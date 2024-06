Chcesz zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem stałego zamieszkania? Tylko do czwartku możesz zmienić miejsce głosowania lub uzyskać specjalne zaświadczenie, umożliwiające głosowanie w dowolnej komisji wyborczej.

Zdj. ilustracyjne / Krzysztof Cesarz / PAP

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Na 5-letnią kadencję wybierzemy 53 europosłów spośród 1020 kandydatów.

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, można w dowolnie wybranym urzędzie gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Mamy na to czas do czwartku 6 czerwca. Z takim zaświadczeniem możemy głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Po wystawieniu zaświadczenia jesteśmy wykreślani ze spisu wyborców w gminie. Trzeba uważać, by nie zgubić tego dokumentu. W przypadku, gdy się tak stanie, nie będziemy mogli wziąć udziału w głosowaniu. Nie jest też możliwe otrzymanie duplikatu zaświadczenia.

O takie zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą. Wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do 6 czerwca.

Innym rozwiązaniem jest dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie. Przewidziano je dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla osób nieujętych w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Termin na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania upływa 6 czerwca. Należy go złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub elektronicznie przez stronę gov.pl.