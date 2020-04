Dwóch mężczyzn informujących w internecie o rzekomym zamiarze zarażania koronawirusem zostało zatrzymanych w ciągu ostatniej doby przez policję na terenie wspólnoty autonomicznej Walencji, na wschodzie Hiszpanii.

Jak ustaliła hiszpańska agencja Europa Press, pierwsze zatrzymanie miało miejsce w środę po południu w miejscowości Daimus koło Walencji i dotyczyło 23-latka.



Kilka godzin wcześniej umieścił on w internecie nagranie, w którym twierdził, że pochodzi z Madrytu i jest chory na Covid-19. Sugerował, że przed stawieniem się w szpitalu chciałby zarazić kilka osób.



“Zanim za kilka dni pójdę do szpitala, pochodzę sobie jeszcze trochę po plaży" - napisał chłopak, który - jak ustaliła policja - pochodzi nie ze stolicy, ale z regionu Walencji. Postawiono mu już zarzut zakłócania ładu publicznego.



Inny mężczyzna, również utrzymujący, że pochodzi z Madrytu i przybył do położonego koło Alicante Torrevieja, “aby zarażać swoich sąsiadów", został ujęty przez policję w czwartek późnym popołudniem.



61-letni mężczyzna mieszkający od stycznia w Torrevieja, na terenie wspólnoty Walencji, opublikował w internecie nagranie głosowe, w którym zapowiedział, że osoby rezydujące w tym mieście zostaną przez niego zarażone koronawirusem.



“Przyjechało nas tu z Madrytu 4 tys. osób, żeby dotknąć półek sklepowych, zostawiając na pastwę śmierci głodowej okolicznych mieszkańców" - napisał internauta, któremu postawiono zarzut mowy nienawiści. Aresztant twierdzi, że jego nagranie było jedynie dowcipem.