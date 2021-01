Rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker poinformował w czwartek, że państwa unijne porozumiały się co do wytycznych dotyczących zaświadczeń o szczepieniach przeciw Covid-19. Mają one służyć tylko do celów medycznych. Zgodnie z zapowiedzią w czwartek polski rząd ogłosił decyzje w sprawie dalszych obostrzeń. Luzowanie restrykcji nastąpiło w obszarze handlu i sztuki - otwarte zostaną galerie handlowe oraz galerie sztuki i muzea.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / WU HONG / PAP/EPA

- Najnowszy bilans pandemii w Polsce, to 1 496 665 zakażonych koronawirusem i 36 443 zgonów po zachorowaniu na Covid-19. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY CZWARTKOWEGO RAPORTU>>>

- Unia Europejska i AstraZeneca nie dokonały przełomu w kwestii opóźnionych dostaw szczepionek Covid-19, powiedziała komisarz UE ds. Zdrowia Stella Kyriakides po środowym spotkaniu z przedstawicielami firmy. W ubiegłym tygodniu AstraZeneca podała, że dostawy jej szczepionki do krajów Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2021 r. będą mniejsze niż pierwotnie ustalono. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

12:57 1 LUTEGO OTWIERAJĄ SIĘ GALERIE HANDLOWE

12:50 NASTĘPNE DECYZJE WS. OBOSTRZEŃ 14 LITEGO

Decyzja, którą podjęliśmy sprowadza się do przedłużenia zasad bezpieczeństwa etapu odpowiedzialności do 14 lutego. Po tym okresie podejmiemy decyzje, co dalej - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.



/ Grafika RMF FM

12:49 TRWA RZĄDOWA KONFERENCJA. ŚLEDŹ JĄ Z RMF24!

12:48 Hiszpania: W okresie pandemii zlikwidowano ponad 620 tys. etatów; najwięcej od 2012 r.

W 2020 r. w Hiszpanii zostało zlikwidowanych 622,6 tys. miejsc pracy, czyli najwięcej od czasu kryzysu finansowego w 2012 r., wynika z szacunków Krajowego Urzędu Statystycznego (INE) w Madrycie.



Jak wskazały władze INE w czwartkowym sprawozdaniu dotyczącym rynku pracy w 2020 r., do drastycznego pogorszenia się sytuacji doprowadziła pandemia koronawirusa.



Autorzy dokumentu wskazali, że najwięcej etatów zostało zlikwidowanych w drugim kwartale roku wraz z obowiązującą pomiędzy marcem a czerwcem przymusową izolacją społeczną oraz surowymi restrykcjami sanitarnymi, w tym m.in. zamknięciem granic, placówek gastronomicznych i hoteli.

12:46 KE: Państwa członkowskie przyjęły wytyczne ws. zaświadczeń o szczepieniach

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker poinformował w czwartek, że państwa unijne porozumiały się co do wytycznych dotyczących zaświadczeń o szczepieniach przeciw Covid-19. Mają one służyć tylko do celów medycznych.



Państwa Unii porozumiały się też co do zasad, dzięki którym można będzie sprawdzić autentyczność certyfikatu i prawdziwość zawartych w nim informacji.

12:40 TRWA RZĄDOWA KONFERENCJA

12:38 TRWA RZĄDOWA KONFERENCJA, ŚLEDŹ JĄ Z RMF24.PL

12:05 Niemcy: Pierwsze oznaki powolnego spadku liczby zakażeń na Covid-19

Według ogłoszonych w czwartek danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) po raz pierwszy od końca października tak zwana zapadalność 7-dniowa na koronawirusa w Niemczech znajduje się poniżej progu 100. Jeszcze w grudniu wskaźnik ten przekraczał 197.



Informacje o spadkach Instytut Kocha ogłosił w czwartek, informując, że liczba 7-dniowych zapadalności wyniosła 98 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców.

11:58 Węgry. Szef kancelarii premiera: Przedłużenie obostrzeń do 1 marca

Rząd Węgier podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących w kraju obostrzeń epidemicznych do 1 marca - oświadczył w czwartek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej online.



Gulyas powiedział, że złagodzenie ograniczeń będzie możliwe w razie wystąpienia dwóch warunków: jeśli liczba zakażeń koronawirusem znacznie spadnie i jeśli kraj będzie dysponować odpowiednią ilością szczepionek.

11:45 W. Brytania. Minister: Musimy otrzymać wszystkie szczepionki, które zamówiliśmy

Wielka Brytania musi otrzymać wszystkie szczepionki przeciw Covid-19, które zamówiła i za które zapłaciła - powiedział w czwartek minister Michael Gove, odnosząc się do sugestii UE, by AstraZeneca przekierowała do Wspólnoty część dostaw przeznaczonych dla W. Brytanii.



Z kolei w rozmowie z BBC zapewnił, że nie będzie żadnych przerw w dostawach szczepionek. Podkreślił, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest, by harmonogram dostaw był przestrzegany. "Ale po drugie jestem pewien, że wszyscy chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że jak najwięcej ludzi w krajach, które są naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, zostało zaszczepionych i myślę, że (będzie) najlepiej, jeśli osiągniemy to poprzez dialog i współpracę oraz przyjaźń" - powiedział.



Pytany, czy brytyjski rząd pozwoli na zwiększenie dostaw do UE kosztem Wielkiej Brytanii, Gove odparł: "Nie, najważniejsze jest to, że musimy się upewnić, że uzgodniony harmonogram, na którym opiera się nasz program szczepień i który został zaplanowany, będzie kontynuowany"

11:36 NFZ kontroluje punkty szczepień

11:22 USA: Szczepionka BioNTech-Pfizer skuteczna przeciw brytyjskim i południowoafrykańskim wariantom koronawirusa

Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały w czwartek, że przeprowadzone przez nie badania laboratoryjne sugerują, że ich szczepionka działa również przeciwko brytyjskiemu i południowoafrykańskiemu wariantowi SARS-CoV-2, choć w tym drugim przypadku - nieco słabiej.



Jak podano w komunikacie, badanie zostało przeprowadzone przez Pfizera i naukowców Uniwersytetu Teksańskiego. Polegało ono na połączeniu in vitro trzech stworzonych sztucznie wirusów posiadających kluczowe mutacje, jakie zawierają nowe warianty koronawirusa, z osoczem osób, które otrzymały szczepionkę. Przeciwciała obecne w osoczu zneutralizowały wszystkie wirusy.



Firmy zaznaczyły jednak, że "neutralizacja wirusa z trzema kluczowymi mutacjami obecnymi w wariancie południowoafrykańskim była nieco niższa". Zdaniem autorów badań nie powinno to jednak znacząco wpłynąć na obniżenie skuteczności szczepionki.



Jak podano w komunikacie, Pfizer i BioNTech prowadzą dalsze badania, biorąc pod uwagę wszystkie mutacje, oraz monitorują nowe powstające warianty koronawirusa. Spółki zaznaczyły, że choć obecnie nie ma takiej potrzeby, są "gotowe do reakcji", jeśli nowe warianty okażą się odporne na szczepionkę. Prezes BioNTech Ugur Sahin ocenił wcześniej, że zaadaptowanie preparatu to kwestia kilku tygodni.

11:15 Korea Płd.: Władze ostrożne w podawaniu szczepionki AstraZeneca osobom starszym

Korea Płd. zacznie szczepienia w grupach priorytetowych w lutym, ale ponownie rozważy podawanie osobom starszym specyfiku AstraZeneca w związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami o niskiej skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej - podała w czwartek agencja Reutera.



Jednak AstraZeneca zdementowała doniesienia niemieckich mediów o rzekomej niskiej skuteczności jej szczepionki u osób po 65. roku życia. Według brytyjsko-szwedzkiego koncernu badania krwi seniorów uczestniczących w próbach klinicznych wykazały silną reakcję immunologiczną.



Program szczepień w Korei Płd. zostanie w drugiej połowie roku rozszerzony na całą populację, aby do września zaszczepić 70 proc. ludności, a do listopada osiągnąć w kraju odporność stadną - poinformowały koreańskie służby medyczne.

11:03 Niemiecki minister: Przed nami co najmniej 10 tygodni z niedoborem szczepionek

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn, twierdzi że niedobór szczepionek może potrwać co najmniej 10 tygodni - dlatego wzywa przedstawicieli władz federalnych, krajów związkowych oraz przemysłu farmaceutycznego do zorganizowania niemieckiego "szczytu szczepionkowego".



Tymczasem MSW w Berlinie poinformowało dziś, że przygotowuje nowe restrykcje dla podróżnych z Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA w związku z obawami o wykryte w tych krajach warianty koronawirusa.



10:45 Najnowszy raport o zachorowaniach w Polsce

10:17 Rzecznik MZ: W Polsce wykonano dotąd 1 mln 4 tys. szczepień

W Polsce wykonano dotąd 1 mln 4 tys. szczepień przeciw COVID-19. Ok. 850 tys. osób otrzymało pierwszą dawkę, a 150 tys. drugą - poinformował PAP w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



W poniedziałek ruszyły szczepienia populacyjne - po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy po siedemdziesiątce.



Obecnie w UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech oraz mRNA-1273 - od Moderny. Na rejestrację czeka m.in. szczepionka firmy AstraZeneca.

10:05 Koronawirus w Polsce

09:45 Koronawirus we Francji

09:30 Chiny: Zespół WHO ds. genezy Covid-19 zwolniony z kwarantanny w Wuhanie

Naukowcy z międzynarodowego zespołu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wysłanego do Chin w celu zbadania źródeł pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zostali w czwartek zwolnieni z kwarantanny w mieście Wuhan i rozpoczynają pracę w terenie.



Eksperci przybyli do Chin 14 stycznia, ale musieli najpierw przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę. W czwartek po południu czasu miejscowego opuścili hotel i wsiedli do autobusu, nie rozmawiając z dziennikarzami - podała agencja Reutera. Nie jest jasne, dokąd jadą.



Misja w Chinach od początku borykała się z problemami natury politycznej i została opóźniona w związku z brakiem zgody na wjazd do ChRL. WHO podkreślała, że celem wizyty naukowców nie jest szukanie winnych wybuchu pandemii, a komentatorzy studzili nadzieje na odnalezienie jasnych odpowiedzi w sprawie genezy koronawirusa.



Według agencji AP kluczowym pytaniem jest, czy chińskie władze zezwolą naukowcom na swobodną pracę w terenie.



09:22 Strażacy w środę dowieźli do punktów szczepień 202 osoby

W środę strażacy dowieźli do punktów szczepień 202 osoby - poinformował w czwartek PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Batorski. W dwa dni strażacy pomogli blisko 380 osobom.





09:09 Otwarte hotele, wciąż zamknięte hotele?

Od poniedziałku otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych - to już pewne - ustalili dziennikarze RMF FM.

Wszystkie pozostałe obostrzenia zostaną przedłużone o kolejne dwa tygodnie - to na razie ustalenia nieoficjalne. Formalnie całość zostanie ogłoszona dziś na konferencji prasowej.

Wcześniej mówiło się, że rząd zezwoli na otwarcie także na przykład hoteli. Dlaczego z tego zrezygnował? Powodem - jak słyszą reporterzy RMF FM - jest brytyjska odmiana koronawirusa. Prawdopodobnie zacznie bardziej zjadliwa niż klasyczna.

Rząd zrobił prognozy rozwoju tego wirusa i - jak przekonują współpracownicy premiera - wyglądają one bardzo źle.

Premier może też zasygnalizować - bo wiemy, że o tym myśli - że za niedługi czas otworzy hotele równocześnie ze szkołami podstawowymi. Chodzi o to, że gdyby dziś otworzyć same hotele, to mielibyśmy masowe wyjazdy. A gdy szkoły też będą otwarte to ludzie - z powodu lekcji ich dzieci - pozostaną w domach.

08:53 Wietnam: Wzrost zakażeń koronawirusem w czasie kongresu partii komunistycznej

81 zakażeń koronawirusem wykryto w czwartek w Wietnamie - poinformował tamtejszy minister zdrowia. Do największego wzrostu zachorowań od początku epidemii dochodzi w czasie wyboru nowych władz kraju.



Wszystkie nowe przypadki są powiązane z dwoma wcześniejszymi zachorowaniami, wykrytymi u pracownika fabryki i osoby z obsługi lotniska, która miała kontakt z zainfekowanymi pasażerami odwożonymi na kwarantannę.



To także pierwszy od dwóch miesięcy dowód na lokalną transmisję wirusa i największy wzrost zakażeń, jaki Wietnam zanotował od początku epidemii.

08:42 USA: Rok 2020 najgorszym w historii branży hotelarskiej

W 2020 roku amerykańska branża hotelarska odnotowała najgorszy rok w historii - pisze portal radia NPR. Pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła podróże służbowe, a wielu Amerykanów wakacje spędziło w domu.

Według danych firmy analitycznej STR w ubiegłym roku hotele w USA odnotowały rekordowo niskie obłożenie i średni roczny przychód z jednego pokoju.



Przy wskaźniku obłożenia wynoszącym zaledwie 44 procent branża po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 1 miliarda niesprzedanych noclegów rocznie. Tym samym pobito rekord z 2009 roku, gdy z powodu kryzysu finansowego nie udało się sprzedać 786 milionów noclegów.



Przy średnim spadku przychodu z jednego pokoju o blisko 50 procent, oczekuje się, że w 2020 roku branża wykaże niemal zerowy zysk - podaje STR.

08:28 Dworczyk dla "SE": Nikt z polskiego rządu nie został zaszczepiony

Ja nie mam żadnej takiej wiedzy i jestem przekonany, że nikt z polskiego rządu się nie zaszczepił - zapewnił szef KPRM Michał Dworczyk, pytany w rozmowie z "Super Expressem", czy może zapewnić, że nikt z rządu jeszcze nie zaszczepił się na Covid-19.



Jak podkreślił, nie ma żadnego specjalnego programu szczepienia osób związanych z rządem czy w rządzie pracujących. Dopytany, czy dla zachowania ciągłości władzy, rząd nie powinien być zaszczepiony, odparł, że temperatura sporu politycznego w Polsce jest tak duża, że dzisiaj jest to po prostu niemożliwe. Owszem, są argumenty za tym, żeby osoby, które zajmują kluczowe stanowiska w państwie i administracji, były zaszczepione w pierwszej kolejności. Tak się dzieje w niektórych państwach. Ale w Polsce to byłby bardzo zły pomysł i złe rozwiązanie, bo wzbudziłoby to gigantyczną awanturę i byłoby sumptem do populistycznych ataków - wyjaśnił.

08:13 Poseł PiS-u zaszczepiony poza kolejnością. Marek Suski komentuje w Porannej rozmowie w RM FM

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>



07:42 Luzowanie obostrzeń. Co czeka nas od 1 lutego?

07:29 USA: Spada liczba wykrywanych dziennie przypadków koronawirusa

Po wzrostach na początku roku w USA spada liczba wykrywanych dziennie przypadków SARS-CoV-2 oraz hospitalizacji z powodu koronawirusa. Liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie - w środę kolejny raz przekroczyła 4 tysiące.



W ciągu ostatniego tygodnia średnio dziennie w USA wykrywa się około 166 tysięcy przypadków koronawirusa. To o jedną trzecią mniej od szczytu w pierwszej połowie stycznia. Rekordowy pod względem zdiagnozowanych infekcji był 10 stycznia z ich liczbą sięgającą blisko 250 tysięcy.



Optymizmem mogą napawać także dane dotyczące hospitalizowanych z powodu Covid-19 Amerykanów. Obecnie pacjenci z koronawirusem zajmują w USA około 109 tysięcy łóżek. To o ponad 20 tysięcy mniej od szczytu, który przypadł na 6 stycznia (ponad 132 tysiące).



Poprawa w tych statystykach nie wpływa jeszcze na codzienne bilanse ofiar śmiertelnych. We środę na Covid-19 zmarło 4119 Amerykanów, powiększając liczbę zgonów na koronawirusa do 429 157.



Według szacunków jeszcze w drugiej połowie lutego bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczy pół miliona. Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle przewiduje jednak, że z tygodnia na tydzień dobowe bilanse przedstawiać się będą coraz mniej tragicznie. Zgodnie z prognozami uczelni 1 marca na koronawirusa umrze mniej niż 2 tysiące Amerykanów, 1 kwietnia około 750, a 1 maja około 300.



Spadki spowodowane będą cieplejszą pogodą oraz rosnącym odsetkiem obywateli USA zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.



Do tej pory w Stanach Zjednoczonych wykonano ponad 23,5 miliona szczepień. Doktor Antony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta Stanów Zjednoczonych, szacuje że do końca lata zastrzyki otrzyma od 70 do 85 procent Amerykanów.

07:15 "Rzeczpospolita": UE żąda szczepionek

Nie ma szans na znaczące przyspieszenie szczepień przeciw Covid-19 w pierwszym kwartale. AstraZeneca nie wywiązała się z kontraktu - czytamy w czwartek w "Rzeczpospolitej".



Jak podkreśla dziennik, to już otwarta wojna z Unią. "Miało być ponad 100 mln dawek szczepionki od brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca w lutym i marcu, będzie być może 30 mln. Dla Polski to ubytek około 7 mln. Bruksela coraz ostrzej naciska na koncern, żeby wywiązał się ze zobowiązań, za które już w ubiegłym roku dostał od UE dziesiątki milionów euro" - pisze "Rz".



Dziennik zwraca uwagę, że Komisja Europejska odpiera zarzut, że opóźnienia są spowodowane tym, że złożyła zamówienia później niż Wielka Brytania. "Firma podpisała z nami kontrakt i zobowiązała się do dostaw. To nie jest lokalny sklep mięsny, żeby stosować zasadę, kto pierwszy, ten lepszy" - mówiła Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia. "Komisja jest wściekła na koncern. Uważa, że łamie on umowę, a przeznaczone dla UE dawki sprzedał komu innemu. Widzi podstawy prawne do wytoczenia sprawy koncernowi, ale raczej tego nie zrobi" - podkreśla "Rz".

06:58 Warszawa: Rusza autobus dowożący seniorów na szczepienia

Warszawski Transport Publiczny uruchamia specjalną linię autobusową, która dowiezie seniorów na szczepienia ze stacji metra Stadion Narodowy pod utworzony na stadionie Szpital Narodowy. Autobusy bezpłatnej linii 902, nazwanej "Kurs na szczepienie", zaczną jeździć od czwartku.





06:45 Zmiany na języku, dłoniach i stopach u 25-40 proc. zakażonych koronawirusem

Zmiany chorobowe na języku, dłoniach i stopach, będące rezultatem infekcji koronawirusem, pojawiają częściej, niż dotychczas przypuszczano - twierdzi zespół hiszpańskich badaczy z Madrytu. Szacują oni, że objawy te występują nawet u 25-40 proc. zakażonych.



Jak odnotowali lekarze z madryckiego szpitala La Paz, we wcześniejszych badaniach przeprowadzanych w Hiszpanii oraz w kilku innych państwach świata podczas pierwszej fali Covid-19 wskazywano, że pojawienie się zmian na powierzchni języka oraz skórze dłoni i stóp nigdy nie było aż tak wysokie.



Wyniki badań opublikowane w piśmie specjalistycznym “British Journal of Dermatology" dowodzą, że symptomy zaobserwowane przez lekarzy z Madrytu “powinny zostać uznane jako jedne z powszechnych" podczas infekcji SARS-CoV-2.



Autorzy badania wskazali, że pojawiające się na płaskiej części języka rany są często powodem utraty smaku u osób zainfekowanych SARS-CoV-2.



Lekarze z madryckiego szpitala La Paz wskazali, że zdecydowanie częstszym objawem, który dotychczas również nie był uwzględniany jako główny symptom Covid-19, są zmiany na skórze dłoni oraz stóp.



Szacują, że czerwone plamy pojawiające się na rękach i stopach zainfekowanych występują u ponad 40 proc. pacjentów chorych na Covid-19.



Dzięki zaobserwowaniu tych zmian możliwe jest szybsze zdiagnozowanie zakażenia koronawirusem - napisali we wnioskach ze studium madryccy lekarze, którzy swoje badanie przeprowadzili w okresie pierwszej fali epidemii. Objęło ono pacjentów zarówno ze szpitala La Paz, jak też hospitalizowanych w szpitalu polowym na stołecznych targach IFEMA.

06:28 Ponad milion zaszczepionych przeciw COVID-19; ostatniej doby – 60 tys. osób

Milion przekroczyła w środę liczba zaszczepionych przeciw COVID-19. 150 tys. osób otrzymało już drugą dawkę, a 850 tys. pierwszą. Ostatniej doby zaszczepiło się 60 tys. Polaków. W niektórych miejscach szczepienia wstrzymano ze względu na ograniczone dostawy leku.



Na rządowej stronie internetowej gov.pl. podano, że średnia dzienna liczba szczepień wynosi 124,714 tys. Zanotowano do tej pory 494 niepożądane odczyny poszczepienne. Zutylizowano 2486 dawek. Do punktów szczepień dostarczono 1 268 385 dawek, a w magazynach pozostaje ich 353 955.



Z przekazanego PAP zestawienia Ministerstwa Zdrowia, podsumowującego szczepienia personelu medycznego od 27 grudnia do 26 stycznia, wynika, że 144 315 pielęgniarek i pielęgniarzy, 134 507 lekarzy, 21 849 dentystów, 17 689 położnych, 14 078 farmaceutów, 8 434 diagnostów laboratoryjnych i 55 felczerów.



06:15 Włoski immunolog: Duże nadzieje wiążę z przeciwciałami monoklonalnymi

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera", opublikowanym w czwartek profesor Le Foche z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza odniósł się do ogłoszonych właśnie we Włoszech informacji o pomyślnych wynikach badań, wskazujących na to, że zastosowanie przeciwciał monoklonalnych z Latiny zmniejsza o 70 procent ryzyko śmierci i hospitalizacji z powodu Covid-19.



Jak wyjaśnił, te sztucznie otrzymywane przeciwciała koncernu Eli- Lilly są w stanie zatrzymać postęp choroby co najmniej na dwa- trzy miesiące, jeśli podane są w pierwszych dniach po zakażeniu koronawirusem osobom narażonym na jego ciężkie konsekwencje.



Profesor Le Foche zaznaczył, że także grupa włoskich naukowców pracuje nad produkcją takich "potężnych" przeciwciał.



Odnosząc się do opóźnień dostaw szczepionek immunolog stwierdził, że były one brane pod uwagę. Te szczepionki zostały opracowane w rekordowym tempie i normalne jest to, że są trudności organizacyjne po stronie firm farmaceutycznych. To nie są tabletki, które można wszędzie produkować- zastrzegł.



Zauważył, że wszystko wskazuje na to, że szczepionki są skuteczne także w przypadku wariantów wirusa z Wielkie Brytanii i RPA. Natomiast , zaznaczył, pozostają wątpliwości dotyczące brazylijskiego wariantu Sars-CoV-2.



Zdaniem naukowca skuteczność szczepionki może być w tym przypadku mniejsza, ale nie jest wykluczona. Potrzebny jest system monitorowania krążenia nowych odmian wirusa - ocenił profesor Le Foche.

06:04 Najbogatszy człowiek w Meksyku hospitalizowany z powodu koronawirusa

Carlos Slim, biznesmen, najbogatszy Meksykanin i jedocześnie jeden z najbogatszych ludzi na świecie trafił do szpitala z zakażeniem Covid-19 - poinformował w środę jego rzecznik Arturo Elias.

Elias powiedział, że Slim mimo hospitalizacji czuje się "bardzo dobrze", a stan jego zdrowia jest stale monitorowany.



80-letni Slim, magnat telekomunikacyjny jest leczony w szpitalu w mieście Meksyk od poniedziałku, gdy jego syn poinformował, że miał on pozytywny test na koronawirusa.



Slim kontroluje wraz z rodziną firmę America Movil, największego meksykańskiego operatora telekomunikacyjnego, którego działalność obejmuje telefonię komórkową, stacjonarną i Internet.



05:55 Irlandzki wicepremier: Zagraniczne wakacje są „bardzo mało prawdopodobne”

Nie lubię ujawniać złych wiadomości, ale myślę, że jest bardzo mało prawdopodobne, abyśmy mogli wyjechać na zagraniczne wakacje tego lata, nawet jeśli szczepionki okażą się tak skuteczne, jak mamy na to nadzieję - powiedział w środę irlandzki wicepremier Leo Varadkar w wywiadzie dla telewizji Virgin Media.



Przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyjazdy na zagraniczne wakacje są niezgodne z prawem, zaś obecne założenie rządu jest takie, że osiągnięcie odporności zbiorowej może wymagać zaszczepienia 70-80% populacji.

05:42 Spór o szczepionki. UE i AstraZeneca nadal bez porozumienia

Unia Europejska i AstraZeneca nie dokonały przełomu w kwestii opóźnionych dostaw szczepionek Covid-19, powiedziała komisarz UE ds. Zdrowia Stella Kyriakides po środowym spotkaniu z przedstawicielami firmy. W ubiegłym tygodniu AstraZeneca podała, że dostawy jej szczepionki do krajów Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2021 r. będą mniejsze niż pierwotnie ustalono.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:25 Cuomo odwołał niektóre restrykcje epidemiczne w stanie Nowy Jork

Gubernator Andrew Cuomo wyeliminował w środę w stanie Nowy Jorku kilka "pomarańczowych stref" z zaostrzonymi restrykcjami epidemicznymi narzuconymi z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się Covid-19. Umożliwi to restauracjom oferowanie posiłków w zamkniętych pomieszczeniach.

Przyjmowanie klientów w pomieszczeniach zamkniętych wciąż będzie zakazane w mieście Nowy Jork. Gubernator przyrzekł jednak opracować do piątku plan określający, kiedy restauracje będą ponownie mogły otworzyć swoje lokale. Władze stanowe rozważają opcję zezwoleń pod warunkiem, że dopuszczalna liczba miejsc w tych placówkach gastronomicznych nie przekroczy 25 proc. stanu sprzed pandemii.

Cuomo broni decyzji o zniesieniu ograniczeń koniecznością ochrony gospodarki. Mówimy o środkach do życia, gospodarce i miliardach dolarów. Podejmujemy dziś decyzje w oparciu o fakty. Nadeszła fala świąteczna, ale się skończyła. Nie wróciliśmy do stanu, w którym byliśmy (w szczycie pandemii) - wyjaśniał gubernator.



Cuomo próbował jesienią najbardziej surowymi ograniczeniami epidemicznymi objąć firmy, szkoły i domy modlitwy w miejscach, z wysokim odsetkiem testów na Covid z wynikiem pozytywnym. Plan spotkał się z wieloma oporami. Społeczności religijne odniosły zwycięstwo w sądzie, przekonując, że restrykcje dotyczące domów modlitwy są niezgodne z konstytucją.



Cuomo uzasadniał decyzje spadkiem liczby zakażeń w stosunku do okresu poświątecznego. Liczba nowych przypadków wirusa w ciągu jednego tygodnia wzrosła wówczas do ponad 114 000.



W ciągu ostatniego tygodnia stan Nowy Jork plasował się na szóstym miejscu w kraju pod względem wskaźnika nowych przypadków Covid-19 na mieszkańca. W ciągu miesiąca odnotowano prawie 5 000 zgonów w szpitalach i domach opieki. Było ich najwięcej od 31 maja.



Według podanych w środę przez biuro gubernatora danych w ciągu ostatniej doby na 202 661 testów przeprowadzonych na obecność Covid z pozytywnym wynikiem odnotowano 11 028 czyli 5,44 proc.

05:17 AstraZeneca wyprodukuje w Japonii 90 mln szczepionek

AstraZeneca Plc zapewniła japońskie ministerstwo zdrowia, że wyprodukuje w Japonii ponad 90 milionów szczepionek koronawirusowych - poinformował w czwartek rzecznik rządu Japonii.



Rzecznik japońskiego rządu powiedział dziennikarzom, że bardzo ważne jest, aby szczepionki przeciwko COVID-19 były produkowane w kraju.



AstraZeneca współpracuje z Daiichi Sankyo Co Ltd i innymi japońskimi partnerami w celu dostarczenia łącznie 120 milionów dawek szczepionki do Japonii.

05:06 Koronawirus w Polsce i na świecie