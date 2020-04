We Francji z powodu koronawirusa zmarło już blisko 5400 osób. Ponad 800 zgonów odnotowano w domach opieki.

Karetki przy paryskim dworcu Gare d'Austerlitz / THOMAS SAMSON / POOL / PAP/EPA

W ciągu ostatniej doby we francuskich szpitalach zmarło 471 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba zgonów w tych placówkach wzrosła do 4503.

Jak przekazał dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon, we Francji odnotowano ponad 59 tys. przypadków koronawirusa. 6399 osób wymaga intensywnej opieki medycznej.

Wstępne podsumowanie wykazało, że do tej pory we francuskich domach opieki z powodu koronawirusa zmarły 884 osoby.



W czwartek francuska prasa podała, że w związku z dużą liczbą ofiar w stołecznym regionie Ile-de-France paryska prefektura przekształca zarekwirowany magazyn na podparyskim targu Rungis w kostnicę. Natomiast nieczynne lotnisko Orly zostanie zamienione w centrum ewakuacji chorych.



Na parkingu lotniska postawiono ogromne namioty, w których personel medyczny przygotowuje pacjentów do transportu m.in. do Kraju Loary oraz Normandii. Jak poinformowała obecna na miejscu reporterka stacji BFM TV, niewykluczone, że pacjenci będą również ewakuowani stamtąd do innych krajów europejskich przy pomocy śmigłowców, samolotów wojskowych oraz cywilnych.



Siły zbrojne Francji poinformowały w czwartek, że u czterech francuskich żołnierzy przebywających w Afryce Zachodniej zdiagnozowano koronawirusa. Trzech z nich przewieziono do kraju na leczenie.