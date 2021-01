Francuski epidemiolog prof. Arnaud Fontanet zalecił szczepienie przeciw Covid-19 dzieci. "Gdy tylko potwierdzimy, że szczepionka nie wywoła żadnych poważnych skutków ubocznych, powinniśmy szczepić najmłodszych" - oświadczył. W ciągu ostatniej doby natomiast zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 16 642 osób, w szpitalach na Covid-19 zmarło 141 chorych.

Od początku kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi zaszczepiono we Francji 422 127 osób - przekazało ministerstwo zdrowia.

Epidemiolog i członek Rady Naukowej prof. Fontanet oświadczył w stacjach LCI-RTL, że oczekuje powrotu do normalnego życia w ostatnim kwartale 2021 r. pod warunkiem upowszechniania szczepień.



Pierwszym celem jest szczepienie najsłabszych. Drugim celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa - powiedział Epidemiolog, dodając, że w tym celu konieczne będzie rozszerzenie zakresu szczepień na dzieci.



Gdy tylko potwierdzimy, że szczepionka nie wywoła żadnych poważnych skutków ubocznych, powinniśmy szczepić najmłodszych - oświadczył prof. Fontanet.

Na razie działania niepożądane są możliwe, choć bardzo rzadkie "około 1 na 100 000 - powiedział.



Fontanet zauważył jednak, że trudno przewidzieć, ile dawek szczepionki będzie dostępnych w ciągu trzech miesięcy. Powinniśmy być w stanie zaszczepić 8 mln ludzi przed końcem marca, a następnie 12 mln do końca kwietnia - oznajmił prof. Fontanet.

Koronawirus we Francji

Do francuskich szpitali w ciągu ostatniej doby trafiło 698 chorych. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi 25 235. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2 766 chorych; od soboty przyjęto kolejnych 136 osób - poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń koronawirusem we Francji wzrosła do 2 910 989, zmarło 70 283 osób. Odsetek pozytywnych testów na koronawirusa wzrósł z 6,5 proc. do 6,6 proc.