To był najgorszy moment, żeby się w ten sposób zachowywać. Stanowczo nie popieram takiego świętowania w Zakopanem, szczególnie w okresie, kiedy walczymy z epidemią. To jest niedopuszczalne - oświadczył burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, komentując sobotnie zachowanie "pseudoturystów". Jak szacuje policja, w sobotę wieczorem na Krupówkach było nawet kilka tysięcy ludzi. Pojawiły się grupy tańczących osób. Dochodziło niestety też do awantur. Zaprowadzanie porządku w Zakopanem i powiecie tatrzańskim trwało do samego rana.

