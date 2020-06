22 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, stwierdzono też 174 nowe przypadku zakażenia koronawirusem - to najnowsze oficjalne dane ogłoszone w niedzielę. Łączny bilans zmarłych na Covid-19 wzrósł we Włoszech do 34 738.

