Pięć osób zmarło w ostatniej dobie we Włoszech na Covid-19 oraz zanotowano kolejny, najwyższy od początku maja wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem: 1411 - podało ministerstwo zdrowia. Nowe przypadki infekcji potwierdzono we wszystkich regionach kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI /

Liczba zmarłych od wybuchu epidemii wzrosła do 35 463.

Nowych infekcji przybyło znacznie w kolejnym dniu, w którym przeprowadzono dużo testów - wykonano ich ponad 94 tysiące.



Do tej pory w kraju wykryto ponad 263 tysiące zakażeń. Wyleczonych jest już 206 tysięcy osób. W ciągu doby przybyło ich 225.



Obecnie zakażonych jest około 22 tysięcy osób, co oznacza wzrost w porównaniu z minionymi tygodniami, gdy było ich około 12 tysięcy.



W szpitalach przebywa 1131 najciężej chorych, w tym 76 na intensywnej terapii.



We wszystkich 20 regionach są nowe przypadki koronawirusa, w tym najwięcej w Lombardii - 286. W Emilii-Romanii jest ich 171, a w Lacjum 152. Na Sardynii potwierdzono 57 kolejnych infekcji.