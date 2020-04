Krzywa zakażeń koronawirusem we Włoszech "zgięła się, możemy patrzeć w przyszłość z ufnością , ale i ostrożnie" - powiedział minister zdrowia Roberto Speranza. Jednocześnie podkreślił, że "wirus nadal krąży po naszym kraju".

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/CIRO FUSCO /

Są warunki do tego, by planować dzień jutrzejszy, ale stojąc dzisiaj twardo na ziemi - ocenił szef resortu zdrowia podczas wizyty w rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani.

Biada tym, którzy myślą, że batalia została wygrana - ostrzegł.



Mówiąc o drugiej fazie walki z epidemią, rozpoczynającej się w maju i polegającej na łagodzeniu restrykcji, minister zdrowia oświadczył, że musi się to odbywać stopniowo i przy zachowaniu maksymalnej ostrożności.



Mamy przed sobą groźnego wroga - dodał.



Obecny bilans epidemii we Włoszech to ponad 25 tysięcy zmarłych zakażonych koronawirusem i około 190 tysięcy potwierdzonych przypadków infekcji. Według władz sytuacja się poprawia.