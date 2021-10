Trzech członków Gwardii Szwajcarskiej zdecydowało się odejść ze służby, którą pełnili w Watykanie. Wszystko dlatego, że członkowie formacji wojskowej, którzy są przy papieżu mają być zaszczepieni przeciwko Covid-19. Rzecznik Gwardii porucznik Urs Breitenmoser potwierdził, że mężczyźni odmówili szczepienia i zaznaczył, że żołnierze odeszli z własnej woli.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trzej gwardziści szwajcarscy odwołali przysięgę składną przed rozpoczęciem służby, że będą służyć papieżowi i, jeśli to konieczne, poświęcą dla niego swoje życie. Zdecydowali się na to, by uniknąć obowiązku szczepień przeciwko Covid-19.

Jak informuje rzecznik formacji, Breitenmosera – trzech gwardzistów dobrowolnie opuściło służbę, trzech innych zostało tymczasowo zawieszonych do czasu pełnego zaszczepienia.

Jak zaznacza porucznik, cytowany przez szwajcarską prasę, obowiązek szczepień narzucony na członków Gwardii Szwajcarskiej właściwy, a ponad to, odpowiada wymogom innych sił zbrojnych na świecie.

"Zielona przepustka" dla pracowników w Watykanie

Od 1 października w Watykanie obowiązuje "zielona przepustka" dla wszystkich pracowników, którą można uzyskać nie tylko po przyjęciu szczepień, ale też po przedstawieniu ujemnego testu.

W przypadku Gwardii Szwajcarskiej, która zawsze jest w bliskim kontakcie z papieżem i jego gośćmi, uznano, że test nie wystarczy, ponieważ nie mógł wykryć niedawnych infekcji.