83 filmy konkursowe, kilkanaście pokazów specjalnych w czterech plenerowych kinach, dyskusje z twórcami i ekspertami, a także wystawy fotograficzne i inne wydarzenia towarzyszące - to program szóstej edycji BNP Paribas Green Film Festival. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę, 13 sierpnia.

Green Film Festival - zdjęcie ilustracyjne / Materiały organizatora / Materiały prasowe

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 13-20 sierpnia na Bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu w Krakowie. Miłośnicy kina będą mogli oglądać filmy o tematyce ekologicznej, nadesłane z całego świata.

Wśród hitów filmowych znajdziemy dwie pozycje nominowane do tegorocznych Oscarów, czyli "IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "Wszystko, co żyje" Shaunaka Sena, a także polski dokument "Do ostatniej kropli" Ewy Ewart czy brytyjską produkcję "Koniec medycyny", której producentami są Rooney Mara i Joaquin Phoenix.

Sponsor tytularny festiwalu Bank BNP Paribas, jako wieloletni partner Agendy 2030, także w swojej działalności pozafestiwalowej aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Niezwykle nas cieszy, że w ramach jednego festiwalu udało się połączyć tak wiele istotnych kwestii. BNP Paribas Green Film Festival stanowi święto sztuki filmowej, ukazuje na ekranie ważne społecznie i środowiskowo tematy, a także tworzy przestrzeń dla dyskusji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk między uczestnikami. BNP Paribas Green Film Festival to najlepszy dowód na to, jak istotne są teraz zrównoważony rozwój i troska o środowisko. Niezwykle nas cieszy, że festiwal przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej w społeczeństwie - i dlatego z dumą już kolejny rok jesteśmy jego partnerem tytularnym. Wszystkim pasjonatom kina życzę samych udanych seansów, a także zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych, panelach dyskusyjnych oraz wystawach fotograficznych - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Dzień 1. Niedziela. Temat dnia: Pacjentka Ziemia

Szósta edycja BNP Paribas Green Film Festivalu rozpocznie się w niedzielę, 13 sierpnia.

Oto program Kina centralnego (Bulwar Czerwieński na wysokości ul. Smoczej):

16:00 - konferencja prasowa;

16:30 - otwarcie festiwalu;

16:35 - "Miasta na nowo" ("Rethinking Cities", reż. Javier Cumella Jordán / Esp);

17:30 - "Zimowy rozkwit" ("Winter Bloom", reż. Ivan Krupenikov / Pol);

18:30 - "Koniec medycyny" ("End of Medicine", reż. Alex Thomas Lokwood / UK);

20:00 - "Przyszłość ziemian", prelekcja Kamila Wyszkowskiego (UNGC) z udziałem publiczności;

20:30 - "Wszystko, co żyje" ("All That Breathes", reż. Shaunak Sen / IND, UK, USA).

Kino kameralne (Bulwar Czerwieński, hala namiotowa) przygotowało następujące projekcje:

16:30 - "Dzieci ołowiu" ("Children of Lead", reż. Martin Boudot / Fra);

17:30 - "Piękna łąka kwietna" ("A Beautiful Wildflower Meadow", reż. Emi Buchwald / Pol);

18:00 - "Mapu Kutran", reż. Roberto Urzua / Chi;

19:00 - "Zatrzymać kolejną pandemię", ("Stopping The Next Pandemic", reż. Xavier Deleu / Fra);

21:00 - "Oda do wody" ("Homage to Water", reż. Janyl Jusupjan / Kyr).

W ramach Kina dla dzieci (Bulwar Czerwieński, na wysokości ul. Smoczej) zaplanowano warsztaty "Eko-Siata Dobrem Świata" w dwóch turach - o 17.00 i 18.00. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się seans "Lorax" (reż. Chris Renaud / USA).

Oto program Kina GK (plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Galeria Krakowska):

19:00 - "Zimowy rozkwit" ("Winter Bloom", reż. Ivan Krupenikov / Pol)

19:30 - panel dyskusyjny,

20:00 - "Wszystko się zmieni" ("Everything Will Change", reż. Marten Persiel / Ger).