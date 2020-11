550 osób zmarło w ciągu jednego dnia we Włoszech na Covid-19. Zarejestrowano 40 902 nowe zakażenia koronawirusem. To kolejny dobowy rekord wykrytych przypadków. Jest też następny rekord wykonanych testów - przeprowadzono ich 254 tysiące.

Liczba zmarłych we Włoszch od początku epidemii wzrosła do 44 139.

Koronawirusa wykryto dotychczas u 1,1 miliona mieszkańców Włoch, wyzdrowiało około 400 tysięcy.



Obecnie w całym kraju zakażone są co najmniej 663 tysiące osób.



Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła od czwartku o ponad tysiąc, do prawie 31 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3230 najciężej chorych.



W Mediolanie w Lombardii rozpoczął działalność największy we Włoszech wojskowy punkt wykonywania testów na obecność koronawirusa. Będzie tam badanych codziennie tysiąc osób.



Władze sanitarne kraju zaapelowały do obywateli o "drastyczne" ograniczenie kontaktów oraz o to, by jak najwięcej przebywać w domu.



Według Ansy od niedzieli regiony Kampania i Toskania będą "czerwonymi strefami" najwyższego ryzyka zakażeń. Dołączą tym samym do Lombardii, Piemontu, Doliny Aosty i Kalabrii.

Stopień zagrożenia do drugiego, pomarańczowego, ma zostać podniesiony w Emilii-Romanii, Friuli-Wenecji Julijskiej i w Marche. Oczekiwana jest formalna decyzja ministra zdrowia w tej sprawie.