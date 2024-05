Mieszkańcom województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz części łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi pozostać w domu i unikać otwartych przestrzeni. W piątek, 24 maja pogoda ma być niezwykle niebezpieczna. IMGW prognozuje, że wystąpią ulewy, wichury i grad, który może wyrządzić szkody materialne.

Ostrzeżenia RCB i IMGW przed silnymi ulewami, gradem i wichurami / FotoDax / Shutterstock

Polska na żółto i pomarańczowo. RCB i IMGW alarmują

Uwaga! Dziś (24.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni - takie alerty RCB dostało dziś większość osób.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Będą one obowiązywać w piątek od godz. 10 do godz. 23. Oznacza to "możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". Niebezpieczne zjawiska lub ich skutki mogą ograniczyć prowadzenie działalności i utrudniać codzienne funkcjonowanie. Ostrzeżenie drugiego stopnia wiąże się z opadami deszczu w wysokości 35-55 mm oraz porywami wiatru wynoszącymi od 85 km/h do 115 km/h.