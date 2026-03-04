Liczba ofiar izraelsko-amerykańskich ataków na Iran wzrosła do 1045 osób – informuje Reuters za irańskimi mediami państwowymi. Turecki MON ostrzega wszystkie strony przed dalszą eskalacją konfliktu. Greckie myśliwce F-16 poderwały się z bazy na Cyprze, by przechwycić podejrzany obiekt, który zaobserwowano blisko przestrzeni powietrznej wyspy – ustalił w dwóch źródłach Reuters. Izraelskie wojsko chwali się z kolei, że zestrzeliło nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Miałoby to być pierwsze na świecie zestrzelenie załogowego myśliwca przez samolot F-35. Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Ciała leżące na ulicy w Teheranie po jednym z izraelsko-amerykańskich ataków / Akasbashi/SIPA/SIPA/East News / East News

13:14

Hiszpania wysyła w środę samolot pasażerski w celu ewakuacji ponad 300 swoich obywateli z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu po ataku USA i Izraela na Iran - poinformowało hiszpańskie ministerstwo obrony, cytowane przez dziennik "El Pais".

13:12

Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że w środę przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku Turcji. Zaznaczono, że pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

"Rakiet przeleciała najpierw nad terytorium Iraku i Syrii; w incydencie nikt nie ucierpiał" - dodało ministerstwo. W komunikacie podkreślono, że Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

13:02

Zapowiadana na środę ceremonia żałobna ku czci przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich atakach, została przełożona na późniejszy termin - przekazała telewizja państwowa. Uroczystość miała rozpocząć się wieczorem na Placu Imama Chomeiniego w Teheranie.

Państwowe irańskie media podkreśliły wagę uroczystości, nazywając ją ważnym momentem w historii kraju.

13:00

Podjąłem decyzję o wzmocnieniu monitoringu polskiej sieci i tego, co dzieje się w obszarze ewentualnych cyberincydentów i ataków - powiedział w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do pojawiających się fake newsów dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie.



12:54

Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu i zmierzający w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej po minięciu Syrii i Iraku został zniszczony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego - poinformowało w środę tureckie Ministerstwo Obrony. Resort dodał, że w incydencie nie było ofiar ani osób rannych. Wskazano, że Turcja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wszelkie wrogie działania przeciwko niej, jednocześnie ostrzegając strony przed działaniami, które mogłyby zaostrzyć konflikt.

12:18

Izraelskie siły zbrojne (IDF) przekazały w środę, że w związku z trwającymi walkami z organizacją Hezbollah cywile z całego południowego Libanu powinni ewakuować się na północ od rzeki Litani.

Działania terrorystycznej organizacji Hezbollah zmuszają IDF do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko niej. IDF nie zamierza wyrządzać wam krzywdy. Dla własnego bezpieczeństwa musicie natychmiast opuścić swoje domy. Każdy, kto znajduje się w pobliżu bojowników Hezbollahu, obiektów lub sprzętu bojowego, naraża swoje życie - oświadczył rzecznik armii, pułkownik Awiczaj Adrai.

12:05

11:25

Do tej pory 736 Polaków opuściło Egipt, a 800 Jordanię; około 30 pozostało w Izraelu, które będą opuszczać ten kraj - poinformował w środę szef MSZ Radosław Sikorski. W kwestii Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaznaczył, że samoloty stamtąd wylatują i - jak dodał - chodzi o to, by wylatywały także do Warszawy.

Premier Tusk przekazał, że decyzja o wysłaniu transportu lotniczego po ludzi potrzebujących ze względu na stan zdrowia jest w realizacji i w ciągu kilkunastu godzin samolot z medycznym priorytetem powinien wylądować w Omanie.

10:45

Chińska armia prawdopodobnie celowo opuściła ostatnie manewry morskie z udziałem Iranu i Rosji w cieśninie Ormuz - podali analitycy think tanku Center for China Analysis (CCA). W ich ocenie Pekin mógł spodziewać się uderzenia USA i Izraela na Iran i wolał zminimalizować ryzyko uwikłania w konflikt.

10:43

Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na źródła w tamtejszej marynarce wojennej i resorcie obrony. Agencja dodaje, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

09:54

Na środę zaplanowano kilka lotów ewakuacyjnych dla obywateli francuskich na Bliskim Wschodzie - powiedział w środę rano minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla telewizji France 2

Jeden (samolot) wystartuje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, drugi z Egiptu, a trzeci z Izraela - powiadomił Barrot.

Szef dyplomacji nie podał informacji, ile osób poleci przygotowanymi samolotami. Obecnie w regionie przebywa około 400 tys. Francuzów.

09:44

Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył w środę z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

09:36

Izraelski myśliwiec F-35 miał zestrzelić nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Poinformował o tym Reuters, cytując wojsko Izraela. Izraelskie Siły Powietrzne wskazują, że to pierwszy przypadek na świecie, gdy F-35 zestrzelił załogowy myśliwiec.

09:34

Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny - oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny - podkreślił szef rządu

Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych "zanim będzie za późno".

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

09:15

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w środę, że każdy nowy przywódca Iranu będzie "celem do wyeliminowania". Zadeklarował, że Izrael będzie dążył do dalszego osłabienia reżimu w Teheranie i stworzenia warunków dla przejęcia władzy przez naród irański.



08:58

Analitycy wojskowi donoszą, że Irańczykom udało się trafić w katarski radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 Block 5.

Jest to strategiczny element systemu wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych oraz obserwacji przestrzeni kosmicznej, wart ok. 1 mld dolarów.