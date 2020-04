W Polsce wykryto już 5205 przypadków koronawirusa. Zmarło 159 osób. Rząd przygotował wielki program pompowania pieniędzy w polskie firmy: w ramach Tarczy Finansowej do firm trafić ma - jak ogłosił Mateusz Morawiecki - co najmniej 100 mld złotych. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 542 osoby zakażone koronawirusem. Tym samym bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 17669. Padł dobowy rekord wyzdrowień - odnotowano ich prawie 2100. Zakażony koronawirusem brytyjski premier Boris Johnson jest nadal na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan się poprawia i może on już siadać na łóżku.

23:45

Z powodu pandemii koronawirusa zwiększono zawartość chloru w wodzie z kranu m.in. w Paryżu i Strasburgu we Francji. Ma to pomoc w walce ze wzrostem liczby zarażeń.

23:30



Władze wspólnot autonomicznych Madrytu i Katalonii szacują, że z powodu epidemii Covid-19 w regionach tych zmarło łącznie ponad 5400 podopiecznych domów seniora. Oba te regiony przewodzą w Hiszpanii pod względem liczby ofiar śmiertelnych i zachorowań wskutek koronawirusa.





23:26

Pierwsza partia środków ochrony osobistej, zamówionych z Chin przez fińską agencję, nie spełnia europejskich standardów i nie może być używana w szpitalach. To rozczarowanie - przyznała Kirsi Varhila z resortu zdrowia i spraw socjalnych Finlandii.

22:54

22:45



Prezydenckie prawybory w New Jersey odbędą się 7 lipca, a nie, jak wcześniej planowano, 2 czerwca - wynika z zarządzenia gubernatora tego stanu Phila Murphy'ego. W New Jersey zmarło dotąd ponad 1,5 tys. osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.





22:30



Do 4119 wzrosła liczba wszystkich wykrytych w Malezji zakażeń koronawirusem po potwierdzeniu w środę 156 nowych przypadków. W wielu częściach kraju nie odbędą się tradycyjne bazary z okazji przypadającego w maju ramadanu.



Malezja jest krajem najmocniej dotkniętym pandemią w swoim regionie.

22:24



Od 10 do 20 procent wyniesie obniżka wynagrodzenia, na którą zgodzili się piłkarze Realu Madryt. Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki niemal na całym świecie są zawieszone, a pozbawione dochodów kluby stanęły w obliczu problemów finansowych.





22:20

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bronił tej instytucji w kwestii walki z pandemią koronawirusa. Odpowiadał na krytykę prezydenta USA Donalda Trumpa i sugestię, że Waszyngton mógłby dokonać przeglądu finansowania WHO.

22:17

Chcę powiedzieć, że średnio dobowo w normalnym czasie wysyłamy do służby około 16-18 tys. umundurowanych funkcjonariuszy policji. W tych ostatnich dniach to jest powyżej 22 tys. policjantów. To też jest efekt tego, że policjanci mają ogromną świadomość i poczucie swojej misji. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie rezygnują ze swoich urlopów, przychodzą do służby. Jestem ogromnie zbudowany tym, jaka jest postawa moich ludzi i bardzo serdecznie im za to dziękuję - podkreślił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w Polsat News. Wskazał, że od początku kwarantanny policjanci w całym kraju skontrolowali blisko dwa miliony osób, które powinny tę kwarantannę odbywać.





22:06

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział, że wszystkie flagi w stanie zostaną opuszczone do połowy masztu. W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło w stanie 779 osób; to najwyższy odnotowany tam dotąd dobowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii.



Zarządzę, aby wszystkie flagi zostały opuszczone do połowy masztu dla uczczenia tych, których straciliśmy z powodu wirusa - oświadczył Cuomo.

22:02

Wczoraj rząd podawał osiem przypadków śmiertelnych w Warszawie, natomiast akty zgonu w Warszawie, w które ja mam wgląd, pokazują, że tych ofiar jest 32 - mówił w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany o skalę ofiar zakażenia koronawirusem w stolicy.





21:59



W Niedzielę Wielkanocną odbędzie się wirtualny wyścig Giro d’Italia z udziałem legend kolarstwa włoskiego. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz walki z pandemią koronawirusa - poinformowała "La Gazzetta dello Sport".



W wyścigu wystartują m.in. Mario Cipollini, Gianni Bugno, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Paolo Bettini, Claudio Chiappucci, Stefano Garzelli i inne legendy tej dyscypliny sportu.





21:31

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował, że tym stanie w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 779 osób. To najwyższy dotąd dobowy bilans zgonów spowodowanych koronawirusem w tym stanie.





21:09

Siedem osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, zmarło w Moskwie - poinformował stołeczny sztab powołany do walki z epidemią. Wszyscy ci pacjenci - w wieku od 46 do 90 lat - cierpieli również na inne schorzenia.





21:02

Władze niektórych wspólnot autonomicznych Hiszpanii krytykują rząd centralny za rzekome zaniżanie liczby osób zmarłych na Covid-19 - informują hiszpańskie media. Z tego powodu opozycja żąda audytu w ministerstwie zdrowia.

20:35



Nie chciałbym wyprzedzać faktów i mówić o tym, co powie premier Mateusz Morawiecki z ministrem Łukaszem Szumowskim. Na pewno nie możemy mówić, że obostrzenia zostaną w jakiś sposób poluzowane - powiedział w Polstat News rzecznik resort zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie ubiegając jutrzejszej konferencji, raczej nie przewiduję, żebyśmy mieli poluzować warunki, które mamy, na święta czy na okres poświąteczny - dodał.

Nie wykluczamy, że miękka rekomendacja, co do noszenia masek w miejscach publicznych, jak sklepy, będzie. Nie wykluczamy, że to się pojawi, bo mamy nowy etap - osoby, które są zakażone, a często nie mają objawów - wskazał rzecznik. Dla bezpieczeństwa pewnie takie zalecenie się pojawi. Bo każdy powinien czuć się bezpiecznie. Nie jest to zaprzeczenie tego, co do tej pory komunikowaliśmy. Przy małej liczbie zakażonych nie było takiego zalecenia - zastrzegł.





20:26

541 osób zmarło w szpitalach we Francji w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19. Bilans ofiar śmiertelnych od wybuchu epidemii to już 10 869.





20:24



Mycie przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie Józef Polewka /RMF FM





20:22



Litwa przedłuża o kolejne dwa tygodnie kwarantannę z powodu szerzenia się koronawirusa. Będzie obowiązywała do 27 kwietnia, ale złagodzone zostaną jej warunki.



Po Wielkanocy dozwolony będzie m.in. handel sadzonkami, nasionami, nawozami w wyznaczonych miejscach na świeżym powietrzu. Następnym krokiem, jeżeli nie dojdzie do wzrostu zakażeń, dozwolona zostanie działalność drobnego biznesu.







20:10

Od kilku tygodni zdecydowanie rzadziej korzystamy z samochodów, autobusów czy samolotów. Wiele zakładów wstrzymało produkcję na czas pandemii koronawirusa. Jak się okazuje, nasza planeta natychmiast odnotowała ten fakt. Generalnie niszczymy systemy samoregulacji Ziemi, jej samooczyszczania. W momencie, kiedy działalność gospodarcza człowieka jest wstrzymana albo silnie ograniczona, te systemy samoregulacyjne działają lepiej, znowu są efektywne - podkreśla w rozmowie z RMF FM dr nauk biologicznych Anna Traut-Seliga. Dziś możemy zobaczyć, jak szybko przyroda włącza systemy samooczyszczania, które człowiek jej blokuje - dodaje.

19:33

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 542 osoby zakażone koronawirusem. Tym samym bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 17669. Padł dobowy rekord wyzdrowień - odnotowano ich prawie 2100.





19:17

Minister zdrowia Adam Vojtiech stwierdził, że w Czechach udało się powstrzymać niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa, a kraj może zacząć przygotowywać się na powrót do normalnego funkcjonowania. "Jak dotąd Republika Czeska zapobiegła najgorszemu" - ocenił Vojtiech podczas konferencji prasowej.





19:07



Organizatorzy akcji BohaterON przy wsparciu PKN Orlen zorganizowali akcję "Ochronna paczka dla powstańca". W jej ramach blisko 1400 Powstańców Warszawskich oprócz kartki z życzeniami i listu z informacją nt. bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa otrzyma środki ochrony osobistej.

Powstańcy Warszawscy, obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszej pomocy i wsparcia. W okresie świąt Wielkanocnych blisko 1400 Powstańców Warszawskich z całej Polski oprócz tradycyjnej kartki z życzeniami i listu zawierającego informacje na temat bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa otrzyma - dzięki wsparciu PKN Orlen - środki ochrony osobistej - poinformowali PAP inicjatorzy akcji.

Dodatkowo organizatorzy akcji uruchamiają specjalny numer telefonu, pod który powstańcy mogą zadzwonić, kiedy będą potrzebować pomocy lub poczują się samotni.





19:05



Były kolarz Alberto Contador oddał swój rower na aukcję, z której dochód zasili fundusz hiszpańskiego Czerwonego Krzyża na rzecz walki z pandemią koronawirusa. Startował na nim w szczególnych dla niego wyścigach Giro d’Italia i Tour de France w 2011 roku.



"Witam wszystkich, wciąż walczymy z Covid-19, a ja chcę zrobić jeszcze jeden wysiłek. Wystawię na licytację oryginalny rower Giro-Tour 2011, który jest dla mnie wyjątkowy" - napisał Contador na Facebooku.









18:48

Na ten moment dostarczamy maseczki do placówek ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej, do służb mundurowych. Jeżeli będą rekomendacje dotyczę noszenia maseczek dla każdego, na pewno będą wskazania w jaki sposób się zaopatrzyć w takie środki ochrony i na pewno Polacy nie zostaną bez środków ochrony - przekonywał w Popołudniowe rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pytany przez Marcina Zaborskiego o możliwe dodatkowe obostrzenia, które ogłosi jutro premier Mateusz Morawiecki.





18:46

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 542 osoby zakażone koronawirusem - poinformowała Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 17669.





18:41



Brytyjski premier Boris Johnson jest nadal na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan się poprawia i może on już siadać na łóżku - poinformował minister finansów Rishi Sunak.

Johnson trafił na intensywną terapię w poniedziałek wieczorem, gdy pogorszył się jego stan po zakażeniu koronawirusem.





18:35

Resort zdrowia informuje też o 23 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. Jest to: 12 osób z woj. mazowieckiego, 4 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osoby z woj. śląskiego i po jednej osobie z woj. wielkopolskiego, woj. podlaskiego, woj. pomorskiego i woj. świętokrzyskiego. Większość to osoby starsze z chorobami współistniejącymi.



18:31

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Jak informuje resort zdrowia, jest ich 205. Potwierdzone przypadki dotyczą: 67 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. łódzkiego, 18 osób z woj. małopolskiego, 18 osób z woj. podlaskiego, 16 osób z woj. wielkopolskiego, 15 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. podkarpackiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 1 osoby z woj. pomorskiego.





18:05



Prawo do świadczeń chorobowych przysługuje nie tylko osobie objętej kwarantanną po powrocie z zagranicy, ale również jej współmieszkańcom - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Za czas kwarantanny osoby nią objęte oraz ich współdomownicy mogą ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego.

W tym celu osoba wracająca z zagranicy musi przekazać dane domowników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Możliwość otrzymywania zasiłków wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podstawą do wypłaty zasiłku jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy - wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Oświadczenie to należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Będzie to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek chorobowy finansowany z funduszu chorobowego - podkreślił.





18:02



Kolejne 938 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. To oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 7097.









17:55

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie i państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia czasowego zamknięcia granic dla podróży, które nie są niezbędne, do 15 maja. To konsekwencja stałego wzrostu nowych przypadków koronawirusa w UE.





17:21

Brytyjska fabryka wykonująca podzespoły F1 Mercedesa, rozpoczęła masową produkcję pomp powietrznych. Ma to odciążyć służbę zdrowia na Wyspach w walce z koronawirusem.





17:19

W Polsce szczyt zakażeń koronawirusem, sięgający 9 tys. przypadków, prawdopodobnie przesunie się o kilka dni, w okolice 25 kwietnia. Może być on łagodniejszy niż wcześniej zapowiadano - wynika z prognozy przygotowanej przez spółkę ExMetrix.

16:56

Minister zdrowia Łukasz Szumowski to polityk obdarzony przez Polaków największym zaufaniem - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Wyprzedził on prowadzących w zestawieniu od miesięcy prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego.





16:39

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czy w najbliższych dniach czekają nas kolejne obostrzenia. Zapytamy o to, kiedy dotrą kolejne testy na koronawirusa, a także o maseczki - czy będziemy musieli nosić je w przestrzeni publicznej?





16:35

Od czwartku Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Miejskiego w Zabrzu wznowi przyjęcia. Zawiesił je kilka dni temu, gdy okazało się, że u pacjentki, która urodziła w tym szpitalu pod koniec marca, wykryto zakażanie koronawirusem.





16:35

Do 63 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. To 26 pacjentów oraz 37 pracowników. Kilkadziesiąt osób wciąż czeka na wyniki testów.

16:32

Nie będzie na razie unijnej strategii wspólnego i skoordynowanego wychodzenia wszystkich państw UE z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jak donosi dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska pospieszyła się, zapowiadając na dzisiaj opublikowanie tego dokumentu.





16:21

Ministerstwo Zdrowia tworzy Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19: rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie jutro.

Tworzony na 12 miesięcy rejestr pomóc ma - jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia - w zwiększeniu kontroli potencjalnych ognisk zakażenia. Jego celem jest także długoterminowa obserwacja chorych po wypisie ze szpitala lub izolatorium. Ponadto zgromadzone dane będą wykorzystane m.in. do porównania efektów terapeutycznych.

W rejestrze przetwarzane będą dane osobowe chorego, także jednostkowe dane medyczne, w tym informacje o stanie zdrowia pacjenta w chwili postawienia diagnozy, nt. badań wykonanych w ramach diagnostyki COVID-19 i o zastosowanym leczeniu i hospitalizacji.

16:15

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Eugene odbędą się w dniach 15-24 lipca 2022 roku - poinformowało World Athletics.

Pierwotnie impreza miała odbyć się w sierpniu 2021, ale na ten termin przeniesiono niedawno igrzyska olimpijskie w Tokio.

16:13 NIEDABYL

Poprawia się trudna sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w powiecie białobrzeskim na Mazowszu.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono tam u 61 osób, w tym u ponad 50 pensjonariuszy. Jeden z nich zmarł.

Wyniki drugiej serii badań wskazują, że zakażonych jest obecnie 19 osób.

Większość z nich - jak zapewnia starosta białobrzeski - czuje się dobrze.

W planach nie ma ani ewakuacji ośrodka, ani transportowania pojedynczych osób do szpitali zakaźnych.

16:08 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson pozostaje na oddziale intensywnej terapii, ale reaguje na leczenie - poinformował rzecznik biura Johnsona na Downing Street. Wyjaśnił, że szef rządu otrzymuje jedynie "standardowe leczenie tlenem" i "oddycha bez żadnego innego wspomagania".

Na pytanie, czy ktoś pozostaje w kontakcie z Johnsonem, rzecznik odparł: "Premier nie pracuje, jest na intensywnej terapii, ma możliwość skontaktowania się z tymi, z którymi potrzebuje, zawsze postępuje zgodnie z radami swoich lekarzy".

Zapewnił również, że Boris Johnson pozostaje w dobrym nastroju i jest "ogromnie wdzięczny" za wszystkie życzenia zdrowia i słowa wsparcia, które dostał od momentu przyjęcia do szpitala.

16:04 WYBORY KOPERTOWE

Rząd chce przygotować specjalną aplikację lub mapę, która będzie wskazywać, gdzie zanieść i wrzucić kopertę z głosem w wyborach prezydenckich. Najprawdopodobniej przy każdej takiej skrzynce wyborczej stanie policjant lub żołnierz - to ustalenia dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego.

16:01 TARCZA FINANSOWA - ZAŁOŻENIA:

Co zakłada ogłoszony dzisiaj rządowy projekt Tarczy Finansowej? Przeczytajcie!



15:57 WYBORY KOPERTOWE

Dopiero 28 kwietnia ustawą o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym zajmą się senackie komisje.

Przypomnijmy: forsowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt przewiduje, że prezydenta mielibyśmy wybrać w głosowaniu wyłącznie korespondencyjnym. Umożliwia także zmianę terminu wyborów, których pierwsza tura zaplanowana jest wciąż na 10 maja.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, dzisiaj rano Senat poprosił o przesłanie opinii nt. projektu 21 instytucji i organizacji społecznych. Na liście są m.in.: Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, rząd, Poczta Polska i jej związkowcy, stowarzyszenia radców prawnych, sędziów i adwokatów, samorządowcy oraz organizacje społeczne jak Komitet Helsiński czy Amnesty International.

15:49 ŁÓDŹ

Masz maskę do pływania? Przekaż ją łódzkim lekarzom!

Sprzęt używany do obserwacji życia podwodnego może - po drobnej modyfikacji - zabezpieczać lekarzy podczas pracy, a pacjentom zastąpić tradycyjną maskę tlenową.

15:39 CZECHY

W Czechach udało się powstrzymać niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa, a kraj może zacząć przygotowywać się na powrót do normalnego funkcjonowania - ogłosił czeski minister zdrowia Adam Vojtiech.

"Jak dotąd Republika Czeska zapobiegła najgorszemu" - ocenił, podkreślając, że wskazują na to dane statystyczne.

Według ministra, pod koniec kwietnia można spodziewać się w Czechach 10 600 chorych - wcześniej przypuszczano, że będzie ich około 14 200.

Nieco zmodyfikowany mural poświęcony Johnowi Lennonowi w Pradze / Martin Divisek / PAP/EPA

15:33 WHO

Hans Kluge, dyrektor WHO w Europie, przestrzegł przed "opuszczaniem gardy" w walce z COVID-19.

Podczas konferencji prasowej w Kopenhadze Kluge stwierdził, że Europa ma przed sobą jeszcze długą drogę, zanim sytuacja będzie opanowana, i ostrzegł, że poczynione już postępy można łatwo zniweczyć.

Dodał również, że kluczem do pokonania epidemii są masowe testy.

15:26 WHO

Na całym świecie jest już ponad milion ludzi aktualnie zakażonych koronawirusem. Wkrótce natomiast liczba wszystkich zakażeń od wybuchu epidemii w grudniu 2019 w Chinach sięgnie 1,5 miliona - wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



15:17 KONFERENCJA MATEUSZA MORAWIECKIEGO i ADAMA GLAPIŃSKIEGO:

Zakończyła się konferencja Mateusza Morawieckiego i Adama Glapińskiego, na której szef rządu i szef NBP ogłosili uruchomienie tzw. Tarczy Finansowej - programu, którego celem ma być przede wszystkim ochrona miejsc pracy w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Relację z konferencji - z najważniejszymi informacjami nt. Tarczy Finansowej - znajdziecie TUTAJ! >>>>



Wystąpienie premiera i szefa NBP transmitowane było na facebookowym profilu KPRM - oto zapis transmisji:







15:11

Mateusz Morawiecki: Pandemia koronawirusa uderzy w polskie PKB. Jak mocno? Ja tego wróżenia z fusów się nie podejmuję.



14:58 TARCZA FINANSOWA

Szef NBP Adam Glapiński: Jeśli ten kryzys w ogóle musiał nastąpić - dobrze, że nastąpił przy tym rządzie i przy tym banku centralnym.

14:53 MATEUSZ MORAWIECKI:

Cytat Dziś przedstawiam państwu nie uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej, tylko zupełnie nową Tarczę Finansową. Tarczę, która łącznie z poprzednim programem (Tarczą Antykryzysową - przyp. RMF) sięgnie swoim rozmiarem, wielkością poziomu ponad 300 mld złotych: 320-330 mld złotych.

14:49 TARCZA FINANSOWA

Mateusz Morawiecki: Subwencje na ratowanie miejsc pracy zaczną funkcjonować (w okresie) od 2 do 3 tygodni. Wierzę, że uratujemy od 2 do 5 mln miejsc pracy.

14:46 MATEUSZ MORAWIECKI:

Cytat Nikt nie wyobrażał sobie kryzysu, który miałby polegać na czymś takim, że nagle połowa gospodarki globalnej praktycznie ulega zamrożeniu, w związku z tym rwą się łańcuchy dostaw, powiązania pomiędzy firmami, współpraca między firmami, która dzisiaj przebiega w warunkach globalnych. Również polskie firmy - i te małe, średnie, i duże w szczególności - są włączone w gospodarkę globalną. (…) Pandemia koronawirusa przeorała wszystkie te wymiary: sektor finansowy, popyt, podaż, uderza również w finanse publiczne. I tak, jak bardzo mocno troszczymy się dzisiaj o bezpieczeństwo zdrowotne, tak samo musimy troszczyć się o bezpieczeństwo ekonomiczne.

14:43 TARCZA FINANSOWA

Mateusz Morawiecki: Toczymy wojnę na dwóch frontach: o zdrowie Polaków i miejsca pracy Polaków. To nasz cel celów: utrzymanie miejsc pracy. Temu właśnie służy Tarcza Finansowa.



14:39 TARCZA FINANSOWA

Mateusz Morawiecki o Tarczy Finansowej: 75 mld zł trafi do mikro-, małych i średnich firm. 25 mld zł trafi do większych podmiotów płacących podatki w Polsce.

14:25

Premier Mateusz Morawiecki ogłasza Tarczę Finansową, czyli wielki program pompowania pieniędzy do polskich firm.

"Chcemy wyprzedzić bieg wydarzeń i proponujemy tarczę antykryzysową, która jest bez precedensu, ponieważ kierujemy co najmniej 100 mld złotych do firm" - zapowiedział szef rządu.

14:08

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wyleczony z COVID-19. Wykonane powtórnie badanie nie potwierdziło obecności koronawirusa w jego organizmie.

Dzisiaj Struk, który od 29 marca był w szpitalu, opuścił placówkę.

Jak napisał na swoim profilu na Facebooku: wrócił do domu, czuje się dobrze.

Jego rzecznik Michał Piotrowski przekazał natomiast RMF FM, że marszałek na razie pozostaje na zwolnieniu lekarskim, ale pracuje zdalnie - podobnie jak wcześniej w szpitalu.

Sam Urząd Marszałkowski wciąż jest jednak ogniskiem koronawirusa, w kwarantannie jest 70 urzędników. U siedmiu osób badania potwierdziły zakażenie, kolejne 44 osoby otrzymały wynik negatywny, pozostali wciąż czekają na wymaz lub wynik.

13:57

Potwierdzają się nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM.

O godzinie 14:15 rozpocząć się ma specjalna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, którzy - jak ustaliliśmy - mają ogłosić wielki program pompowania pieniędzy w polskie firmy.

Mają to być m.in. nieoprocentowane albo niskooprocentowane kredyty. Pieniądze ma zaś wyłożyć NBP.

13:47 PSARY

U dwóch pracownic Domu Pomocy Społecznej w wielkopolskich Psarach potwierdzono zakażenie koronawirusem. Decyzją sanepidu kwarantannie poddany został więc cały obiekt, a w nim 166 pacjentów i 34 pracowników.

Co więcej - jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Czmiel - wieczorem u 4 pensjonariuszy pojawiła się bardzo wysoka gorączka. Zapadła więc decyzja o przetransportowaniu tych osób do szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

Wymazy od prawie 200 pacjentów i pracowników placówki w Psarach zostaną pobrane dopiero w piątek. Właśnie wtedy dwie zakażone pracownice były ostatni raz w pracy - a z przeprowadzeniem badań sanepid chce zaczekać przynajmniej tydzień.

13:39 KRAKÓW

W Krakowie rozpoczęto odkażanie pojazdów komunikacji miejskiej przy pomocy promieni ultrafioletowych.

"To metoda, która sprawdziła się w Chinach czy we Włoszech. Naświetlanie lampami daje pozytywne efekty, dlatego że skutecznie niszczy bakterie i wirusy" - podkreśla Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.

W Krakowie rozpoczęto odkażanie komunikacji miejskiej przy pomocy promieni ultrafioletowych RMF FM

13:26 WARSZAWA

Potwierdzony pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem u pacjenta Centrum Onkologii w Warszawie: chodzi o mężczyznę z Oddziału Nowotworów Układu Moczowego.

Przyjęcia na ten oddział są wstrzymane, został on również odseparowany od pozostałej części lecznicy.

Tworzona jest lista osób bliskiego kontaktu z zakażonym: będą one poddane kwarantannie i testom. A byli w tym gronie - jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - pacjenci i personel wyłącznie z tego oddziału.

Leczenie onkologiczne w placówce odbywa się normalnie.

13:01

Rząd ma dziś ogłosić wielki program pompowania pieniędzy w polskie firmy. To będą między innymi nieoprocentowane - niemal nieograniczone - kredyty dla firm.

Szczegóły na konferencji ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki. W cały proces będzie zaangażowany Narodowy Bank Polski - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

12:58

W Lublinie rozpoczęła się dezynfekcja. Odkażone mają być wszelkie urządzenia, z którymi mogą się stykać piesi - na najczęściej uczęszczanych ulicach miasta. Rano ekipy firm komunalnych ruszyły ze spryskiwaczami.

W Lublinie rozpoczęła się dezynfekcja Krzysztof Kot /RMF FM

12:56

Stadiony i pociągi służą teraz w Indiach jako więzienia i stacje izolacji dla tych, którzy nie przestrzegają zasad kwarantanny, higieny i odpowiedniego dystansu od innych. Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie wydarzenia sportowe zostały w kraju zawieszone.

Jak podają dane policyjne, tylko w ostatnim tygodniu "zamknięto" w ten sposób ponad 600 osób.

12:31

W Hongkongu zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż czterech osób i inne restrykcje związane z epidemią zostały przedłużone do 23 kwietnia - ogłosiły w środę władze regionu. Prócz klubów, barów, siłowni i kin, zamknięte zostaną dodatkowo salony masażu i piękności.

Przedstawiciele biura ds. żywności i zdrowia zaznaczyli w środę, że wiele spośród 935 osób, u których potwierdzono w Hongkongu infekcję koronawirusem, zakaziło się na terenie regionu, a nie za granicą. Należy w związku z tym utrzymać środki dystansowania społecznego - ocenili.

11:59

W tej chwili w stanie ciężkim pod respiratorami w polskich szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest 160 osób - przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 222 osoby opuściły już szpital lub izolację domową z negatywnymi wynikami testu.



Andrusiewicz powiedział w środę na konferencji prasowej, że ostatniej doby ubyło 86 pacjentów w szpitalach jednoimiennych i szpitalach zakaźnych. To znaczy na oddziałach zakaźnych, bo oprócz szpitali jednoimiennych, mamy również oddziały zakaźne - podkreślił.

11:45

O 757 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 14 555 osób, a zakażonych zostało ponad 146 tys.

W sumie od początku epidemii infekcję wykryto u 146 690 osób - przekazał resort zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 6180 nowych zakażeń.

Dane z Hiszpanii / RMF FM

11:41

Chińskie władze zniosły w środę zakaz wyjazdu z miasta Wuhan. Z powodu obaw o drugą falę epidemii koronawirusa surowe ograniczenia wprowadzono jednak w jednym z miast prowincji Heilongjiang na północy kraju, w której odnotowano 25 nowych przypadków Covid-19.

Wyjazd z Wuhanu umożliwiono po 76 dniach odkąd 23 stycznia wprowadzono tam bezprecedensowe środki kwarantanny, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa po kraju. W chińskich regionach życie stopniowo wraca do normy, ale w niektórych miejscach znów podniesiono ocenę zagrożenia epidemicznego.

11:39

W Lombardii "mieliśmy grzyb atomowy", który "jednakowo uderzył w teren, szpitale, domy opieki, najsłabsze osoby" - powiedział w środę Giulio Gallera z władz włoskiego regionu, najbardziej dotkniętego epidemią koronawirusa. Nazwał ją też "tsunami".



11:27

Na Białorusi od początku epidemii odnotowano 1066 zakażeń koronawirusem, z czego 205 w ciągu ostatniej doby, i ogółem 13 zgonów na Covid-19 - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia w Mińsku. Dodano, że w ciągu ostatnich 24 godzin nie przybyło nowych ofiar śmiertelnych.

976 zakażonych przebywa w szpitalach, z tego 33 osoby wymagają podłączenia do respiratora, a 77 chorych wyzdrowiało - przekazał resort.

11:16

Japonia zobowiąże się w przyszłym tygodniu do wsparcia programu pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla tych najuboższych państw, które silnie dotknął kryzys wywołany koronawirusem - podał w środę Reuters powołując się na zaznajomionego ze sprawą przedstawiciela japońskiego ministerstwa finansów.

Według tego zastrzegającego sobie anonimowość źródła, minister finansów Taro Aso złoży wspomniane zobowiązanie na jednym z przyszłotygodniowych spotkań MFW z szefami resortów finansów G20 (grupy 20 najsilniejszych gospodarczo państw świata). Obieca tam również udzielenie dodatkowej pomocy różnego rodzaju.

11:03

1175 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu ostatniej doby; tym samym liczba zachorowań wynosi 8672 - podał w środę sztab odpowiedzialny za walkę z epidemią. Wzrost o ponad 1100 przypadków nastąpił drugi dzień z rzędu. Łączna ilość zgonów wzrosła do 63.

Wirus obecny jest teraz w 81 regionach Rosji, a więc praktycznie w całym kraju; przy czym rosyjskie władze zaliczają do wszystkich 85 podmiotów Federacji Rosyjskiej także anektowany Ukrainie Krym i Sewastopol. Nadal najwięcej zachorowań jest w Moskwie, gdzie w ciągu ostatniej doby przybyło ich 660. Tym samym, liczba zakażeń w stolicy sięgnęła 5841.

Wzrosła liczba zakażeń w Rosji / RMF FM





11:00

Prezydent Andrzej Duda będzie w środę rozmawiał z dowódcami polskich kontyngentów wojskowych za granicą - zapowiedziało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.



10:46

Wirusy, które zostały znalezione na powierzchniach w mieszkaniach zakażonych osób nie były aktywne - przekazał niemiecki wirusolog Hendrik Streeck, który prowadzi badania w powiecie Heinsberg. Specjalista opiera się jednak w swoich wypowiedziach na cząstkowych wynikach badań.



Hendrik Streeck, dyrektor Instytutu Wirusologii Uniwersytetu w Bonn, na zlecenie rządu Nadrenii Północnej-Westfalii od 30 marca prowadzi badania na temat koronawirusa w powiecie Heinsberg.

10:44

Kaliski sanepid zamknął oddział psychiatryczny przy ul. Toruńskiej. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u trzech osób. Kwarantanną objęto 9 pacjentów - podał w środę PAP rzecznik prasowy kaliskiego szpitala Paweł Gawroński.



10:40

Prof. Jean-Francois Delfraissy, szef rady naukowej doradzającej rządowi Francji, uważa, że obowiązujące od połowy marca restrykcje związane z koronawirusem powinny zostać przedłużone o kolejne kilka tygodni. Obecne plany przewidują zakończenie kwarantanny 15 kwietnia.

Nadzwyczajne środki obowiązują we Francji od 17 marca i już raz zostały przedłużone. W środowym wywiadzie dla radia France Info Delfraissy stwierdził, że przyszły tydzień nie byłby dobrym czasem na zniesienie restrykcji. Już 2 kwietnia premier Edouard Philippe zapowiadał, że kolejne wydłużenie ograniczeń może być konieczne.

10:39

Mimo trwających całą noc rozmów unijnym ministrom finansów nie udało się dojść do porozumienia w sprawie odpowiedzi UE na kryzys wywołany koronawirusem. Według nieoficjalnych informacji KE ostrzegła, że PKB eurolandu może się skurczyć o 10 proc.



10:21

Brytyjski minister zdrowia Edward Argar poinformował, że zakażony koronawirusem premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czuje się dobrze. Polityk dwie ostatnie noce spędził na intensywnej terapii, aczkolwiek jego stan jest stabilny.

Jest w dobrym nastroju i nie jest podłączony do respiratora - powiedział Argar.

10:17

W Mołdawii w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wzrosła o 2, do 24 - poinformowała w środę minister zdrowia tego kraju Viorica Dumbraveanu. Potwierdzono ogółem 1056 przypadków infekcji, stan 114 osób jest oceniany jako ciężki.

59 spośród wszystkich zakażonych to mieszkańcy separatystycznego Naddniestrza - wyjaśniła Dumbraveanu, cytowana przez portal NewsMaker.

10:00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 152 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oprócz tego zanotowano 7 nowych zgonów.





Łączna liczba zakażeń w naszym kraju wyniosła 5 tysięcy, a zgonów - 136.



Liczba zakażeń i zgonów w Polsce /RMF FM

09:11

09:07

56 proc. badanych popiera walkę rządu z koronawirusem i aprobuje przy tym zakazy wychodzenia do lasów czy parków - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla środowego "Super Expressu"; 32 proc. ankietowanych ma odmienne zdanie.

Na pytanie, czy to dobrze, że rząd wprowadza takie restrykcje jak zakaz wchodzenia do lasu, parków i podobnych obiektów, 56 proc. powiedziało tak, 32 proc. odpowiedziało nie, a 12 proc. - nie wie.

08:59

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła o 206, do 1668 - podało w środę ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Bilans ofiar śmiertelnych wśród zakażonych zwiększył się o siedem, do 52. Ogółem wyzdrowiało 35 osób - dodano.

We wtorek laboratoria obwodowe i laboratorium referencyjne Centrum Zdrowia Publicznego przebadały 1945 próbek - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku Centrum Zdrowia Publicznego.

08:33

Do 58 wzrosła na Węgrzech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem; obecność wirusa stwierdzono już w sumie u 895 osób - poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

W ciągu ostatniej doby liczba zmarłych zwiększyła się na Węgrzech o 11, a liczba zakażonych o 78. Są to najwyższe wzrosty dzienne od początku epidemii 4 marca, kiedy to w kraju wykryto dwa pierwsze zakażenia.

08:26

Władze Hondurasu zachęcają do siania zbóż i uprawy warzyw i owoców na niezamieszkanych terenach. Interwencja w sektorze rolnym ma zapewnić dostawy żywności w sytuacji rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa - oświadczył prezydent tego kraju Juan Hernandez.

Szef państwa dodał, że odpowiednie instrukcje zostaną przekazane ministerstwu rolnictwa i krajowym instytutom rolnym i do spraw nieruchomości, żeby zidentyfikować takie grunty i nakłonić ich właścicieli do sadzenia roślin spożywczych w celu zaopatrzenia rynków krajowych.

08:02

Ostatniej doby w 59 granicznych punktach kontrolnych na granicy strażacy zmierzyli temperaturę ponad 9 tys. osób - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski poinformował PAP w środę, że minionej doby w działaniach prowadzonych w 59 punktach kontroli sanitarnej na granicach Polski uczestniczyło 282 strażaków-ratowników, którzy zmierzyli temperaturę ciała u 9082 osób.

08:01

Długie kolejki, głosowanie w maseczkach i pomoc ze strony Gwardii Narodowej - tak odbywały się we wtorek prezydenckie prawybory w amerykańskim stanie Wisconsin. Ich wyniki - zgodnie z orzeczeniem sądu - nie będą znane aż do poniedziałku.

Do ostatnich godzin nie było wiadomo czy prawybory w Wisconsin odbędą się. W poniedziałek wieczorem Sąd Najwyższy tego stanu zablokował decyzję gubernatora Tony'ego Eversa, który z powodu epidemii koronawirusa chciał przełożyć je na czerwiec.

07:41

Żony, mężowie i dzieci najważniejszych osób w państwie dostaną natychmiast miejsce w szpitalu - wynika z projektu rozporządzenia premiera - pisze środowa "Gazeta Wyborcza". Prace nad nim rozpoczęto, gdy w Polsce wykryto koronawirusa.

"Opieka zdrowotna na nowych zasadach ma przysługiwać prezydentowi, premierowi oraz marszałkom Sejmu i Senatu. A także ich małżonkom oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu. Wszyscy dostaną dostęp do specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania i natychmiast - o ile będzie tego wymagał stan ich zdrowia" - czytamy w "GW".

07:05

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 254 osoby zakażone koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wzrosła do 1861.

Dane z Niemiec / RMF FM

Liczba zidentyfikowanych zakażeń wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o 4003 przypadki. W sumie w RFN odnotowano już 103 228 infekcji koronawirusem - przekazał RKI.

06:59

Wzmożone zainteresowanie czytelników w Hiszpanii “Dżumą" doprowadziło do wydania pierwszego w języku hiszpańskim audiobooka oraz wersji elektronicznej tej powieści Alberta Camusa. Wydawca przyznaje, że publikacja ma związek z epidemią koronawirusa.

Wprawdzie w języku hiszpańskim “Dżumę" można czytać już od 1948 roku, ale nie miała ona dotąd wielu wznowień. Zmianę przyniosła epidemia koronawirusa, który doprowadził w Hiszpanii do 13,8 tys. zgonów i ponad 140 tys. zachorowań.

W ostatnich dniach na hiszpańskim rynku pojawiła się elektroniczna wersja “Dżumy", a niebawem do czytelników trafi także audiobook powieści Camusa. Kosztują one odpowiednio 9,99 euro i 15,99 euro.

06:20

Druga faza epidemii koronawirusa we Włoszech, czyli otwieranie kraju i łagodzenie restrykcji, będzie dwuetapowa; najpierw ruszą firmy, potem swobodę odzyskają obywatele - taki scenariusz przedstawia włoska prasa w środę. Niewiadomą pozostaje, kiedy zacznie się ta faza.

Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla, że projekt powolnego otwierania Włoch i wprowadzenia mniej restrykcyjnych przepisów rząd Giuseppe Contego planuje z doradzającym mu komitetem naukowym. Według gazety szef rządu stoi na stanowisku, że należy stopniowo złagodzić kroki, bo obecny stan nie może trwać zbyt długo i trzeba możliwie najszybciej odstąpić od zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie dozwolona jest tylko ta niezbędna dla funkcjonowania kraju.

06:12

W trakcie epidemii koronawirusa na amerykańskich drogach zmniejszył się ruch, jest też mniej wypadków. Z tego powodu firmy ubezpieczeniowe Allstate oraz American Family Insurance ogłosiły, że zwrócą swoim klientom część pieniędzy. Łącznie to 800 mln dolarów.

Ubezpieczyciel Allstate poinformował, że zwróci około 15 proc. składek zapłaconych przez klientów za kwiecień i maj. Suma tych wypłat opiewać będzie na ok. 600 mln dol.

05:53

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że o 110 tys. respiratorów zwiększą się w ciągu najbliższych tygodni zapasy rządu Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że Wielka Brytania poprosiła o przesłanie 200 tych urządzeń. Załatwimy to - zapewnił.

Zgodnie ze słowami Trumpa rząd USA ma obecnie w swoich zapasach 8675 respiratorów. Kolejne 110 tys. tych urządzeń ma być dostarczone w ciągu najbliższych tygodni.

Nie wydaję mi się byśmy je potrzebowali - stwierdził na konferencji prasowej w Białym Domu Trump. Ale będziemy je mieli na przyszłość i będziemy mogli pomóc innym państwom, które desperacko potrzebują respiratorów - dodał.

05:45

Narodowa Komisja Chin poinformowała w środę o 62 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwięcej od 25 marca. 59 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

Raport z poprzedniego dnia mówił o 32 przypadkach nowych zakażeń, wszystkie były "zaimportowane". Liczba osób zakażonych w Chinach wynosi obecnie 81 802. W sumie od początku epidemii 3333 osoby zmarły.

05:30

05:26

Część ligowych piłkarzy w Finlandii, w tym najbardziej utytułowanego klubu HJK Helsinki, przez wiele dni naruszało obowiązujący w kraju zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, odbywając treningi na boisku. O sprawie donosili przechodnie - poinformował fiński nadawca informacyjny Yle.

Według redakcji sportowej Yle w ostatnich tygodniach grupa około 20 piłkarzy ekstraklasowych stołecznych klubów HIFK oraz HJK, rozgrywających mecze na miejskim stadionie "Bolt Arena", codziennie przez około dwie, trzy godziny zbierała się na boisku i organizowała treningi. W grupie tej mieli się znaleźć również zawodnicy jednego z klubów niższej klasy.

05:14

W Korei Północnej nie odnotowano do tej pory ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) . Ponad 500 osób w tym kraju jest objętych kwarantanną.



WHO podała, że regularnie co tydzień otrzymuje z ministerstwa zdrowia Korei Północnej raporty na temat możliwych zakażeń. Według organizacji w kraju tym jest możliwość przeprowadzania testów na obecność koronawirusa w jednym laboratorium w Pjongjangu. Sprzęt do badań został tam dostarczony przez Chiny.

05:05

W ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarło 1939 osób zakażonych koronawirusem - wynika z najnowszego bilansu, prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Była to najtragiczniejsza doba epidemii w USA; bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w tym kraju do 12722.



05:00

W tych traumatycznych czasach jesteśmy z wami - zapewniał pracowników służby zdrowia na całym świecie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zwracając się do nich w Światowy Dzień Zdrowia podkreślił, że przypada on w trudnym dla wszystkich momencie.

Szef ONZ wyznał, że kieruje swe przesłanie do pielęgniarek, położnych, techników, ratowników medycznych, farmaceutów, lekarzy, kierowców, sprzątaczy, administratorów i wielu innych. Przyznał, że pracują dzień i noc, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.

Przypominając, że 2020 rok jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, szef ONZ podnosił znaczenie ich wiedzy i poświęcenia. Każdy, dodał, ma powody, by im wyrazić wdzięczność.