Wnuk brytyjskiej królowej książę William przeszedł zakażenie koronawirusem. Informują tym brytyjskie media, powołując się na nieoficjalne doniesienia z otoczenia rodziny królewskiej.

Informacja trafiła do mediów z kręgów towarzyski Wiliama, a więc nieoficjalnie. Rzecznik Pałacu Kensington, oficjalnej rezydencji książęcej pary, w żaden sposób nie komentuje tych doniesień.

Książę William miał zakazić się koronawirusem w tym samym czasie, co jego ojciec, książe Karol. Nie chciał tego faktu upubliczniać, by nie niepokoić Brytyjczyków. Po dwóch tygodniach powrócił do zdrowia, ale nie przeszedł choroby bez komplikacji. Jak donoszą media, miał problemy z oddychaniem, które nie wymagały na szczęście hospitalizacji. Jego żona, księżna Catherine, poddała się w tym czasie wraz z dziećmi samoizolacji.

Książę William / Arthur Edwards/Pool / PAP/EPA



Ojciec Williama, książę Karol, do dziś nie odzyskał węchu i smaku po przebyciu Covid-19. Wspomniał o tym w swoich niedawnych wypowiedziach.

Książę William naraził się niedawno na krytykę po tym, jak wraz ze swa babką, królową Elzbietą pokazał się publicznie bez maseczki ochronnej, podobnie jak monarchini. Co ważne, wszyscy uczestnicy tego spotkania zostali poddani testowi na obecność koronawirusa. Tylko osoby z wynikiem ujemnym dopuszczone zostały do audiencji.