Stéphanie Frappart, francuska arbiter, jest pierwszą kobietą, która kiedykolwiek sędziowała podczas meczu mistrzostw Europy. W ten sposób napisała swój własny rozdział w historii męskiej piłki nożnej. Ponownie.

Sędzia Stéphanie Frappart podczas meczu Włochy - Turcja / ALESSANDRA TARANTINO / PAP/EPA

37-letnia Francuzka Stéphanie Frappart przeszła do historii już wcześniej. Jako pierwsza kobieta sędziowała w meczach Ligue 1, Ligi Europy i Ligi Mistrzów. W piątek wieczorem była arbitrem technicznym w trakcie inauguracyjnego spotkania Euro 2020: Włochy - Turcja.

"Wszczęła rewolucję w piłce nożnej", "Zapisała się w historii" - to tylko niektóre komentarze zagranicznych dziennikarzy sportowych.

Co ona na to? Frappart podkreśla, że jest dumna, iż została wytypowana do sędziowania na Euro 2020 za swoje kwalifikacje, a nie płeć. "Teraz możecie zobaczyć żeńską sędzię w telewizji. Jestem z tego dumna" - przyznała w rozmowie z "Le Dauphine".

Stéphanie Frappart sama grała w piłkę nożną jako nastolatka.

W wieku 18 lat doszła jednak do wniosku, że jej marzeniem jest zostać sędzią piłkarskim - i za tym marzeniem zaczęła podążać.

W jednym z wywiadów dla CNN wspominała, że kiedy rozpoczęła szkolenia, była jedyną kobietą na kursie. "Nie myślałam o przełamywaniu barier, chciałam tylko wykonywać tę pracę. Tylko to" - stwierdziła.

Szef UEFA Alexander Ceferin już wcześniej mówił, że Francuzka będzie wzorem dla "milionów dziewcząt i kobiet w Europie i poza nią".