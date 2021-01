Według słowackich mediów w Nitrze na południu kraju brakuje miejsc w szpitalu dla pacjentów z Covid-19 i chorzy są przewożeni do innych miast. Lokalne krematorium wysyła zwłoki do placówek w Bańskiej Bystrzycy i Bratysławie. Przed polikliniką ustawiono samochód-chłodnię zastępujący kostnicę.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI /

Nitra ma około 80 tys. mieszkańców i według danych ministerstwa zdrowia Słowacji ma najtrudniejszą sytuację epidemiczną w kraju. W nocy przetransportowano trzech pacjentów ze szpitala uniwersyteckiego w Nitrze, którzy korzystali z aparatury podtrzymującej życie, do innych placówek poza krajem (województwem). Kolejnych ośmiu pacjentów przewieziono w ciągu dnia. W szpitalu w Nitrze jest 195 pacjentów, 16 osób jest podłączonych do respiratorów.

W związku z sytuacją panującą w Nitrze ministerstwo zdrowia zdecydowało o utworzeniu w położonej w połowie drogi między Nitrą a Bratysławą miejscowości Galanta, szpitala przeznaczonego dla chorych na Covid-19. Powstanie on na bazie szpitala należącego do prywatnej firmy, która zawarła kontrakt z resortem zdrowia.



W ciągu ostatnich 24 godzin w Nitrze zmarło 10 osób chorych na Covid-19. Lokalne media podają, że przed szpitalem uniwersyteckim ustawiona została ciężarówka-chłodnia służąca do przechowywania ciał. Zwłoki z krematorium w Nitrze transportowane są do położonej o około 130 km na północny wschód Bańskiej Bystrzycy, a od poniedziałku będą wożone również do Bratysławy, która znajduje się w odległości około 100 km na południowy zachód od Nitry.



Władze Nitry domagają się od Centralnego Sztabu Kryzysowego powiększenia limitu powierzchni na jednego kupującego z 15 metrów na 25 metrów kwadratowych; wprowadzenia zakazu działalności dla większości firm i przedsiębiorstw; wprowadzenia zdalnej pracy i testowania przez największe firmy swoich pracowników. Lokalne władze zdecydowały o przeprowadzeniu w sobotę i w niedzielę testów wszystkich mieszkańców na obecność koronawirusa.