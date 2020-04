12 781 przypadków zakażenia koronawirusem, 628 ofiary śmiertelne i 3236 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. M Na całym świecie potwierdzono już ponad 3 mln zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan II etapu otwierania gospodarki. Kanada jest kolejnym krajem, który planuje wykorzystanie danych z telefonii komórkowej do monitorowania rozprzestrzeniania się pandemii.

W Polsce koronawirusa wykryto u 12 781 osób. Zmarło 628 z nich, a wyzdrowiało 3236.

W środę przybyło 422 nowe potwierdzone przypadków zakażenia, 28 kolejnych osób zmarło.

Na świecie najwięcej zachorowań odnotowano w USA, gdzie patogen wykryto u ponad miliona osób.

Z powodu koronawirusa w USA zmarło więcej osób niż w czasie wojny w Wietnamie.

Globalna liczba zachorowań wynosi już ponad 3 mln.

Otwarte hotele, galerie handlowe i instytucje kultury - takie zmiany czekają nas od 4 maja.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 6 maja możliwe będzie otwarcie przedszkoli i żłobków.





10:24 Katowice nie otworzą żłobków

Miejskie żłobki i przedszkola w Katowicach nie zostaną otwarte 6 maja - zdecydował prezydent Marcin Krupa, tłumacząc to rosnącą dynamiką zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w mieście. Zaproponował częściowe otwieranie tych placówek od 18 maja, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.



"Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla nas najważniejsze W Katowicach notujemy aktualnie wzrost dynamiki zachorowań na koronawirusa. Otwarcie żłobków i przedszkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe" - oświadczył prezydent, uzasadniając swą decyzję. Jak dodał, taką rekomendację przekaże także do prywatnych żłobków i przedszkoli działających w Katowicach.





10:01 POLSKA NOWE ZACHOROWANIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 141 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz kolejnych 4 ofiarach śmiertelnych. Bilans w Polsce to 12 781 zakażonych i 628 zmarłych.



Nowe, potwierdzone wynikiem badań laboratoryjnych przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (78), wielkopolskiego (21), zachodniopomorskiego (7), kujawsko-pomorskiego (7), dolnośląskiego (6), podlaskiego (6), pomorskiego (4), opolskiego (4), świętokrzyskiego (3), małopolskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), lubelskiego (1).













Członkowie Polskiej Akademii Filmowej i Gildii Reżyserów Polskich zaapelowali do posłów o poparcie przepisów dot. nałożenia na dostawców VOD daniny na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: zgodnie z projektem, którym zajmie się dzisiaj Sejm, miałaby ona sięgać 1,5 procent przychodu z opłat za korzystanie z platform VOD w Polsce. To będzie "ustawa decydująca o przetrwaniu polskiego filmu" - przekonują autorzy apelu.









09:43 Ukraina: Ponad 10 tys. zakażonych

540 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono na Ukrainie w ciągu minionej doby, kolejnych 11 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w czwartek ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans wykrytych infekcji wzrósł do 10 406, a zgonów do 261.

1 238 osób ogółem uznano za wyzdrowiałe. Infekcję wykryto łączenie u 717 dzieci i 2 063 pracowników medycznych.





09:37 Greta Thunberg wspiera walkę z koronawirusem

Znana młoda szwedzka aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg przekazała UNICEF kwotę 100 tys. dolarów na rzecz ochrony dzieci przed pandemią koronawirusa - poinformowała ONZ-owska agencja.

"Podobnie jak kryzys klimatyczny, pandemia koronawirusa powoduje kryzys praw dziecka. Wpłynie ona na wszystkie dzieci, w krótkiej i dłuższej perspektywie, dotykając najsłabsze grupy. Apeluję do całego świata o reakcję i przyłączenie się do mnie we wspieraniu kluczowej pracy UNICEF, aby ratować życie dzieci, chronić ich zdrowie i (umożliwić im) kontynuowanie edukacji" - napisała.





09:31 Wit. D wpływa na przebieg choroby

Niedobory witaminy D mogą być częste u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 i mają silny związek z problemami zdrowotnymi, które zwiększają ryzyko zgonu u tych pacjentów, np. zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz obniżoną odpornością. Tak wynika z pracy, którą publikuje serwis naukowy MedRxiv.









09:21 Policja kontroluje przestrzeganie kwarantanny

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 77 tys. osób poddanych kwarantannie. W około 200 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - powiedział w czwartek PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji od początku akcji monitorowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali ponad 4,4 mln kontroli.





09:16 Związki wyznaniowe apelują o zwiększenie ilości wiernych

Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Katolickiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego proszą premiera Mateusza Morawieckiego, aby w obiektach o powierzchni do 100 m kw. była 1 osoba na 6 m kw., a na większych powierzchniach 1 osoba na 9 m kw.

Podkreślają, że "limit 1 osoby na 15 m kw. powierzchni budynku powoduje, że w nabożeństwach może uczestniczyć mniej osób niż przed zmianami. "Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany tego przepisu" - napisali w czwartek sygnatariusze listu do premiera.





09:11 Raport dzienny Ministerstwa Zdrowia

Najnowsze dane o hospitalizowanych i ozdrowieńcach









09:05 Cypr łagodzi restykcje

Zarówno Republika Cypryjska (RC), jak i uznawana tylko przez Ankarę Turecka Republika Cypru Północnego (TRCP) ogłosiły stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W przemówieniu telewizyjnym w środę wieczorem prezydent RC Nikos Anastasiadis ogłosił, że łagodzenie ograniczeń nastąpi w dwóch fazach. Podkreślił, że sukces tego planu zależy od zachowania społeczeństwa.

"Niebezpieczeństwo nie zniknęło. Koronawirus będzie z nami przez długi czas" - powiedział.





09:01 Wojsko pomaga w DPS-ach

W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 9825 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1534 jednostek sprzętu - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Żołnierze stale pomagają w DPS-ach m. in. pobierają materiał biologiczny do badań od personelu" - podkreślił szef MON na Twitterze.





08:54 Korea Południowa: Pierwszy dzień bez nowych zakażeń

Korea Płd. zgłosiła w czwartek cztery nowe przypadki koronawirusa, ale wszystkie dotyczą osób, które przybyły z zagranicy. Po raz pierwszy od 72 dni nie wykryto w ciągu doby żadnej nowej infekcji lokalnej - podkreśla południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.



W kraju potwierdzono już łącznie 10 765 przypadków koronawirusa. Zmarła również kolejna zakażona osoba, co podniosło łączny bilans zgonów do 247.









08:43 Węgry

Dwanaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 48 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w czwartek na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi.



Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła tym samym do 312, a wszystkich stwierdzonych zakażeń do 2 775.



Nadal rośnie liczba chorych leczonych w szpitalach - jest ich obecnie 998, przy czym 54 oddycha z pomocą respiratora. 581 osób uznano za wyleczone. Na domowej kwarantannie przebywa ponad 10 tys. osób.





08:32 7,5 mln maseczek odebrało lotnisko w Lublinie

Po przyjęciu kolejnego transportu 3,2 mln maseczek z Chin, w Oddziale Celnym lotniska w Lublinie odprawiono już ich w sumie 7,5 miliona - wynika z komunikatu Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak podkreślono w komunikacie, KAS priorytetowo traktuje przesyłki ze środkami ochrony indywidualnej docierające do Polski.

Podano, że kolejny transport maseczek z Chin dotarł do Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin 28 kwietnia 2020 r. samolotem pasażerskim Boeing 767. Taka maszyna może przewieźć 350 osób. "Tym razem całą przestrzeń ładunkową oraz pasażerską wypełniły kartony z maseczkami medycznymi - 3,2 mln sztuk" - napisano w komunikacie KAS.





08:25 Organizacja proobronne drukują przyłbice

35 tys. przyłbic ochronnych wydrukowali członkowie organizacji proobronnych w ramach akcji #drukujemydlamedyków; trafiają one do szpitali i domów pomocy społecznej.

Przyłbice tworzone są na drukarkach 3D i wykrawaczach. Strzelcy poszukują też możliwości zbudowania form do wtryskarek. "Dziennie możemy złożyć do 10 tys. przyłbic, pod warunkiem stałej dostępności materiału. Gdyby udało się uruchomić wtryskarki, możemy skalować produkcję nawet trzykrotnie" - powiedział cytowany w komunikacie Miłosz Elgass ze Związku Strzeleckiego "Strzelec".





08:18 Branża beauty

Po zniesieniu ograniczeń w korzystaniu z usług i handlu, Polacy ruszą przede wszystkim do salonów fryzjerskich i kosmetycznych - wynika z sondażu "Na co czekamy po pandemii". Zrobią też zakupy w sklepach odzieżowych i załatwią zaległe sprawy w urzędach.









08:12 Wodna policja skontroluje przestrzeganie obostrzeń

Wraz z otwarciem sezonu żeglugowego od początku maja na jeziorach Warmii i Mazur zaczynają służbę patrole policyjnych wodniaków. W tym roku mają zwracać uwagę również na przestrzeganie przepisów związanych z epidemią koronawirusa.

Według rzecznika warmińsko-mazurskiej policji mł. asp. Tomasza Markowskiego, funkcjonariusze są już gotowi, żeby patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych, a tzw. tereny przywodne - w radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Do końca sezonu patrole policyjnych wodniaków mają dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo osób pływających po jeziorach, wypoczywających nad wodą i kąpiących się. Policjanci będą też zwracali uwagę na to, czy przestrzegane są zakazy, nakazy i obostrzenia obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.





08:08 Poznań: Mobilny punkt badań

W Poznaniu działa już mobilny punkt uruchomiony przez tamtejszy Uniwersytet Medyczny - testy są bezpłatne. Mogą wykonać je m.in. osoby przebywające na kwarantannie.

Wymazy pobierane są w systemie drive-thru czyli bez wysiadania z samochodu. Wcześniej trzeba jednak się zarejestrować - przez internet, albo telefonicznie.

"Dziennie będziemy w stanie pobrać około 120 próbek. Jeżeli osoby dedykowane w biurze ocenią, że ryzyko zakażenia jest spore, taka osoba w ciągu godziny może podjechać do mobilnego punktu pobrań. Druga grupa to osoby przebywające w kwarantannie. Trzecią grupą, która musi tylko zarejestrować się na wybrany termin, to pracownicy medyczni i personel szpitali" - mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Andrzej Tykarski.





08:02 Donbas nie jest gotowy na koronawirusa

Służba zdrowia w separatystycznych republikach w Donbasie na wschodzie Ukrainy nie jest gotowa na epidemię Covid-19, placówki medyczne są w "strasznym stanie", brakuje lekarzy - powiedziała Wira Jastrebowa, dyrektor Wschodniej Grupy Obrony Praw Człowieka.

Zgodnie z oficjalnymi danymi w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) potwierdzono 119 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym jeden śmiertelny, a w tzw. Donieckiej Republice Ludowej (DRL) wykryto 96 infekcji, w tym trzy zgony. Te dwie samozwańcze republiki na terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego proklamowali w 2014 r. wspierani przez Rosję separatyści.

Informacje przekazywane przez tzw. miejscowe władze nie odpowiadają rzeczywistości, gdyż większość osób nie ma możliwości przebadania się - oceniła Jastrebowa, dyrektorka organizacji monitorującej sytuację związaną z prawami człowieka na wschodzie Ukrainy. W oficjalnych danych nie sprecyzowano, czy wśród zakażonych są bojownicy lub przedstawiciele tzw. władz.





07:57 Zakonnicy pomogą w DPS-ach

Z dnia na dzień powiększa się liczba zakonnych wolontariuszy, którzy są gotowi w każdej chwili zgłosić się do konkretnych miejsc potrzebujących bezpośredniej pomocy w związku z trwającą epidemią. Do zaangażowanych ochotników ostatnio dołączyło ponad 40 nowych zakonników.

Jest to odpowiedź na apel przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich o. Janusza Soka z 20 kwietnia, w którym zachęcał do podjęcia wolontariatu w Domach Pomocy Społecznej.

"Zwrócono się do nas z poważną prośbą o stworzenie grupy zakonnych wolontariuszy gotowych pomóc w opiece nad chorymi, przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej. Jak wiemy, w niektórych miejscach Polski potrzeba takiej pomocy jest wielka i nagląca" - napisał o. Janusz Sok w apelu do zakonników.







07:51 Resort zdrowia

Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z teleporady





07:46 Unijny plan odbudowy gospodarki

Zakładamy wypracowanie i prezentowanie przez Grupę Wyszehradzką wspólnych postulatów dotyczących unijnego planu odbudowy gospodarki. Determinantą działań V4 w czasie polskiego przewodnictwa będzie walka z pandemią koronawirusa - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Program polskiego przewodnictwa w V4 mieliśmy już właściwie gotowy, ale znane nam wszystkim wydarzenia związane z pojawieniem się koronawirusa zmusiły nas do spojrzenia na niego jeszcze raz pod kątem nowych wyzwań i obecnej sytuacji. Obecnie kończymy prace nad zmodyfikowanym projektem programu polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkie" - powiedział Szynkowski vel Sęk.





07:41 Niemcy

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie podał w czwartek, że w ciągu minionej doby w Niemczech przybyło 1478 nowych przypadków Covid-19 i zmarły 173 zakażone osoby. Łączny bilans epidemii to 159 119 wykrytych zakażeń i 6288 ofiar śmiertelnych.

07:36 100-latek zebrał miliony na służbę zdrowia

Setne urodziny obchodzi w czwartek Tom Moore, weteran, który w publicznej zbiórce zebrał prawie 30 mln funtów na brytyjską publiczną służbę zdrowia. Dla Brytyjczyków stał się symbolem niezłomności i wiary w to, że epidemia koronawirusa się skończy i wrócą lepsze czasy.





07:30 Wybory korespondencyjne

Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders potwierdza, w rozmowie z RMF FM, że jest gotowy wnieść kwestię wyborów prezydenckich w Polsce na Radę UE (spotkanie ministrów ds. europejskich krajów UE). Komisarz ujawnia także, że Komisja Europejska bada, czy nie doszło do pogwałcenia unijnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w związku żądaniem Poczty Polskiej - przygotowującej wybory korespondencyjne - wrażliwych danych milionów Polaków od władz lokalnych.









07:22 Ceny ropy pogrążą rosyjską gospodarkę?

Zapaść cen ropy, wywołana pandemią koronawirusa, ma poważne implikacje gospodarcze i polityczne. Może pogłębić recesję, obciążyć systemy finansowe i wpłynąć na międzynarodowe sojusze. Eksperci prognozują, że tania ropa pogrąży gospodarkę Rosji, a nie wykluczone, że poważnie ucierpi też i USA. Beneficjentem bardzo taniej ropy mogą zostać Chiny.

Bloomberg ocenia, że gwałtowny spadek cen surowca będzie początkiem "fali uderzeniowej, która przejdzie przez globalną gospodarkę, utrudniając bankom centralnym zadanie podtrzymania ekonomii (poszczególnych krajów)".

Portal Yahoo Finance prognozuje, że długotrwały spadek cen ropy niemal na pewno wepchnie gospodarkę Rosji w recesję. Ropa i gaz odpowiadają za ponad 70 proc. rosyjskiego eksportu i ponad 30 proc. PKB. Według portalu Inwestopedia niskie ceny surowca będą dla rosyjskiej gospodarki "dewastujące".





07:16 MON: Nic nie zwalnia sił zbrojnych z gotowości bojowej

Pandemia koronawirusa wpłynęła na plan ćwiczeń wojsk Polski i sojuszników, zarazem siły zbrojne pozostają gotowe do działań - zapewnił minister obrony Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że "nic nie zwalnia sił zbrojnych z gotowości bojowej; zdolności operacyjne i mobilizacyjne są i muszą być utrzymane". "Cały czas odbywają się strzelania i prowadzone jest szkolenie wojskowe, oczywiście z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa" - powiedział Błaszczak, który z powodu epidemii odwołał tegoroczny sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy.

07:09 Mniej boimy się koronawirusa

Coraz mniej boimy się zakażenia i śmierci, jednocześnie rośnie liczba zwolenników odmrożenia gospodarki - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza".

"Przez dwa tygodnie - między 8-9 a 22-23 kwietnia - zmieniła się zdecydowana większość z kilkunastu aspektów opisu i oceny sytuacji pandemii w Polsce. Niemal bez wyjątku coraz mniejsze są obawy oraz negatywne oceny skutków pandemii" - podaje "GW", powołując się na badania zespołu Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS.

W badaniu pytano Polaków o ich obawy związane z epidemią - zarówno tych o zakażenie koronawirusem i śmierć z tego powodu, jak i o gospodarkę, ich pracę, zdolność do spłacania kredytów. "GW" wskazuje, że obawy się zmniejszają, mimo, że zgodnie z oficjalnymi danymi liczba zakażeń i śmierci spowodowanych koronawirusem rosła.

07:01 Nowy Jork: Dziesiątki ciał przechowywane bez chłodni

Kilkadziesiąt ciał znajdowało się w ciężarówkach należących do firmy wypożyczającej auta, zaparkowanych przed jednym z zakładów pogrzebowych w Nowym Jorku. Także w domu pogrzebowym znaleziono mnóstwo ciał na podłodze. O tym dramatycznym odkryciu informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Samochody nie były chłodniami. W autach i zakładzie pogrzebowym mogło być w sumie nawet 100 ciał. Policję o sprawie poinformowali okoliczni mieszkańcy w związku zapachem rozkładających się ciał, który unosił się w pobliżu. Funkcjonariusze dokonali dramatycznego odkrycia. Wszczęto śledztwo w tej sprawie.

Wszystkie zakłady pogrzebowe w Nowym Jorku w związku z epidemią koronawirusa mają mnóstwo pracy. W mieście zmarło ponad 18 tysięcy osób.





06:52 Europa pomaga ludziom kultury

Ogólne pakiety pomocowe wprowadzane w krajach europejskich z powodu kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 obejmują też sektor kultury. Poza tymi pakietami wiele państw wypracowało też dodatkowe narzędzia pomocy ludziom kultury. Wśród nich są dodatkowe fundusze, zapomogi czy większa elastyczność w rozliczaniu wydarzeń kulturalnych.

W Niemczech artyści i pracownicy sektora kultury mają dostęp do tzw. "błyskawicznej pomocy", udzielanej przez kraje związkowe. Samozatrudnieni i firmy zatrudniające do 5 osób mogą liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości 9 tys. euro, udzielaną na okres 3 miesięcy. Firmy zatrudniające do 10 osób mogą zaś wnioskować o 15 tys. euro.

Właścicieli klubów czy galerii dotyczy zakaz rozwiązywania umów najmu w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca w przypadku niepłacenia należności przez najemcę, który ucierpiał finansowo wskutek pandemii. Przepis pozwala także na odroczenie płatności za media.





06:43 Tarcza antykryzysowa 3.0

Sejmowa komisja finansów publicznych poparła rządowy projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Komisja wprowadziła szereg poprawek, m.in. dotyczących odwołania prezesa UKE czy zaopatrywaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych domów opieki społecznej.









06:34 PISF apeluje do posłów

Członkowie Polskiej Akademii Filmowej oraz Gildii Reżyserów Polskich zaapelowali do posłów o poparcie przepisów dot. nałożenia na dostawców VOD daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz PISF.

"To będzie ustawa, decydująca o przetrwaniu polskiego filmu" - przekonują.

W czwartek posłowie będą kontynuować rozpoczęte w środę prace nad rządowym projektem tzw. tarczy 3.0 - czyli zmian w ponad 20 ustawach w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.





06:26 Koronawirus będzie nam towarzyszył przez wiele lat

Pierwszy szok związany z epidemią minął. Musimy nauczyć się z nią żyć. Przyszedł czas na otwieranie tych dziedzin medycyny, które zeszły na drugi plan. Musimy to zrobić jak najszybciej, by minimalizować straty, ale przy zachowaniu nowych reguł postępowania i przy spełnieniu pewnych warunków - uważa prezes Naczelnej Rady Lekarzy, prof. Andrzej Matyja.

"Musimy oswoić się i żyć z koronawirusem. Mieć świadomość, że będzie z nami przez wiele, wiele lat, dopóki nie będzie skutecznej profilaktyki. Stąd też, by nie doszło do tragedii związanej ze wzrostem umieralności na inne schorzenia niż koronawirus, należy jak najszybciej otwierać ochronę zdrowia" - powiedział profesor w rozmowie z PAP.





06:20 Policja apeluje o rozsądek w czasie majówki

Przed nami "majówka". Pamiętajmy, aby podczas niej zachować się odpowiedzialnie, ponieważ stan epidemii w Polsce cały czas trwa. Obowiązują nadal określone ograniczenia, nakazy i zakazy - powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

W środę premier Mateusz Morawiecki z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim przedstawili szczegóły drugiego etapu odmrażania gospodarki poprzez luzowanie obostrzeń wynikających z epidemii koronawirusa. Nowe zmiany będą obowiązywać po majowym weekendzie.

"Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy, gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia" - powiedział prezes Rady Ministrów, tłumacząc utrzymanie obostrzeń przez majówkę.





06:14 Otwarcie przedszkoli w ogniu krytyki

Plany otwarcia żłobków i przedszkoli budzą wiele obaw. Rodzice mówią o nowych zarażeniach, dyrektorzy placówek mają wątpliwości jak zorganizować pracę.

Związkowcy i dyrektorzy placówek są zgodni: to był nieprzemyślany i zły ruch. Prezes ZNP wylicza wątpliwości: "Jak zapewnimy bezpieczeństwo tym, którzy te dzieci przyprowadzają do szkoły? A przede wszystkim, jak zapewnimy je nauczycielkom i nauczycielom edukacji przedszkolnej". Wielu rodziców ma wątpliwości, czy posyłać swoje dzieci do przedszkola.





06:09 Włochy: Kontrowersje wokół łagodzenia obostrzeń

"Przyjaźń to także stałe uczucie"- stwierdził włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri interpretując budzącą wątpliwości decyzję rządu w sprawie możliwości odwiedzania bliskich. Początkowo nie uwzględniono w niej osób w stałych związkach i przyjaciół.

Od niedzieli we włoskich mediach trwa polemika na temat zasad łagodzenia restrykcji wprowadzonych w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Od 4 maja mieszkańcy Włoch po ponad 50 dniach narodowej kwarantanny będą mogli wyjść z domu także po to, by odwiedzić swe rodziny. Utrzymano zarazem zakaz przyjęć i rodzinnych uroczystości.

Od razu zapowiedź ta wywołała protesty , ponieważ w rozporządzeniu nie wymieniono narzeczonych i osób w stałych związkach mieszkających osobno, a także przyjaciół. Media zaapelowały do Rady Ministrów, by skorygowała ten niejasny i uznany za krzywdzący zapis o odwiedzinach. Nieoficjalnie poinformowano, że ma on zostać poprawiony i uwzględniać także stałe związki uczuciowe.





06:05 Kanada: Połowa firm odnotowała znaczące spadki

Kanadyjska gospodarka gwałtownie zmieniła się w marcu w związku z COVID-19, ponad połowa firm odnotowała spadek przychodów o jedną piątą lub więcej - wynika z opublikowanych w środę danych kanadyjskiego urzędu statystycznego.

32,3 proc. firm informowało o 40 proc. spadku przychodów - lub wyższym - w pierwszym kwartale br. w porównaniu do pierwszego kwartałem ub.r.

O spadku przychodów między 20 a 40 proc informowało 21,2 proc. firm. Dane pochodzą z partnerskiego programu Statistics Canada i Canadian Chamber of Commerce (Kanadyjska Izba Handlowa), która udostępniła bazy danych o członkach Izby. Statystycy przeprowadzili w kwietniu sondaż wśród ponad 12,6 tys. firm.





05:48 USA

60 853 osoby zmarły od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych w USA wzrósł o 2502.

W USA wykonano też ok. 1 mln 39 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 25 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.





05:32 Włochy: Opozycja żąda "przywrócenia demokracji"

74 parlamentarzystów opozycyjnej włoskiej Ligi z jej liderem Matteo Salvinim rozpoczęło w nocy ze środy na czwartek okupację Izby Deputowanych i Senatu. Protestują przeciwko decyzjom rządu w związku w epidemią i żądają konkretnych odpowiedzi na potrzeby ludzi.

Powody protestu wyjaśnił Salvini na Twitterze. Jego ugrupowanie apeluje o otwarcie kraju, przywrócenie swobód obywatelskich i pomocy dla obywateli. Liga krytykuje stopniowe i tylko częściowe otwarcie kraju przy zachowaniu wielu ograniczeń w poruszaniu się , co ma nastąpić począwszy od 4 maja.

Salvini żąda "przywrócenia wolności, praw i demokracji". Twierdzi, że są one łamane w obecnym okresie narodowej kwarantanny.





05:19 Nowy Jork wprowadza dodatkowe testy

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział wprowadzenie testów serologicznych dla pracowników komunikacji miejskiej, którzy odpowiadają min. za przewóz personelu medycznego.

Podczas konferencji prasowej poświęconej epidemii koronawirusa Cuomo wyliczył, że stan wykonuje do 30 tys. testów na przeciwciała dziennie. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie, dodał. Zwrócił też uwagę na konieczność poddania tym badaniom załóg Miejskiego Zarządu Komunikacji w Nowym Jorku (MTA). Uznał to za bardzo pilne, ponieważ dowożą codziennie niezbędnych dla funkcjonowania miasta i stanu pracowników, w tym służby medyczne.

Ze wstępnych badań serologicznych wynika, że u 17,1 proc. strażaków oraz techników medycznych (EMT) i 10,5 proc. policjantów w mieście wykryto przeciwciała COVID-19. Średnia w północnej części stanu wynosiła około 18 proc.





05:12 Niemcy: Fala zachorowań w zakładach mięsnych

Właściciele zakładów mięsnych w Birkenfeld w Niemczech, gdzie u blisko 300 przeważnie rumuńskich pracowników wykryto koronawirusa, odpierali zarzut przyczynienia się do masowych zarażeń. Ich zdaniem, winne są tu warunki zakwaterowania, na jakie godzili się pracownicy.

Pierwszy przypadek infekcji koronawirusowej pojawił się w przetwarzających mięso wołowe zakładach firmy Mueller Fleisch w Birkenfeld koło Pforzheim w Badenii-Wirtembergii 7 kwietnia. Dwustu spośród 270 pracowników, u których stwierdzono objawy choroby, to Rumuni.

Nie są oni pracownikami sezonowymi, lecz osobami zatrudnionymi na podstawie umów o dzieło w przedsiębiorstwach podległych Mueller Fleisch - podało niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych.





05:03 Kanada

W Kanadzie trwa dyskusja nad wykorzystaniem danych z telefonii komórkowej do analizowania sytuacji epidemiologicznej. Przy zbierania danych z telefonów komórkowych będzie zapewniona ochrona prywatności - zapewnił premier Kanady Justin Trudeau.

Liczba zarażonych przekroczyła już w Kanadzie 50 tys. i w środę przed południem wynosiła 50373, zmarły 2904 osoby - według danych resortu zdrowia. Częściej aktualizowana strona publicznego nadawcy CBC odnotowywała w środę po południu 51231 przypadków zachorowań i 3055 zgonów. Tymczasem kolejne prowincje przedstawiają plany przywrócenia działalności gospodarczej w maju.

Trudeau podczas środowej konferencji prasowej powiedział, że analiza nowych możliwości monitorowania sytuacji trwa, jest wiele propozycji i modeli, ale "wielu Kanadyjczyków zada pytanie gdzie jest linia, której przekroczyć nie można". "Kanadyjczycy bardzo wysoko sobie cenią swoją prywatność i bezpieczeństwo danych" - podkreślił Trudeau, zobowiązując się do ochrony tych wartości.