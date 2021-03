​Dwa metry odstępu między osobami siedzącymi przy stole, kwarantanna także dla zaszczepionych po bliskim kontakcie z zakażonym - to nowe rekomendacje włoskiego Instytutu Służby Zdrowia. Zostały one wydane w związku z nowymi wariantami koronawirusa.

Zamknięte lokale we Włoszech / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

W przedstawionych we wtorek zaleceniach Instytut zaznaczył, że metr to minimalny odstęp, jaki należy zachowywać, ale obecnie, w związku z nasileniem się szerzenia bardziej zakaźnych odmian wirusa, należy go zwiększyć do dwóch metrów, zwłaszcza przy stole, gdy siedzące przy nim osoby nie mają maseczek.

Ponadto Instytut zaznaczył, że również osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 po bliskim kontakcie z zakażonym muszą zastosować takie same procedury, jak ci, którzy nie otrzymali jeszcze preparatu. Przewidują one 10-dniową kwarantannę od ostatniego kontaktu oraz poddanie się testowi antygenowemu lub molekularnemu.



Co ze szczepieniami?

Według tych zaleceń osoby po bliskim kontakcie z zakażonym mogą zostać zaszczepione, ale dopiero po 10-14-dniowej kwarantannie.



Instytut orzekł też, że ci, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, z objawami lub bez, powinni zostać zaszczepieni jedną dawką od trzech do sześciu miesięcy po infekcji.

Jedynie osoby z obniżoną odpornością, na przykład w wyniku kuracji farmakologicznej, powinny zostać zaszczepione jak najszybciej i dwiema dawkami.

Zaznaczono też, że również zaszczepieni mogą się zakazić Sars-CoV-2, ponieważ "żadna szczepionka nie jest skuteczna w 100 proc.".

Kolejna konstatacja Instytutu to fakt, że dotychczas nie ustalono, na jak długo zapewnia ona odporność.



Wiadomo natomiast, że po przejściu zakażenia średnia długość okresu odporności, to pięć miesięcy - przekazał włoski Instytut Służby Zdrowia.