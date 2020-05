O 759 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA. Łącznie z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło 90 309 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Blisko jedna trzecia zgonów na Covid-19 w USA przypada na stan Nowy Jork / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych. Poprzedni dobowy bilans informował o 820 zgonach.

W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys. Na blisko 11,8 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 508 tys. dało wynik pozytywny. Dziennie w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ponad 300 tys. testów.



Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.



Blisko jedna trzecia zgonów na Covid-19 w USA przypada na stan Nowy Jork (28 339). 10 439 osób zmarło z powodu koronawirusa w sąsiadującym z nim New Jersey, a 5 862 w Massachusetts. Łącznie w 18 stanach odnotowano ponad tysiąc zgonów.



Uaktualnione szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia umrze nawet do 143 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2. Liczba ta została obniżona o ok. 4 tys. w porównaniu z poprzednimi prognozami.

Wznawia działalność kolejny region stanu Nowy Jork

Zachodni region stanu Nowy Jork spełnia kryteria umożliwiające wznowienie we wtorek działalności gospodarczej- poinformował gubernator stanu Andrew Cuomo. W ciągu ostatniej doby w całym stanie odnotowano 106 przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa.

Zarejestrowana liczba zgonów była najniższa od 26 marca. W poprzednich 24 godzinach zmarło 139 osób.

Po stopniowym przywracaniu od piątku życia gospodarczego i rozluźnianiu obostrzeń społecznych w pięciu z 10 regionów Nowego Jorku, we wtorek będzie na to gotowa zachodnia część stanu z miastem Buffalo. Z kolei, aby pierwsza faza odmrażania była możliwa na obszarach wokół stolicy stanu, Albany, trzeba tam jeszcze zatrudnić więcej inspektorów sprawdzających kontakty osób zakażonych Covid-19- powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

Podkreślił, że podejmowane są wysiłki dla przywracania życia sprzed epidemii na pozostałych obszarach stanu. Zwrócił uwagę na rolę w tych działaniach władz lokalnych i wszystkich mieszkańców. Także nowojorczycy powinni współdziałać, by osiągnąć wspólny cel. (...) Ja noszę maskę szanując ciebie. Ty nosisz maskę szanując mnie - podkreślał,

W regionach kwalifikujących się do odmrożenia mogą wznowić pracę firmy budowlane, produkcyjne i handel hurtowy. Z pewnymi ograniczeniami dotyczy to też sprzedaży detalicznej m.in. sklepów z odzieżą, sprzętem elektronicznym, meblami, artykułami sportowymi, butami, biżuterią, księgarni oraz kwiaciarni.

Zapraszać mogą na projekcje kina samochodowe, świadczyć usługi ogrodnicy i fachowcy od architektury krajobrazu. Dozwolone są zajęcia rekreacyjne o niskim stopniu ryzyka zarażenia wirusem np. tenis.

Kryteriów umożliwiających otwarcie firm nie spełniają jeszcze m.in. hrabstwa Westchester oraz Rockland w środkowej części regionu Hudson. Nie gotowe jest Long Island oraz miasto Nowy Jork.

W trakcie codziennej konferencji poświęconej pandemii Covid-19 Cuomo mówił, że stan chętnie pomoże każdej profesjonalnej lidze sportowej, która wznowi rozgrywki. Uzależnił to jednak, na tym etapie, od zamknięcia stadionów dla fanów.

Myślę, że leży to w najlepszym interesie wszystkich ludzi, i w najlepszym interesie stanu Nowy Jork - zaznaczył dodając, że kluby będą musiały wziąć pod uwagę, czy będą w stanie zarabiać pieniądze bez widzów. Mecze transmitowane byłyby przez stacje telewizyjne.

Do dyscyplin sportowych, które mogą wznowić rozgrywki gubernator zaliczył hokej, koszykówkę, baseball i piłkę nożną.

W poniedziałek gubernator powiadomił, że test, któremu się poddał na obecność SARS-Cov-2 miał wynik negatywny. Aby zachęcić innych, badaniu poddał się w niedzielę na oczach telewidzów podczas konferencji prasowowej. Zapewniał, że w 700 ośrodkach testowania, w tym mobilnych laboratoriach może to zrobić każdy, kto powinien.