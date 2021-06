Jan Bednarek nie wziął udziału w porannym treningu reprezentacji Polski na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Na początku zajęć piłkarze odśpiewali "sto lat" Tomaszowi Kędziorze, który dziś obchodzi 27. urodziny.

Tomasz Kędziora podczas treningu kadry na stadionie "Polsat Plus Arena Gdańsk" / Adam Warżawa / PAP

Wczoraj po południu kadrowicze odbyli pierwszy po przyjeździe do Sopotu trening na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Bednarek przyjechał z drużyną na stadion, ale ćwiczył indywidualnie. Stoper Southampton najpierw rozciągał się, później biegał wokół boiska z fizjoterapeutą, a po 30 minutach udał się do szatni.

Przed południem 25-letniego zawodnika zabrakło na zajęciach i wszystko wskazuje, że nie zagra w poniedziałek w inauguracyjnym meczu biało-czerwonych w Sankt Petersburgu ze Słowacją.



Taką szansę ma natomiast Tomasz Kędziora, który dwa ostatnie towarzyskie spotkania z Rosją we Wrocławiu (1:1) oraz Islandią w Poznaniu (2:2) rozpoczął w podstawowym składzie. Boczny obrońca Dynama Kijów skończył w piątek 27 lat - na początku treningu odśpiewano mu "sto lat", a następnie, kiedy przebiegał przez szpaler kolegów z reprezentacji, od każdego otrzymał "prezent" w postaci klapsa.