We Włoszech sto razy wzrosła liczba zakażeń wariantem koronawirusa Omikron - podaje w czwartek dziennik "La Repubblica" powołując się na przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Obecnie jedna czwarta wszystkich zakażeń wywołana jest przez nowy wariant.

Zdjęcie ilustracyjne / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Nie ma już wątpliwości; Omikron szerzy się także we Włoszech, gdzie dotychczas występował śladowo.



Rzymska gazeta cytuje słowa przedstawiciela resortu zdrowia, który mówi wręcz o "eksplozji Omikrona". Wskazują na to najnowsze analizy.



Dwa tygodnie temu takie zakażenia stanowiły 0,2-0,3 proc. wszystkich; obecnie jest to 25 procent. W Lombardii odsetek ten wynosi nawet 30 procent.



Dane te zostały ogłoszone, gdy we Włoszech padł nowy dzienny rekord liczby zakażeń w obecnej fali pandemii: ponad 36 tysięcy. Na Covid-19 zmarło 146 osób.



W czwartek rząd Mario Draghiego ma ogłosić nowe restrykcje w związku z pogorszeniem się sytuacji. Według prasy powróci obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz.