Policja w Biella w północnych Włoszech prowadzi dochodzenie w sprawie 50-latka, który - w celu wyłudzenia zaświadczenie - chciał upozorować szczepienie. Przyszedł do punktu szczepień z silikonową nakładką na ramię, którą... nadstawił do ukłucia.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Temperatura "ramienia", inna pigmentacja oraz dziwna sprężystość "naskórka" wzbudziły zaniepokojenie pielęgniarki, która natychmiast zawiadomiła przełożonych, choć mężczyzna usiłował ją od tego odwieść, twierdząc, że to żart.

Sprawa graniczyłaby z absurdem, gdyby nie fakt, że mówimy o czynie mającym poważne reperkusje - zaznaczył w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku prezydent regionalnego rządu Piemontu, Alberto Cirio. W obliczu poświęcenia i strat, jakie cała nasza społeczność poniosła podczas pandemii pod względem ludzkiego życia, kosztów społecznych i ekonomicznych, taki czyn jest nie do zaakceptowania - zaznaczył Cirio.



50-latek był pracownikiem służby zdrowia

Według BBC World powołującego się na lokalne włoskie media mężczyzna był wcześniej pracownikiem służby zdrowia, ale został zwolniony z pracy, ponieważ się nie zaszczepił. Wakcynacja jest obowiązkowa dla wszystkich pracowników służby zdrowia we Włoszech.



W ocenie dziennika "La Repubblica" incydent w Bielli mógł nie być odosobniony. Dziennikarze tej gazety dotarli do komentarzy pod ogłoszeniem na Twitterze dotyczącym sprzedaży silikonowego męskiego kombinezonu na tors ze sztucznymi mięśniami ramion i szyi, który był sprzedawany na portalu Amazon za 488 euro.



Jeśli pójdę w tym na szczepienie, czy zauważą? Może pod silikon włożę jeszcze dodatkowe ubrania, by igła przypadkiem nie dotknęła mego rzeczywistego ramienia? - zastanawiał się pod fotografią kombinezonu jeden z użytkowników Twittera.



Rygorystyczne przepisy dla niezaszczepionych

Jak zaznacza BBC incydent w Piemoncie poprzedza wprowadzenie w przyszłym tygodniu bardziej rygorystycznych przepisów dot. osób, które nie poddały się szczepieniom we Włoszech.



Od sierpnia do uzyskania przepustki Covid-19 wystarczał certyfikat szczepienia, negatywny test PCR lub świadectwo wyzdrowienia po przejściu Covid-19. Osoby z przepustką mogły korzystać z transportu kolejowego, wejść na obiekty sportowe, jak pływalnie czy siłownie, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, w tym - w seansach filmowych czy pójść do restauracji.



Od poniedziałku dostęp do tych form spędzania wolnego czasu będą mieć tylko zaszczepieni i niedawni ozdrowieńcy.