"Polska poinformowała, że pracuje nad wsparciem dla ludzi, którzy utknęli na granicy niemieckiej, tak żeby mogli przedostać się przez jej terytorium" - przekazała na konferencji w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ursula Von der Leyen / PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ /

Von der Leyen podała, że rozmawiała kilkakrotnie telefonicznie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim i otrzymała informację, że Polska pracuje nad kwestię korytarzy dla ciężarówek w związku z zamknięciem granicy.



Oświadczyła, że w tej kwestii jest optymistką i że uda się rozwiązać problem ludzi, którzy przebywają na granicy, w ciągu najbliższych dni.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała również, że "czasowe restrykcje, dotyczące wjazdu do UE i krajów stowarzyszonych, zostaną wprowadzone natychmiastowo"



Kraje członkowskie zdecydowanie to poparły. Teraz do nich należy implementacja. Powiedziały, że natychmiastowo to wprowadzą. To dobrze, że mamy jednomyślne i wspólne podejście - powiedziała szefowa KE.



Mimo tych słów nie jest jednak jasne, kiedy ograniczenie faktycznie wejdzie w życie, bo różne kraje mogą mieć różne procedury w tej sprawie.

Wkrótce więcej na ten temat