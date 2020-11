Świat wciąż walczy z koronawirusem. Na całym globie wykryto 59 milionów zakażeń, zmarło ponad 1,3 mln ludzi. W Polsce wczoraj potwierdzono 15 tys. zakażeń patogenem, a od początku pandemii już 876 333. Zmarło 13 774 osób. Najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji.

Na lotniskach można zaobserwować zwiększony ruch / JUSTIN LANE / PAP/EPA

- W poniedziałek w Polsce wykryto 15 002 zakażenia koronawirusem. Zmarło 156 osób z Covid-19.

- Na stronach rządowych pojawił się projekt rozporządzenia, który zakłada, że przy wigilijnym stole będzie mogła się znaleźć jedynie najbliższa rodzina. [CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT]

- Rząd osiągnął porozumienie z właścicielami stacji narciarskich. Wyciągi narciarskie ruszą w nadchodzącym sezonie zimowym, ale w reżimie sanitarnym [CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT]

- Najbardziej dotkniętymi przez pandemię państwami pozostają USA, Indie i Brazylia.

- Kolejne państwa informują o zamówionych milionach dawek szczepionek przeciw Covid-19. Boris Johnson poinformował, że w Wielkiej Brytanii większość osób najbardziej podatnych na zakażenie koronawirusem mogłaby zostać zaszczepiona przeciwko Covid-19 przed Wielkanocą.

- Stany Zjednoczone przygotowują się do Święta Dziękczynienia. Choć Centrum Kontroli Chorób rekomenduje, aby z rodzinami spotkać się wirtualnie, część Amerykanów ruszyło w podróż do rodzinnych domów.

07:15 Gospodarka

ZUS sprawdził się w digitalu, realizując rządowe programy wsparcia w czasie pandemii. Idąc za ciosem, stworzył cyfrową strategię. Firmy IT będą miały co robić - podaje we wtorek "Puls Biznesu".



Prezes ZUS Gertruda Uścińska - cytowana przez "PB" - uważa, że z pojedynku z wirusem ZUS wyszedł zwycięsko. "Zakład pozostał otwarty dla ludności, choć sam odczuł epidemię. W pewnym momencie nawet jedna trzecia załogi była na zwolnieniach lekarskich lub opiekowała się dziećmi. Mimo to w kontakcie z premierem Morawieckim i premier Emilewicz byliśmy think tankiem generującym pomysły, sugerującym rozwiązania, szacującym skutki. Pracowaliśmy praktycznie siedem dni w tygodniu" - podkreśla Uścińska.



"Zaczęliśmy być postrzegani jako instytucja państwa, która w czasie kryzysu osiągnęła zdolność do realizacji trudnych zadań związanych nie tylko z emeryturami, rentami i zasiłkami. To zdecydowało, że zaczęliśmy coraz poważniej myśleć o wpisaniu transformacji cyfrowej do strategii na najbliższe kilka lat" - informuje szefowa ZUS.





07:03 Gospodarka

Praca z domu w czasie pandemii nie pozbawia osoby mieszkającej z dala od firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie "Dziennika Gazety Prawnej".



"DGP" zwrócił uwagę, że pracodawcy nie wiedzą, jak potrącać zaliczkę na PIT od dochodów pracowników, którzy do tej pory dojeżdżali do pracy z innego miasta, a teraz cały miesiąc pracują zdalnie bądź pojawiają się w firmie tylko sporadycznie.





06:29 Ekspert o poważnym problemie ze szczepieniami w Polsce

Do zwalczenia pandemii potrzebna jest zbiorowa odporność. Można ją uzyskać poprzez szczepienia, albo naturalnie; ale ta druga opcja to darwinizm społeczny - silni przetrwają zakażenie, słabsi nie - mówił dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



Nie tyle obawiam się o samą skuteczność szczepionki, bo skuteczność na poziomie powyżej 90 proc. - jak wskazują choćby koncerny Pfizer i Moderna - jest naprawdę bardzo wysoka. Obawiam się, że nastawienie do szczepień w Polsce będzie mocno zróżnicowane. Mamy spory odsetek osób, które nie będą chciały się szczepić z różnych przyczyn, m.in. z powodu braku zaufania do przemysłu farmaceutycznego, fałszywych przekonań dotyczących idei szczepień jako takich i ulegania szkodliwym teoriom spiskowym, które szerzą się na niespotykaną wcześniej skalę - podkreślił w rozmowie ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.



Niektóre badania wskazują, że 44 proc. Polaków nie chce się szczepić przeciwko COVID-19. To nie napawa optymizmem, ponieważ na tę chwilę ciężko jest wskazać inne sensowne rozwiązanie. Niektórzy mówią: najlepiej jakbyśmy wszyscy to przechorowali i mieli z tym spokój - ale to jest uprawianie darwinizmu społecznego. Ci silniejsi przetrwają.

06:20 siedmioosobowa rodzina zakażona we Włoszech

Cała siedmioosobowa rodzina z okolic Padwy na północy Włoch - rodzice i ich pięciu dorosłych synów - zakaziła się koronawirusem. Wszystkich skierowano na izolację, którą każdy z członków tej rodziny odbywa w osobnym pokoju.



Rodzice i ich synowie w wieku od 19 do 27 lat zarażali się w ciągu 9 dni - podała włoska prasa.



Ich dom w miejscowości Terrassa Padovana z każdym potwierdzanym przypadkiem zakażenia zamieniał się stopniowo od końca października w miejsce izolacji kolejnych osób. W krótkim czasie koronawirusa potwierdzono u wszystkich. W siedmiu pokojach zamknęła się cała siódemka, co uznano za swoisty rekord epidemii. Po raz pierwszy poinformowano o tak licznej jednocześnie zakażonej rodzinie.



"Na szczęście mamy duży dom" - powiedział 27-letni Filippo, cytowany przez dziennik "Il Messaggero". Dodał: "Nasz dom stał się małą pustelnią, a życie rodzinne uległo kompletnej rewolucji".

06:15 Sezon narciarski w Europie

06:15 Sezon narciarski w Polsce

"Te działania zaskoczyły samorządowców równie mocno, jak przedsiębiorców" - zaznaczono we wspólnym oświadczeniu wszystkich samorządów leżących pod Tatrami. Dotyczy ono zapowiedzi rządu w sprawie między innymi ograniczenia okresu ferii zimowych i zamknięcia wyciągów narciarskich.



"Pracujemy nad stanowiskiem i alternatywnymi propozycjami dotyczącymi organizacji wypoczynku zimowego, funkcjonowania obiektów hotelarskich i stoków narciarskich, które przekażemy premierowi" - napisali przedstawiciele lokalnych władz...



Bez przedsiębiorców, bez wspólnej pracy samorządy nie będą w stanie realizować zadań publicznych - zaznaczała Zofia Kiełpińska z zakopiańskiego urzędu miasta.



Wczoraj o możliwym otwarciu stoków z przedstawicielami branży narciarskiej rozmawiał wicepremier Jarosław Gowin. Czekamy na stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego.





06:00 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w poniedziałek o 921 ofiarach śmiertelnych Covid-19 w ciągu ostatniej doby. Obecność koronawirusa zdiagnozowano u 142 732 kolejnych osób.



Placówka naukowa w Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w USA zarejestrowano łącznie 12 mln 404 986 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych doszła do 257 616.



Telewizja CNBC podała, że podczas poniedziałkowego wirtualnego spotkania Amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC) z lekarzami dr Sandra Fryhofer zaznaczyła, że zarówno szczepionki na koronawirusa Pfizer, jak i Moderna Covid-19 wymagają dwóch dawek. Martwiła się, czy jej pacjenci wrócą po drugą dawkę z powodu potencjalnie nieprzyjemnych skutków ubocznych, jakie wywołuje pierwszy zastrzyk.





05:47 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zmalała liczba zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych Covid-19 w Meksyku - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano 7483 nowe zakażenia, podczas gdy w przeddzień informowano o 9187 infekcjach. Liczba zgonów sięga 250.



W niedzielę władze medyczne informowały o 303 przypadkach śmiertelnych spowodowanych Covid-19.



Całkowita liczba zakażeń SARS-CoV-2 od początku epidemii wynosi w Meksyku 1 mln 041 875, a bilans zgonów - 101,9 tys.





05:38 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 16 207 nowych zakażeń koronawirusem, o połowę mniej niż w przeddzień, gdy informowano o 34 822 przypadkach infekcji. Liczba zgonów była niższa o 194 i wyniosła 302 - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.