W czasie trwającej od połowy marca do początku maja obowiązkowej kwarantanny w Hiszpanii poprawiły się wyniki studentów w nauce - poinformowały tamtejsze media.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

O korzystnych dla studentów zjawiskach napisał dziennik “El Confidencial", który zauważył, że konieczność pozostania w domach i ograniczenia życia towarzyskiego przez studentów przełożyły się na poprawę ich wyników w nauce.



Zjawisko odnotował również dziennik “El Mundo", który stwierdził, że zamknięcie ośrodków akademickich w Hiszpanii “zwiększyło wydajność słuchaczy uczelni wyższych". Stołeczna gazeta na poparcie swojej tezy podała statystyki Autonomicznego Uniwersytetu w Madrycie.





Z przeprowadzonej analizy wyników pół tysiąca słuchaczy stołecznej uczelni wynika, że liczba studentów, którzy zdali egzaminy, wzrosła tam o 20 punktów proc. - z 70 do 90 proc. Testy zdawali oni w formie egzaminów online.



Fenomen poprawy wyników w nauce potwierdził też Sacha Gomez, wykładowca z Wyższej Szkoły Politechnicznej w Madrycie. Powiedział on, że pytania zadawane podczas egzaminów na tej uczelni nie są łatwiejsze w porównaniu do poprzednich lat.



Znacznie gorzej obowiązkowa kwarantanna wpływa na hiszpańską kadrę pedagogiczną. Z sondażu opublikowanego w piątek przez związek zawodowy pracowników sektora publicznego CSIF wynika, że prawie 93 proc. nauczycieli ma problemy ze zdrowiem psychicznym z powodu epidemii.



“92,8 proc. nauczycieli cierpi na wyczerpanie emocjonalne, stres, niepokój lub lęk z powodu pandemii koronawirusa oraz konieczności prowadzenia zajęć szkolnych na odległość" - napisały w opublikowanym na stronie syndykatu władze CSIF.