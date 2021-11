Nawet w czasie tej samej wizyty w przychodni można przyjąć szczepionkę przeciw grypie i przeciw koronawirusowi. Przypominają o tym w RMF FM lekarze. Od dzisiaj bezpłatnie ze szczepień przeciw grypie mogą korzystać wszyscy dorośli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Możemy się szczepić równocześnie - takie są rekomendacje. Jeżeli nie uda nam się przyjąć zastrzyku podczas jednej wizyty w przychodni, nie rozciągajmy czasu, nie czekajmy sakramentalnych dwóch tygodni. Dwa tygodnie to odstęp urzędniczy, a nie merytoryczny, który wynikał z ostrożnej postawy władz sanitarnych i medycznych w Polsce i na świecie, ponieważ nie było wiadomo, jak będzie ze szczepieniami. Dzisiaj wiemy ponad wszelką wątpliwość, że jest to bezpieczne. Wykorzystajmy każdą możliwość, by przyjąć zastrzyk. Jeżeli można zrobić to razem, zaszczepmy się razem - przekonuje w RMF FM pulmonolog, szef Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy profesor Adam Antczak.

Kto powinien zadbać o odstęp między szczepieniami?

Specjaliści podkreślają, że są osoby, które obu zastrzyków nie powinny dostawać tego samego dnia. To na przykład pacjenci, u których w czasie poprzednich szczepień pojawiły się bardzo silne objawy niepożądane.

Najlepiej powiedzieć o tym lekarzowi i zaplanować odstęp między szczepieniem przeciw grypie i na przykład trzecią dawką przeciw koronawirusowi - zaleca w rozmowie z RMF FM profesor Aneta Nitsch-Osuch, konsultant w dziedzinie epidemiologii województwa mazowieckiego.

Są osoby, które mają tendencję do reagowania wysoką gorączką, u nich można rozważyć rozdzielenie tych szczepień i zachowanie kilkudniowego odstępu. Oba sposoby postępowania są możliwe i dopuszczalne - dodaje.

Możliwość łączenia szczepionek będzie dotyczyć coraz większej grupy osób. W najbliższych dniach rząd prawdopodobnie podejmie decyzję o przyspieszeniu momentu zyskania prawa do przypominającej dawki przeciw koronawirusowi. Teraz od podstawowego szczepienia musi minąć co najmniej pół roku.

Bezpłatne szczepienia dla dorosłych

Zgodnie z nowymi przepisami od dziś osoby pełnoletnie mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie. Zabiegi będą wykonywane do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Lista punktów szczepień znajduje się >>>TUTAJ<<<.