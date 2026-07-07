Wrze w cieśninie Ormuz. Irańskie rakiety uderzyły w dwa statki

RMF24

Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz - przekazał w poniedziałek portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

Według portalu, oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach.

Ataki IRGC

Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.

Te ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni.

Tygodniowy rozejm

Po tamtej wymianie ciosów, Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów.

Ostrzeżenia Iranu

W ostatnich tygodniach irańskie władze wydawały ostrzeżenia kierowane do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczony przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.