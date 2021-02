Stoki i wyciągi narciarskie we Włoszech pozostaną zamknięte mimo wcześniejszych zapowiedzi dotyczących ich otwarcia od połowy lutego. Minister zdrowia Roberto Speranza podpisał w niedzielę rozporządzenie zabraniające uprawiania amatorskiego narciarstwa do 5 marca. Przedstawiciel Konferencji Regionów do spraw turystyki i hotelarstwa Daniele D'Amario ocenił, że jest to "cios zadany w ostatniej chwili".

REKLAMA