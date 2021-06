Dwa przypadki zakażenia koronawirusem w słowackim zespole. Piłkarz reprezentacji Słowacji Denis Vavro oraz jeden członek sztabu trenerskiego mieli pozytywne wyniki testów - poinformował selekcjoner Stefan Tarkovic. Zapewnił też, że chorzy nie mają żadnych objawów Covid-19 i przebywają w izolacji.

Słowacy cieszą się po wygranym meczu z Polakami / Anton Vaganov / POOL / PAP/EPA

Jak zapewnił Tarkovic kierownictwo słowackiej ekipy będzie ściśle współpracować z rosyjskimi służbami sanitarnymi, gdyż w trakcie ME mieszkają w Sankt Petersburgu, oraz respektować protokół sanitarny UEFA przygotowany na turniej.

Na razie nie ma się czym martwić - odniósł się do kwestii koronawirusa w słowackiej kadrze dyrektor turnieju Martin Kallen, który wskazał, że na ten moment nie ma przeciwwskazań, by zaplanowany na piątek mecz grupy E ze Szwecją odbył się zgodnie z planem.



To pierwsze przypadki dodatniego wyniku badań na koronawirusa od początku tegorocznego Euro. Przed turniejem Covid-19 wykryto m.in. u Szwedów Dejana Kulusevskiego i Mattiasa Svanberga oraz Hiszpana Sergio Busquetsa - także rywali biało-czerwonych w grupie E. Chorobę stwierdzono także u bocznego obrońcy Portugalii Joao Cancelo.

Przed Słowakami jeszcze dwa mecze w fazie grupowej

Słowację czekają jeszcze mecze ze Szwecją w Sankt Petersburgu w piątek oraz z Hiszpanią w Sewilli w środę. Tarkovic powiedział, że jego zespół przygotowuje się do nich zgodnie z planem.