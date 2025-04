Konklawe, które wybierze nowego papieża po śmierci Franciszka, rozpocznie się w środę 7 maja - potwierdził Watykan. Nieco wcześniej tę informację podał Reuters. Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny.

Kardynałowie podczas pogrzebu papieża Franciszka / TIZIANA FABI / AFP/EAST NEWS

Konklawe, mające na celu wybór nowego papieża po śmierci Franciszka, rozpocznie się 7 maja.

Data konklawe została ustalona podczas spotkania kardynałów, które odbyło się po pogrzebie Franciszka.

Kardynałowie wznowili w Watykanie kongregacje, przygotowując się do konklawe.

Wybór papieża jest jednym z najbardziej tajemniczych wydarzeń w Kościele katolickim, pełnym historycznych zaskoczeń i politycznych intryg.

Czas trwania konklawe jest nieprzewidywalny, choć w ostatnich 100 latach żadne nie trwało dłużej niż pięć dni.

Jak podał Reuters, data konklawe została ustalona w poniedziałek podczas spotkania kardynałów za zamkniętymi drzwiami, pierwszego od momentu pogrzebu papieża Franciszka.

Pogrzeb papieża odbył się w ostatnią sobotę. Ojciec Święty spoczął w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Znamy datę konklawe. "Większość kardynałów jest już na miejscu"

Konklawe - czterech polskich kardynałów wśród 135 z 70 krajów

W poniedziałek w Watykanie kardynałowie wznowili kongregacje, czyli obrady, których celem jest przygotowanie konklawe.

Uprawnionych do głosowania jest 135 kardynałów, którzy nie ukończyli 80 lat. Pochodzą z około 70 krajów. Jeden z elektorów już ogłosił, że nie będzie uczestniczył w konklawe z powodów zdrowotnych.

W gronie elektorów jest czterech Polaków, są to kardynałowie: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

O szczegółach wyboru nowego papieża przeczytasz TUTAJ.

Wybór nowego papieża to jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń w Kościele katolickim. Choć dziś konklawe kojarzy się z zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej i białym dymem, historia tej instytucji pełna jest zaskakujących zwrotów akcji, sporów i politycznych intryg. Były czasy, kiedy świat miał trzech papieży. O najciekawszych faktach dotyczących konklawe piszemy TUTAJ .

/ Adam Ziemienowicz, Mateusz Krymski / PAP

W Watykanie poinformowano, że w poniedziałek Kaplica Sykstyńska zostanie zamknięta dla zwiedzających w związku z przygotowaniami do konklawe, które tam się odbędzie. Zawieszone zostały też wizyty w Ogrodach Watykańskich oraz w watykańskiej nekropolii.

Ile dni potrwa konklawe?