Z kluczowego korytarza w Strefie Gazy zaczęły wycofywać się siły izraelskie w ramach porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem - podała w niedzielę agencja AP, powołując się na izraelskiego urzędnika.

Izraelska armia, luty 2025 / ALAA BADARNEH / PAP

Armia izraelska wycofuje się z Necarim

Izrael rozpoczął wycofywanie sił z kluczowego korytarza w Strefie Gazy.

Wkrótce po tych doniesieniach przedstawiciele palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas potwierdzili, że armia izraelska już opuściła korytarz. Chodzi konkretnie o Necarim dzielący Strefę Gazy na część północną i południową.

"Już blisko dwa tygodnie temu Izrael wycofał żołnierzy z zachodniej części korytarza, by Palestyńczycy mogli powrócić do domów w północnej części Strefy Gazy" - przypomniał portal Times of Israel.

/ Michał Czernek / PAP

Od 19 stycznia do początku marca obowiązuje zawieszenie broni

Zawieszenie broni zakłada m.in. częściowe wycofanie wojsk izraelskich, umożliwienie uchodźcom wewnętrznym powrotu do rodzinnych miejscowości, zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej i wymianę zakładników Hamasu na Palestyńczyków osadzonych w izraelskich więzieniach.

Perspektywy przedłużenia porozumienia i zawarcia trwałego rozejmu są jednak niepewne.

Zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni Izrael powinien wycofać się z całego korytarza w 21. dniu obowiązywania rozejmu, czyli w niedzielę.

Żołnierze izraelscy znajdują się też w korytarzu filadelfijskim, oddzielającym Strefę Gazy od Egiptu. Powinni zakończyć wycofywanie się stamtąd w 50. dniu zawieszenia broni.