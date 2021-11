Komisja Europejska zaproponowała skrócenie czasu ważności certyfikatów covidowych. Dokumenty miałyby być ważne 9 miesięcy od momentu pełnego zaszczepienia. Przedłużyć ważność dokumentu można będzie przyjmując "dawkę przypominającą" szczepionki. To jedna z kilku propozycji aktualizacji przepisów dotyczących koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od początku pandemii Komisja aktywnie poszukiwała rozwiązań gwarantujących bezpieczny swobodny przepływ osób w skoordynowany sposób. W związku aktualnym rozwojem sytuacji i dowodami naukowymi proponujemy przyjęcie przez Radę nowego zalecenia. (...) Naszym głównym celem jest uniknięcie stosowania różnych środków w całej UE - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders, przedstawiając propozycje zmian.

Zwrócił on uwagę, że sytuacja epidemiczna w UE jest niestabilna, a niektóre państwa członkowskie na własną rękę podejmują decyzje o wdrażaniu dodatkowych środkach w zakresie zdrowia publicznego, w tym podawania przypominających dawek szczepionki.



Wyjaśniając, dlaczego KE zdecydowała się skrócić okres ważności certyfikatów właśnie do 9 miesięcy, Reynders przypomniał, że według wytycznych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dawki przypominające należy podawać co najmniej 6 miesięcy po pełnym zaszczepieniu.



KE przewiduje dodatkowy okres 3 miesięcy, aby zapewnić, że krajowe kampanie szczepień będą mogły zostać dostosowane i obywatele będą mieć dostęp do dawek uzupełniających - oznajmił. Zadeklarował jednocześnie, że paszporty covidowe osób zaszczepionych dodatkową dawka preparatu na Covid-19 nie będą na razie miały terminu ważności. Zastrzegł jednak, że może się to zmienić.

Jak dotąd nie ma badań wyraźnie poświęconych skuteczności dawek przypominających w przenoszeniu Covid-19 i dlatego nie jest możliwe określenie okresu akceptacji certyfikatów uwzględniających dawki przypominające. Biorąc jednak pod uwagę pojawiające się dane, można się spodziewać, że ochrona osiągana przez szczepienie przypominające może trwać dłużej niż ochrona po szczepieniu podstawowym. Komisja będzie uważnie monitorować pojawiające się dowody naukowe w tej kwestii. Na podstawie takich dowodów Komisja może, w razie potrzeby, zaproponować odpowiedni okres akceptacji również dla świadectw szczepień wydanych po dawce przypominającej - powiedział Reynders.



KE chce, by nowe zasady zaczęły obowiązywać od 10 stycznia 2022 r.





Certyfikaty także dla niezaszczepionych

Certyfikaty są wydawane zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Przypomnijmy, "Europejski Cyfrowy Certyfikat Covidowy" nie są tylko dla osób, które się zaszczepiły - otrzymują je także ozdrowieńcy oraz osoby, które nie chcą lub nie mogą się szczepić, ale mają negatywny test na Covid 19.