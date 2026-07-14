Amerykanie kontynuują uderzenia na Iran. Dowództwo Centralne ogłasza

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Amerykańskie siły rozpoczęły we wtorek kolejną serię uderzeń na Iran, wznawiając blokadę irańskich portów - poinformowało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) w serwisie X. „Obecnie w całym Bliskim Wschodzie operuje ponad 20 okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA oraz setki samolotów wojskowych. Amerykańskie siły pozostają czujne, śmiercionośne i gotowe” - oświadczono.

Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran o godz. 15.00 czasu wschodniego USA. W Polsce była wtedy godz. 21.

USA uderza w Iran. Komunikat CENTCOM

Ich celem jest „osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz” - napisał w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie.

Po godz. 22 czasu polskiego Siły USA poinformowały, że wznowiły blokadę morską wobec statków przemieszczających się do i z irańskich portów oraz obszarów przybrzeżnych. „Obecnie w całym Bliskim Wschodzie operuje ponad 20 okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA oraz setki samolotów wojskowych. Amerykańskie siły pozostają czujne, śmiercionośne i gotowe” - oświadczono.

Trump ogłasza wznowienie blokady morskiej

Wznowienie blokady zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Wcześniej o nowych, wtorkowych atakach informowały m.in. agencja Reutera i stacja ABC News. Amerykański urzędnik powiedział, że celem uderzeń jest wyeliminowanie „pojawiających się zagrożeń”.

Seria amerykańskich ataków na Iran

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym zapowiedział, że „uderzy mocno” i w poniedziałek i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.