Uruchamiamy petycję, która brzmi: nie finansujemy WHO - oświadczył kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Jego zdaniem środki, które Polska przekazuje tej organizacji, należy przeznaczyć na zakup respiratorów, kombinezonów czy pensje dla pielęgniarek.

Krzysztof Bosak / Tomasz Gzell / PAP

Chcemy wstrzymać polską składkę do Światowej Organizacji Zdrowia - oświadczył na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie Bosak. Każdego roku do tej niepotrzebnej, biurokratycznej, lewicowej, globalistycznej, uzależnionej od koncernów organizacji, polski rząd przelewa - właściwie bezwarunkowo - 17 mln zł - zauważył polityk.

Bosak zwrócił uwagę, że decyzje o wstrzymaniu finansowania WHO podjął już prezydent USA Donald Trump. Uruchamiamy petycję, która brzmi: nie finansujmy WHO. Na stronie internetowej jest petycja do polskiego rządu, jest przedstawiona argumentacja - poinformował.

Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja) wskazał, że 17 mln zł wystarczyłoby na zatrudnienie dodatkowo 300 pielęgniarek lub zakup 34 tys. kombinezonów antywirusowych, czy ponad 500 respiratorów dla polskich szpitali.

Bosak przekonywał, że WHO w kwestiach medycznych wielokrotnie myliła się. Myliła się w przypadku ogłoszenia pandemii Covid-19, w przypadku ogłoszenia epidemii świńskiej grypy, kiedy rekomendowała rządom zakup szczepionek od koncernu, który finansuje tę organizację kwotami wielokroć przekraczającymi wysokość składek państw członkowskich - argumentował.

Wskazał, że WHO finansowana jest także przez fundację prowadzoną przez Billa Gatesa, założyciela Microsoft i jego żonę Melindę Gates. W związku z tym jest jasne, że biurokraci ze Światowej Organizacji Zdrowia siedzą w kieszeni międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i medycznych - ocenił polityk. Polski rząd nie ma żadnego wpływu na tę organizację - dodał.

Zdaniem Bosaka WHO promuje wśród państw członkowskich aborcję, edukację seksualną czy "antychrześcijańskie ideologie". Czy polski, rzekomo prawicowy rząd przekazując tę składkę zażądał, aby WHO zmieniła swoją politykę w tej kwestii, czy może bezwarunkowo finansujemy te organizację nie zważając na to, jak wiele zła wyrządza on ona świecie? - pytał Bosak.