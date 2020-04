W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 378 osób. Łącznie od początku epidemii wskutek infekcji koronawirusem odnotowano 22 902 zgonów – poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zakażonych przekroczyła 223 tysiące.

Zdjęcie ilustracyjne / CABALAR / PAP/EPA

Jak sprecyzowały hiszpańskie służby sanitarne, podczas ostatniej doby liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 zwiększyła się o 3 995 do 223 759. Oznacza to, że liczba nowych infekcji wyraźnie spada; podczas poprzedniej doby zanotowano 6 740 zakażeń.



Podczas poprzedniej doby zmarło również najmniej osób od miesiąca - 367.



W ciągu ostatnich 24 godzin z Covid-19 wyleczonych zostało 3 353 osób. W sumie od początku epidemii w Hiszpanii wyzdrowiało 95 708 pacjentów.

Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

Nowe obostrzenia w Hiszpanii

W sobotę ministerstwo zdrowia opublikowało szczegółowe zasady dotyczące opuszczania domów przez dzieci w okresie trwającego do 9 maja stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z nową regulacją dzieciom do 14. roku życia musi towarzyszyć podczas wyjścia z domu jedna osoba dorosła.



Przepisy, które zaczną obowiązywać od niedzieli, dopuszczają możliwość odbycia spaceru w odległości do 1 km od domu. Przechadzka z dzieckiem nie może trwać dłużej niż godzinę.



Starsze dzieci, mające powyżej 14 lat, będą mogły wychodzić z domów samodzielnie od poniedziałku. W ich przypadku nowa regulacja dopuszcza jednak tylko wyjście na zakupy.



Dalsze restrykcje związane z epidemią mają być zdejmowane stopniowo od drugiej połowy maja.