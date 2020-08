Tylko w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano 5760 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z najnowszych danych tamtejszego resortu zdrowia. W tym samym czasie portugalskie służby medyczne potwierdziły 112 infekcji.

(zdjęcie ilustracyjne) / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Między poniedziałkiem a wtorkiem liczba przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zwiększyła się z 297 054 do 302 814 przypadków.



Najwięcej nowych ofiar śmiertelnych Covid-19 zarejestrowano we wspólnotach autonomicznych Madrytu, Aragonii oraz w Katalonii. Dodatkowo resort zdrowia Hiszpanii odnotował zwiększoną "dynamikę przyjęć" do szpitali osób zakażonych wirusem oraz na oddziały intensywnej terapii.



Odmienna tendencja utrzymuje się w Portugalii, gdzie między poniedziałkiem a wtorkiem zanotowano jeden przypadek śmiertelny. W sumie do tej pory potwierdzono tam 1739 ofiar śmiertelnych koronawirusa.



Od początku sierpnia notowany jest też spadek udziału aglomeracji lizbońskiej wśród wszystkich dobowych przypadków zakażeń Covid-19 w całym kraju. Teraz sięga on około 60 proc.



W ostatnich godzinach służby sanitarne Portugalii potwierdziły wzrost liczby nowych zakażeń w północnej oraz w środkowej części kraju.

Hiszpańscy pulmonolodzy wyliczyli, jak długo powinniśmy nosić maseczki

Maseczki ochronne powinny być zdejmowanie po 45 minutach od założenia - twierdzą hiszpańscy pulmonolodzy z Andaluzji. Według nich, zbyt długie noszenie maseczek bez przerw może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania układu oddechowego lub do pojawienia się zmian dermatologicznych na twarzy.



Według zespołu kierowanego przez Gustavo de Luiza, szefa oddziału pulmonologii w prywatnym szpitalu Vithas Xanit Internacional pod Malagą, "właściwe używanie masek ochronnych polega na regularnym ich zdejmowaniu".



"Po 45 minutach od włożenia maski ochronnej powinna być ona zdjęta na krótki 5-minutowy odpoczynek" - podkreślają specjaliści od chorób układu oddechowego. Zaznaczyli, że najdłuższym okresem ciągłego noszenia maski jest 60 minut. Zastrzegli, że po godzinie od założenia maseczki na twarz należy zrobić przerwę, aby układ oddechowy mógł swobodnie pracować przez około 10 minut.



"W sytuacji, kiedy posiadacz maski nie może jej zdjąć przez dłuższy okres, np. cztery lub pięć godzin, zalecana przerwa powinna zostać wydłużona o 30-60 minut" - tłumaczą hiszpańscy pulmonolodzy cytowani przez andaluzyjski dziennik "Diario Sur".