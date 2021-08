„Liczyliśmy na trochę więcej, bo wszyscy w Polsce na to liczyli. (…) My dopiero budujemy tę sztafetę na nowo i w przyszłości będzie na pewno lepiej” – tak Dariusz Kowaluk podsumował piąte miejsce naszej sztafety 4x400 m w biegu finałowym na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Również Mateusz Rzeźniczak, który w finale zaliczył olimpijski debiut, podkreślał: „Powoli budujemy sztafetę na nowo. Uważamy, że to bardzo przyszłościowy skład”.

REKLAMA