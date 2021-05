Po ponad 5 godzinach nocnych rokowań fiaskiem zakończyła się w Brukseli trzecia runda negocjacji w sprawie tzw. certyfikatów covidowych, które mają ułatwić podróżowanie w te wakacje – dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Chodzi o negocjacje między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską (tzw. trilog). Porozumienie między tymi 3 instytucjami jest konieczne, by weszło w życie unijne rozporządzenie w sprawie certyfikatów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Kolejną, czwartą rundę negocjacji zaplanowano na czwartek - dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jak powiedział RMF FM jeden z unijnych dyplomatów "będą to rokowania ostatniej szansy". Wszyscy zdają sobie sprawę, że porozumienie jest absolutnie konieczne w tym tygodniu, by mogli je potwierdzić unijni przywódcy w na przyszłotygodniowym szczycie. Dalsze opóźnienie mogłoby także postawić pod znakiem zapytania przyjętą przez Komisję Europejską datę 21 czerwca jako termin wdrożenia w życia certyfikatów, chociaż rozważa się także wprowadzenie certyfikatów na zasadzie rekomendacji z pominięciem PE (politycznie jednak jest to bardzo trudne).

Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że PE w dalszym ciągu upiera się przy dwóch kwestiach: po pierwsze, że testy na koronawirusa powinny być za darmo - tak jak szczepionki, i po drugie, że kraje Unii nie mogą wprowadzać żadnych restrykcji np. kwarantanny, gdy obowiązywać będzie system certyfikatów.

Jak ujawnił uczestnik "triologu" podczas negocjacji wydawało się, że jest blisko porozumienia, bo pojawiały się propozycje kompromisowych zapisów. KE proponowała np. zapis o dofinasowaniu testów genetycznych, a testy za darmo miały być dla określonej grupy społecznej np. pracowników transgranicznych. Jednak pod sam koniec, po 5 godzinach rozmów, przedstawiciele PE powrócili do swoich pierwotnych żądań. Dzisiaj ambasador przewodniczącej w UE Portugalii przedstawi wyniki negocjacji - pozostałym unijnym ambasadorom, ale bez szans na akceptację.

Do czwartku toczyć się mają rozmowy techniczne, by przygotować kolejną rundę. Chodzi o to, żeby porozumieć się we wszystkich pozostałych kwestiach, a jak informowaliśmy jest ich aż 8 . Tak, by na koniec zostawić dwa najbardziej polityczne problemy - ceny testów i kwestie restrykcji.