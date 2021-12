Powrót uczniów do szkoły 10 stycznia to najbardziej prawdopodobny scenariusz – zadeklarował minister zdrowia Adam Niedzielski. „Jeśli przesilenie zakażeń Omikronem będzie pod koniec stycznia, dzieci wrócą do szkoły, jeśli jednak nastąpi przyśpieszenie epidemiczne, będziemy musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje” - dodał.

REKLAMA