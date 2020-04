Przed Ukrainą są najcięższe tygodnie, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa - ostrzegł minister ochrony zdrowia tego kraju Maksym Stepanow. Przekazał, że jego resort zatwierdził państwowe wytyczne leczenia chorych na Covid-19, które otrzymają wszyscy lekarze.

W kraju potwierdzono 804 przypadki zakażenia koronawirusem. 20 zainfekowanych osób zmarło, a 13 uznano za wyleczone. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Najcięższe tygodnie przed nami, ale jestem przekonany, że będąc zjednoczonym ukraiński naród odeprze każdy atak, w tym także koronawirusa - podkreślił w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. Zaapelował przy tym do Ukraińców o zostawanie w domach i zaznaczył, że "kwarantanna to nie wakacje, to wojna z niewidzialnym wrogiem".

Stepanow, który w poniedziałek zamienił na stanowisku ministra ochrony zdrowia Ilję Jemca, podkreślił, że w kilka tygodni "nie da się stworzyć nowoczesnego systemu medycznego".

Dzień wcześniej biuro prezydenta Ukrainy przekazało, że na środowej naradzie poświęconej walce z koronawirusem, której przewodniczył Wołodymyr Zełenski, stwierdzono, iż szczyt zachorowań na Covid-19 w tym kraju przypadnie w okresie wielkanocnym.

Minister Stepanow zaznaczył również w czwartek, że wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla przedstawicieli służby zdrowia walczących z Covid-19 będzie też dotyczyć załóg karetek pogotowia. Resort ochrony zdrowia poinformował, że taki dodatek będzie stanowił trzykrotność pensji - podaje "Ukraińska Prawda".

Zgodnie z danymi przekazanymi w czwartek rano przez ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego w kraju potwierdzono 804 przypadki zakażenia koronawirusem. 20 zainfekowanych osób zmarło, a 13 uznano za wyleczone.