogólna liczba zakażeń od początku pandemii wynosi 13 649. Zmarło 77 osób.

05:20 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 11 974 przypadkach zakażeń koronawirusem zarejestrowanych podczas ostatniej doby i 781 zgonach na Covid-19.



To kolejna doba z zakażeniami koronawirusem powyżej 11 tysięcy. We wtorek zarejestrowano 11 006 przypadków zakażeń i 800 zgonów.



Od początku epidemii w Meksyku, według oficjalnych danych, zarejestrowano 1 mln 205 229 przypadków zakażeń koronawirusem. Na Covid-19 zmarło łącznie od początku pandemii 111 655 osób.



Meksyk jest 12. krajem na świecie z największą liczbą przypadków zakażeń i czwartym z tak wysoką liczbą zgonów.

05:16 Ostrzeżenie ws. szczepionki

Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA).