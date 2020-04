Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa dotknął również przestrzeni edukacji. To kolejny aspekt rewolucji, którą musiało przejść społeczeństwo, jaki zostanie poruszony podczas dyskusji w ramach Przystanku IDEA. Z dnia na dzień polskie nauczanie przeniosło się ze szkolnych placówek do domów. Czy jest to skuteczne rozwiązanie? Jakie są najpoważniejsze problemy związane z nauczaniem zdalnym? W sobotę o godz. 18.00 na te inne pytania będą próbowali odpowiedzieć eksperci ds. edukacji. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz, Grzegorz Kwolek.

REKLAMA