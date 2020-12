Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA).

W Wielkiej Brytanii szczepienia rozpoczęły się we wtorek / Liam McBurney / POOL / PAP/EPA

MHRA sprecyzowała tym samym swoje wcześniejsze ostrzeżenie , w którym była mowa tylko o silnych reakcjach alergicznych, bez wyszczególniania anafilaksji. Anafilaksja jest nagłą reakcją alergiczną, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgonu.

Jak poinformowała agencja, od momentu rozpoczęcia we wtorek szczepień w Wielkiej Brytanii, otrzymała informacje o dwóch przypadkach anafilaksji i jednym przypadku możliwej reakcji alergicznej po przyjęciu szczepionki. Wcześniej podano, że w dwóch z tych przypadków chodziło o pracowników służby zdrowia.



Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na szczepionkę, lekarstwa lub żywność, nie powinny przyjmować szczepionki Pfizer/BioNTech. Drugiej dawki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła anafilaksja po podaniu pierwszej dawki tej szczepionki - napisała w wydanym oświadczeniu szefowa MHRA June Raine.



Anafilaksja jest znanym, choć bardzo rzadkim, skutkiem ubocznym każdej szczepionki. Większość ludzi nie odczuje anafilaksji, a korzyści z ochrony przed Covid-19 przewyższają ryzyko. Każdy, kto ma otrzymać szczepionkę, powinien pójść i przedyskutować z pracownikiem służby zdrowia wszelkie pytania lub historię przebytych poważnych alergii przed otrzymaniem szczepionki - dodała.



Podkreśliła, że szczepionka spełnia rygorystyczne standardy MHRA w zakresie bezpieczeństwa, jakości i skuteczności.



Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia szczepionkę stworzoną przez Pfizera i BioNTech. We wtorek również jako pierwsza rozpoczęła szczepienia.



Reakcji alergicznych nie zaobserwowano w badaniach klinicznych, podczas których ponad 20 000 osób zostało zaszczepionych, chociaż osoby z historią takich reakcji nie były rekrutowane do testów.