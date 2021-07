Obecnie w Europie najszybciej rozprzestrzenia się wariant Delta. Jak podaje WHO, w zeszłym tygodniu mutacja ta była odpowiedzialna za 33 proc. zakażeń na kontynencie. Eksperci obliczają, że pod koniec sierpnia będzie już dominująca. To ten wariant doprowadził do tego, że czwarta fala zachorowań jest w początkowej fazie.

