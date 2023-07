Jak będzie wyglądał transport jutra? Czy pacjentka Ziemia może jeszcze zostać uratowana? Czy w dążeniu do transformacji energetycznej uratuje nas opcja atomowa? Jak projektować ubrania, domy, miasta w sposób zrównoważony i bez cierpienia ludzi oraz zwierząt? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać podczas rozpoczynającego się właśnie festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival.

/ materiały promocyjne

Po raz szósty, od 13 sierpnia przez osiem wakacyjnych dni, na Bulwarach Wiślanych u podnóża Wawelu powstanie wyjątkowe Miasteczko Festiwalowe, gdzie miłośnicy kina będą mogli oglądać filmy o tematyce ekologicznej, nadesłane z całego świata.

83 filmy konkursowe, kilkanaście pokazów specjalnych w czterech plenerowych kinach oraz dyskusje z twórcami i ekspertami, a także wystawy fotograficzne i inne wydarzenia towarzyszące. Wśród hitów filmowych znajdziemy dwie pozycje nominowane do tegorocznych Oscarów, czyli IO Jerzego Skolimowskiego oraz Wszystko, co żyje Shaunaka Sena, a także polski dokument Do ostatniej kropli Ewy Ewart czy brytyjską produkcję Koniec medycyny, której producentami są Rooney Mara i Joaquin Phoenix.

Organizatorzy festiwalu, Fundacja Green Festival i UN Global Compact Network Poland, zapewniają, że festiwal będzie zorganizowany w sposób zrównoważony i zarazem transparentny. W tym celu została ogłoszona deklaracja środowiskowa festiwalu, w której opisane są założenia organizacyjne, a ślad węglowy wydarzenia jest badany przez specjalistów z Carbon Footprint Foundation. Efekty tych badań mają na celu bieżące korekty konkretnych decyzji organizacyjnych, a bardziej kompleksowo posłużą do bardziej efektywnego energetycznie przygotowania kolejnej edycji festiwalu.

Sponsor tytularny festiwalu Bank BNP Paribas, jako wieloletni partner Agendy 2030, także w swojej działalności pozafestiwalowej aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Niezwykle nas cieszy, że w ramach jednego festiwalu udało się połączyć tak wiele istotnych kwestii. BNP Paribas Green Film Festival stanowi święto sztuki filmowej, ukazuje na ekranie ważne społecznie i środowiskowo tematy, a także tworzy przestrzeń dla dyskusji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk między uczestnikami. BNP Paribas Green Film Festival to najlepszy dowód na to, jak istotne są teraz zrównoważony rozwój i troska o środowisko. Niezwykle nas cieszy, że festiwal przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej w społeczeństwie - i dlatego z dumą już kolejny rok jesteśmy jego partnerem tytularnym. Wszystkim pasjonatom kina życzę samych udanych seansów, a także zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych, panelach dyskusyjnych oraz wystawach fotograficznych - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Nowości na BNP Paribas Green Film Festival

Jakie więc nowości czekają widzów festiwalowych? Jak co roku do miasteczka festiwalowego przychodzą całe rodziny, gdzie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci czeka wiele atrakcji - opowiada Piotr Biedroń, dyrektor festiwalu. Codziennie pojawią się warsztaty edukacyjne w stoiskach partnerów i świetne filmy. Na hit tegorocznej edycji zapowiada się Kino dla Dzieci, gdzie codziennie będą odbywać się warsztaty dla najmłodszych zakończone pokazem filmu. W repertuarze będą takie przeboje kinowe jak Lorax, Wall*E czy Jakub, Mimmi i gadające psy. Kolejna nowość to Kino Galerii Krakowskiej umiejscowione na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie na widzów będzie przygotowana widownia z 200 leżakami. Pokazy i dyskusje festiwalowe będą się zaczynać tam codziennie o godzinie 19:00.

Warto też wspomnieć, że organizatorzy przygotowali dla widzów Strefę Dobrego Smaku Violife z foodtruckami oferujące potrawy bazujące na niskoemisyjnych na składnikach roślinnych. Marka Violife, co roku angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy promujące roślinną dietę. Koncepcja Strefy Dobrego Smaku Violife na festiwalu to przede wszystkie pokazanie i uświadomienie ludziom, jak smaczne mogą być dania roślinne. Chcemy przełamywać stereotypy i pokazać, że nie trzeba się bać diety roślinnej, bo dzięki małym zmianom, robimy coś dobrego dla siebie i naszej planety - przekonuje Marta Habdas, Violife Brand Manager.

Podobnie o wyborze kuchni roślinnej, która jest lepsza dla planety mówi Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji Upfield Polska. Zastępowanie mięsa i nabiału żywnością roślinną oznacza m.in. mniej gazów cieplarnianych. Każdy z nas może więc codziennie ograniczać zmianę klimatu w czasie zakupów, nie każdy jednak o tym wie. Upfield został partnerem Green Film Festival, aby upowszechniać wiedzę o korzyściach dla planety, ludzi i zwierząt z wybierania roślinnego jedzenia. Ślad węglowy masła z mleka krów jest prawie czterokrotnie większy w porównaniu do jego roślinnego odpowiednika. Dodatkowo, do produkcji tego nabiału potrzebne jest dwa razy więcej wody i o 66% więcej gruntów rolnych. Wybierając żywność roślinną, możemy więc oszczędzić wodę i grunty rolnicze, które mogą być spożytkowane w inny sposób - przekonuje Sebastian Tołwiński.

Jedną z firm partnerskich wspierających festiwal jest InPost. Z licznych badań wiemy, że na przestrzeni ostatnich lat katastrofa środowiskowa i jej konsekwencje przebiły się do powszechnej świadomości, natomiast nasza reakcja na te wyzwania nie jest adekwatna do szybkości zmian. Przed nami - społeczeństwem, ale także przed biznesem - ogromne wyzwanie, dlatego w Grupie InPost podjęliśmy się opracowania odważnej strategii dekarbonizacji z celem NET-ZERO do 2040 roku zgodnie z wytycznymi SBTi, którą będziemy konsekwentnie realizować. W naszej strategii ESG staramy się również podążać ścieżką wytyczoną przez ONZ w Agendzie 2030. Nasza obecność na BNP Paribas Green Festival - wśród partnerów i publiczności, których los naszej Planety nie jest obojętny - jest okazją do edukacji i promowania kultury życia zgodnie z zielonymi wartościami. Jestem przekonana, że w interesie naszego pokolenia jest szerzenie wiedzy i nauka wrażliwości na zagrożenia płynące ze zmian klimatu i że całkiem niedługo stanie się to podstawową kompetencją społeczną. Filmy, które zostaną zaprezentowane na festiwalu, w przystępny sposób szerzą rzetelną wiedzę, mam więc nadzieję, że na długo pozostaną w głowach odbiorców, wzbudzając nie tylko emocje, ale przede wszystkim chęć do działania - powiedziała Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing Officer w InPost.

Ponadto w miasteczku festiwalowym obowiązuje zakaz używania jednorazowego plastiku, a napoje będzie można zamawiać wyłącznie w wielorazowych kubkach opartych na systemie kaucyjnym TakeCup!.

6. BNP Paribas Green Film Festival odbędzie się między 13 a 20 sierpnia 2023 roku w Krakowie.