W Paryżu i na przedmieściach stolicy, mimo obowiązującego lockdownu, organizowane są nielegalne, potajemne imprezy na kilkaset osób – wykazują śledztwa dziennikarskie francuskich mediów.

Paryż / Pixabay

300 osób wzięło udział w sobotni wieczór w takiej imprezie w 13. dzielnicy Paryża w hangarze niedaleko starej linii kolejowej. Uczestnicy bawili się przy głośnej muzyce, ignorując obowiązujące przepisy sanitarne. Hangar został przekształcony w klub nocny z neonami, psychodelicznymi rysunkami wyświetlanymi na suficie, barem i parkietem tanecznym.

Na zdjęciach zamieszczonych na portalach społecznościowych widać uczestników imprezy dyskutujących i tańczących bez zachowania nakazanego dystansu. Postanowiliśmy zorganizować wspólne imprezowanie, ponieważ młodzi ludzie nie mają już miejsc na spotkania - wyjaśnił stacji BFM TV 27-letni organizator wieczoru.



Mamy know-how; w mniej niż dwie godziny możemy ustawić się w dowolnym miejscu i zorganizować bardzo dyskretny wieczór, taki jak ten - chwalił się organizator, który z grupą znajomych wykorzystuje nieużywane hale przemysłowe i opuszczone miejsca z myślą o organizowaniu nielegalnych imprez.



Aby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, uczestnicy musieli najpierw dołączyć do zamkniętej grupy na Facebooku i zapłacić 15 euro za pośrednictwem platformy internetowej. Bilety wyprzedano w ciągu kilku godzin.



Na imprezie bawili się zarówno ludzie bardzo młodzi, jak i osoby w wieku około 40 lat, działacze lewicy, środowiska LGBT oraz młodzi ludzie z przedmieść. Niewielu uczestników nosiło maseczki zasłaniające usta i nos.



Ta impreza jest dla mnie kwestią zdrowia psychicznego, od miesiąca nigdzie nie wychodzę - powiedział agencji AFP uczestnik imprezy, 23-letni programista. Tam czułem czystą euforię, to jedyny moment, w którym można zapomnieć o wszystkim, przestać żyć z liczbą zgonów - dodał.



Organizatorom imprezy grozi kara do roku pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 15 tys. euro.



Policja interweniuje, gdy sąsiedzi proszą o to najczęściej z powodu hałasu. Nie było żadnego wezwania pod tym adresem - podają źródła policyjne, cytowane przez AFP i BFM TV.



Z kolei 16 osób zostało ukaranych grzywną za organizację i udział przed tygodniem w potajemnej imprezie w Joinville-Le-Pont na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża, która zgromadziła 300-400 osób - podała w poniedziałek AFP, powołując się na źródła policyjne. Policja interweniowała, wezwana przez sąsiadów skarżących się na hałas.



Od 30 października we Francji z powodu pandemii koronawirusa obowiązuje zakaz organizowania imprez prywatnych.